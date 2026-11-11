Hardik Pandya : पंजाब किंग्सकडे जाताच हार्दिकची भन्नाट पोस्ट... सर्वांची बोलती केली बंद; असं काय लिहिलंय त्याने?

Hardik Pandya Punjab Kings jersey Instagram photo: हार्दिक पांड्या इंडियन प्रीमिअर लीग २०२७ मध्ये पंजाब किंग्सकडून खेळणार, यावर आता शिक्कामोर्तब झाले आहे. आयपीएल २०२७ हंगामापूर्वी त्याने मुंबई इंडियन्सची साथ सोडण्याचा निर्णय घेतला. पण, मुंबई इंडियन्सचा हा माजी कर्णधार पंजाबचेही नेतृत्व करेल का, हा प्रश्न होता. पण, हार्दिकने आपण संघाचा कर्णधार श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखाली खेळणार असल्याचे निश्चित केले आहे. त्याने इंस्टाग्रामवर पीबीकेएसच्या जर्सीमधील स्वतःचा एक फोटो शेअर केला आणि कॅप्शनमध्ये 'माझा कर्णधार. श्रेयस' असे लिहून संघाच्या नेतृत्वाच्या भविष्याबद्दलच्या सर्व शंका दूर केल्या..श्रेयसने दोन वर्षांपूर्वी PBKSच्या कर्णधारपदाची सूत्रे हाती घेतली, तेव्हा हार्दिक पांड्या MI मधील आपल्या इनिंग्जची वर्षपूर्ती साजरी करत होता. तेच दुसरीकडे श्रेयसने संघाला दुसऱ्यांदा अंतिम फेरीत पोहोचवले आणि त्यानंतर २०२६ मध्ये पाचव्या स्थानावर मजल मारली. खरं तर यावर्षी पंजाबने सुरुवातीच्या ७ पैकी ६ सामन्यांत विजय मिळवला होता आणि एक सामना पावसामुळे रद्द झाला होता. तरीही पंजाबला दुसऱ्या हाफमध्ये चांगली कामगिरी करता आली नव्हती. आता MI मधून हार्दिकच्या आगमनामुळे कर्णधारपदाबद्दल प्रश्न निर्माण झाले, कारण या अष्टपैलू खेळाडूने आयपीएलमध्ये दुसऱ्या कर्णधाराच्या नेतृत्वाखाली खेळून पाच वर्षे झाली होती.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.Why Hardik Pandya leave Mumbai Indians : हार्दिक पांड्याने मुंबई इंडियन्स सोडण्याचा निर्णय का घेतला? वानखेडेवर जर्सी काढून फेकली अन्... Inside Story.जेव्हा हार्दिक पहिल्यांदा मुंबई इंडियन्सची साथ सोडून गुजरात टायटन्सकडे गेला, तेव्हा त्याने पहिल्याच हंगामात संघाला जेतेपद पटकावून दिले. त्यानंतर पुढील पर्वात संघ अंतिम फेरीपर्यंत पोहोचला होता. त्यामुळेच मुंबईने त्याला पुन्हा आपल्या ताफ्यात घेऊन कर्णधारपद दिले. पण तो फारसा यशस्वी झाला नाही. हार्दिकला मागील तीन पर्वात अनुक्रमे २१६, २२४ व २०६ धावा करता आल्या आणि ११, १४ व ४ विकेट्स घेतल्या. आयपीएल २०२६च्या काही सामन्यांना त्याला दुखापतीमुळे मुकावे लागले होते. त्यानंतर तो क्रिकेटपासून दूरच आहे. .हार्दिकने आयपीएलमध्ये मुंबई इंडियन्स आणि गुजरात टायटन्स या संघाचे प्रतिनिधित्व केले. त्याने एकूण १६२ सामन्यांत २९५५ धावा केल्या आणि ८२ विकेट्स घेतल्या आहेत. GT कडून जेतेपद पटकावताना त्याने २०२२ व २०२३ च्या पर्वात अनुक्रमे ४८७ व ३४६ धावा केल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.