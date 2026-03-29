Hardik Pandya : मुंबई इंडियन्सकडून १६.३५ कोटी पगार; हार्दिकने गर्लफ्रेंडसाठी खरेदी केली कोट्यवधींची कार... भारतातील पहिलाच मॉडल

Mahieka Sharma Hardik Pandya relationship and luxury gift: हार्दिक पांड्या गर्लफ्रेंड माहिका शर्माच्या प्रेमात अथांग बुडालेला पाहायला मिळातोय.. ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतही हार्दिक माहिकासोबत अनेकदा दिसला. भारतीय संघ जिथे जिथे सामना खेळायला गेला, तिथे माहिका त्याच्यासोबत दिसली. ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप जिंकल्यानंतर, तर हार्दिक व माहिका यांचा मैदानावरील रोमान्स व्हायरल झाला आणि हार्दिक विरोधात तिरंग्याचा अपमान केल्याप्रकरणी तक्रारही झाली. आता हार्दिक-माहिका पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत..हार्दिकने गर्लफ्रेंड माहिकाला महागडी Mercedes-Benz V-Class गाडी गिफ्ट केली आहे. भारतातील ही पहिलीच मर्सिडीज बेंझ व्ही क्लास मॉडेलची गाडी आहे आणि तिची किंमत १.७ कोटी इतकी आहे. आता मुंबई इंडियन्सकडून १६.३५ कोटी पगार घेणाऱ्या हार्दिकसाठी गाडीची ही किंमत काहीच नाही. त्याने यापूर्वीही त्याचा मुलगा अगस्त्या यालाही २ कोटी किंमत असलेली गाडी गिफ्ट केली आहे..हार्दिकच्या नेतृत्वाखाली मुंबई इंडियन्सचा संघ आज इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मधील त्यांचा पहिला सामना खेळणार आहे. वानखेडे स्टेडियमवर कोलकाता नाइट रायडर्सविरुद्ध हा सामना होणार आहे. ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप विजेत्या २०२६ संघाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादव, जसप्रीत बुमराह, तिलक वर्मा यांच्यासह २०२४ च्या वर्ल्ड कप विजेता कर्णधार रोहित शर्मा या संघात आहे...२०१५ पासून मुंबई इंडियन्ससोबत खेळणाऱ्या हार्दिकने २०२२ व २०२३ च्या पर्वात गुजरात टायटन्सचे नेतृत्व सांभाळले. कर्णधारपदाच्या पहिल्याच हंगामात त्याने गुजरातला जेतेपद पटकावून दिले आहे. २०२४ मध्ये तो पुन्हा मुंबईच्या ताफ्यात आला अन् कर्णधार झाला. त्याने आयपीएलमध्ये १५२ सामन्यांत २७४९ धावा केल्या आहेत, तर ७८ विकेट्स घेतल्या आहेत. .मुंबई इंडियन्स आणि कोलकाता नाईट रायडर्स यांच्यात आत्तापर्यंत ३५ सामने खेळवण्यात आले आहेत. यातील २४ सामने मुंबई इंडियन्सने जिंकले आहेत, तर ११ सामने कोलकाता नाईट रायडर्सने जिंकले आहेत. ही आकडेवारी पाहाता आत्तापर्यंत तरी मुंबई इंडियन्सच कोलकाताला वरचढ ठरली असल्याचे दिसले आहे.