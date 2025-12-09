Cricket

IND vs SA, 1st T20I: हार्दिक पांड्याची स्फोटक अर्धशतकासह मोठ्या विक्रमाला गवसणी; रोहित-विराटच्या पंक्तीत स्थान

Hardik Pandya in 100 T20I Sixes Club: कटकमध्ये झालेल्या पहिल्या टी२० सामन्यात हार्दिक पांड्याने वादळी अर्धशतक केले. त्याने ४ षटकारांसह मोठ्या विक्रमाला गवसणी घातली.
Hardik Pandya | India vs South Africa 1st T20I

  • भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेच्या पहिल्या टी२० सामन्यात हार्दिक पांड्याने २५ चेंडूत अर्धशतक ठोकत ५९ धावा केल्या.

  • त्याच्या आक्रमक खेळामुळे भारताने १७५ धावांचे लक्ष्य ठेवले.

  • हार्दिकने १०० आंतरराष्ट्रीय टी२० षटकारांचा विक्रम केला.

