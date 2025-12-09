IND vs SA, 1st T20I: हार्दिक पांड्याची स्फोटक अर्धशतकासह मोठ्या विक्रमाला गवसणी; रोहित-विराटच्या पंक्तीत स्थान

भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेच्या पहिल्या टी२० सामन्यात हार्दिक पांड्याने २५ चेंडूत अर्धशतक ठोकत ५९ धावा केल्या. त्याच्या आक्रमक खेळामुळे भारताने १७५ धावांचे लक्ष्य ठेवले. हार्दिकने १०० आंतरराष्ट्रीय टी२० षटकारांचा विक्रम केला..मंगळवारी (९ डिसेंबर) भारत आणि दक्षिण आफ्रिका संघात कटकमध्ये पहिला टी२० सामना सुरू आहे. बाराबाती स्टेडियमवर होत असलेल्या या स्टेडियमवर होत असलेल्या या सामन्यात भारताने दक्षिण आफ्रिकेसमोर १७५ धावाचे लक्ष्य ठेवले आहे. भारतासाठी हार्दिक पांड्याने शानदार खेळ करताना अर्धशतकी खेळी केली. यासोबतच त्याने एक मोठा विक्रम केला आहे..IND vs SA, 1st T20I: सूर्यकुमार टॉस हरला! संजू सॅमसनला भारताच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी नाहीच; पाहा कोणाची झाली निवड.या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेने नाणेफेक जिंकून भारताला प्रथम फंलदाजी करण्यासाठी बोलावले होते. पण भारताने ७८ धावांतच ४ विकेट्स गमावल्या होत्या. भारताने अभिषेक शर्मा (१७), शुभमन गिल (४), सूर्यकुमार यादव (१२) आणि तिलक वर्मा (२६) यांच्या विकेट्स गमावल्या होत्या. या विकेट्स गेल्यानंतर हार्दिक पांड्या फलंदाजीला आला. तो सुरुवातीपासूनच आक्रमक खेळत होता. .तो एका बाजूने फलंदाजी करताना अक्षर पटेल (२३) आणि शिवम दुबे (११) यांच्या विकेट्स गेल्या. पण हार्दिकने २५ चेंडूत त्याचे अर्धशतक पूर्ण केले. हार्दिकने शेवटपर्यंत आक्रमक खेळताना २८ चेंडूत ६ चौकार आणि ४ षटकारांसह नाबाद ५९ धावा केल्या. त्यामुळे भारताने २० षटकात ६ बाद १७५ धावा केल्या..हार्दिकचा विक्रमहार्दिकने या सामन्यात ४ षटकार मारल्याने त्याने आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेटमध्ये १०० षटकार पूर्ण केले आहेत. त्याने १२१ सामन्यातील ९५ डावात हे १०० षटकार पूर्ण केले. तो आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेटमध्ये १०० षटकार पूर्ण करणारा जगातील ३३ वा खेळाडू आहे, तर भारताचा चौथाच खेळाडू आहे. भारताकडून यापूर्वी असा पराक्रम केवळ रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव आणि विराट कोहली यांनाच करता आला आहे. यातील रोहित जगातील एकमेव खेळाडू आहे, ज्याने आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेटमध्ये २०० षटकारांचा टप्पा पार केला आहे..IND vs SA, 1st T20I: भारताची टॉप-ऑर्डर फेल, पण हार्दिक पांड्याच्या वादळी फिफ्टीमुळे दक्षिण आफ्रिकेसमोर मोठं लक्ष्य.आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक षटकार करणारे भारतीय२०५ षटकार - रोहित शर्मा (१५९ सामने)१५५ षटकार - सूर्यकुमार यादव (९६ सामने)१२४ षटकार - विराट कोहली (१२५ सामने)१०० षटकार - हार्दिक पांड्या (१२१ सामने)९९ षटकार - केएल राहुल (७२ सामने).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.