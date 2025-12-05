Cricket

Hardik Pandya: विकेट घेतल्यानंतर रवी बिश्नोई सेलिब्रेशन करत होता, तेव्हा बाद झालेल्या हार्दिकने काय केले ते पाहा.. Video Viral

Hardik Pandya reaction after wicket goes viral: हार्दिक पांड्याचा विकेट घेतल्यानंतर रवी बिश्नोई सेलिब्रेशन करत होता. हार्दिक बाद झाल्यावर प्रत्येकजण अपेक्षा करत होता की तो निराश चेहऱ्याने परत जाईल. पण उलटच घडलं.
Hardik Pandya hugs Ravi Bishnoi moments after getting out

Hardik Pandya hugs Ravi Bishnoi moments after getting out

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Ravi Bishnoi dismisses Hardik Pandya video full clip : सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी ट्वेंटी-२० स्पर्धेत हार्दिक पांड्याच्या पुनरागमनाने भारतीय चाहते आनंदित झाले आहेत. दुखापतीतून बराचवेळ मैदानाबाहेर असलेल्या हार्दिकने पुनरागमनाच्या लढतीत आक्रमक फटकेबाजी केली. पण, त्याला दुसऱ्या सामन्यात अपयशाचा सामना करावा लागला. हैदराबाद जिमखाना येथे खेळवल्या गेलेल्या लढतीत बडोद्याच्या हार्दिकला गुजरातच्या रवी बिश्नोईने बाद केले. त्यानंतर रवी त्याचं नेहमीचं सेलिब्रेशन करत होता आणि त्याचवेळी हार्दिककडून अनपेक्षित कृती घडली..

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
Cricket Video
hardik pandya
Cricket Viral Video
Syed Mushtaq Ali Trophy
cricket news today
Ravi Bishnoi

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com