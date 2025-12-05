Hardik Pandya: विकेट घेतल्यानंतर रवी बिश्नोई सेलिब्रेशन करत होता, तेव्हा बाद झालेल्या हार्दिकने काय केले ते पाहा.. Video Viral

Ravi Bishnoi dismisses Hardik Pandya video full clip : सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी ट्वेंटी-२० स्पर्धेत हार्दिक पांड्याच्या पुनरागमनाने भारतीय चाहते आनंदित झाले आहेत. दुखापतीतून बराचवेळ मैदानाबाहेर असलेल्या हार्दिकने पुनरागमनाच्या लढतीत आक्रमक फटकेबाजी केली. पण, त्याला दुसऱ्या सामन्यात अपयशाचा सामना करावा लागला. हैदराबाद जिमखाना येथे खेळवल्या गेलेल्या लढतीत बडोद्याच्या हार्दिकला गुजरातच्या रवी बिश्नोईने बाद केले. त्यानंतर रवी त्याचं नेहमीचं सेलिब्रेशन करत होता आणि त्याचवेळी हार्दिककडून अनपेक्षित कृती घडली...बडोद्याचा संघ ७४ धावांचा पाठलाग करताना १ बाद ६९ धावांपर्यंत पोहोचला होता आणि तेव्हा हा प्रसंग घडला. बिश्नोईच्या गोलंदाजीवर हार्दिकने उत्तुंग फटका मारला, परंतु त्याचा झेल टिपला गेला. झेल घेतल्याचे दिसताच बिश्नोईने दोन्ही हात वर करून सेलिब्रेशन केले आणि तंबूच्या दिशेने जाणाऱ्या हार्दिकने चक्क त्याला मिठी मारली. हार्दिक ६ चेंडूंत १० धावांवर माघारी परतला. .बडोदा संघाने ६.४ षटकांत लक्ष्याचा यशस्वी पाठलाग केला. शाश्वत रावत आणि विक्रम सोळंकी यांनी अनुक्रमे ३० व २७ धावा केल्या. पहिल्या डावात युवा खेळाडू राज लिंबानीने तीन विकेट्स घेताना गुजरातला ७३ धावांवर गुंडाळले. हार्दिकने १६ धावांत १ विकेट घेतली. कृणाल व रसिख सलाम यांनीही प्रत्येकी १, तर अतित शेठने दोन बळी टिपले. .मोहम्मद शमीला न खेळवण्यावरून अजित आगरकर अडचणीत... 'त्याची निवड का केली जात नाही?', माजी खेळाडूने साधला निशाणा.हार्दिकने पंजाबविरुद्धच्या लढतीत ७७ धावांची नाबाद खेळी करून संघाला विजय मिळवून दिला होता. त्याने या सामन्यात १ विकेटसाठी ५५ धावा दिल्या होत्या. पण, त्याची फलंदाजी टीम इंडियासाठी शुभ संकेत आहेत. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या ट्वेंटी-२० मालिकेसाठी हार्दिकची निवड झाली आहे. .भारताचा टी२० संघ -सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), शुभमन गिल (उपकर्णधार)*, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (यष्टीरक्षक), संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंग, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, वॉशिंग्टन सुंदर .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.