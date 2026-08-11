IPL 2027 TRADE: हार्दिक पांड्याला ट्रेड करताय का? CSK, KKR सोडून आणखी ३ फ्रँचायझी उतरल्या शर्यतीत; Mumbai Indians म्हणते...

Hardik Pandya IPL 2027 trade latest update: हार्दिक पांड्याच्या ट्रेडबाबत रोज नवनवीन अपडेट्स समोर येत आहे. इंडियन प्रीमिअर लीग २०२७ पूर्वी हा ऑल राऊंडर मुंबई इंडियन्सची ( Mumbai Indians) साथ सोडून कोणत्या संघात जातो, याची उत्सुकता आहेच... कोलकाता नाइट रायडर्स आणि चेन्नई सुपर किंग्स, हे दोन माजी विजेते संघ सध्या आघाडीवर आहेत. पण, लखनौ सुपर जायंट्स, राजस्थान रॉयल्स आणि दिल्ली कॅपटिल्स यांनीही या शर्यतीत सहभाग घेतल्याचे वृ्त्त समोर येत आहे. पण, मुंबई इंडियन्सचा काय निर्णय झालाय, तेच अद्याप कळेनासे झालेय..क्रिकबजन दिलेल्या वृत्तानुसार मुंबई इंडियन्समध्ये सध्यातरी हार्दिकला ट्रेड करायचे नाही, असे वातावरण आहे. पण, भारताच्या या ऑलराऊंडरसाठी कोणती फ्रँचायझी काय ऑफर देते, यावरही सर्व अवलंबून असणार आहे. आयपीएलमध्ये हार्दिकला आजही खूप महत्त्व आहे, पण जेव्हा फ्रँचायझी त्याच्या आकडेवारीच्या तपशीलाचे मूल्यांकन करते, तेव्हा त्याला ट्रेड करण्याचा त्यांना अपरिहार्यपणे विचार करावा लागत आहे..Investment In IPL Team: आयपीएल टीममध्ये गुंतवणूक कशी कराल? कोणत्या संघाचे शेअर्स उपलब्ध? स्टेप बाय स्टेप माहिती... .हार्दिकने गुजरात टायटन्सला त्यांच्या पहिल्याच हंगामात जेतेपद पटकावून दिले होते आणि दुसऱ्या हंगामत तो संघ उपविजेता ठरला होता. हे सातत्य पाहून मुंबईने आपल्या माजी खेळाडूला पुन्हा आपल्या ताफ्यात दाखल केले आणि कर्णधारपद दिले... पण, मागील तीन पर्वात त्याच्या वैयक्तिक व सांघिक कामगिरीचा आलेख उतरता राहिला आहे. २०२४ नंतर त्याने २५ हून कमी सरासरीने २२५ हून कमी धावा केल्या आहेत. त्याने २९ विकेट्सही घेतल्या आहेत..IPL 2027 Trade Update: हार्दिक पांड्याच नव्हे, तर Mumbai Indians 'या' पाच खेळाडूंना करू शकते संघाबाहेर; MI चा मास्टर प्लान.हार्दिक पांड्यासाठी कोणाची काय ऑफर?दिल्ली कॅपिटल्स - MI च्या कर्णधारासाठी दिल्लीचा संघ अक्षर पटेलला ट्रेड करू शकतो... मुंबईसाठी हा चांगला सौदा ठरू शकतो. मिचेल सँटनर किंवा विल जॅक्स या परदेशी स्पीन ऑल राऊंडरपेक्षा अक्षर हा भारतीय खेळाडू कधीची सक्षम पर्याय ठरू शकतो.दोन ऑप्शन - राजस्थान रॉयल्स हार्दिकसाठी यशस्वी जैस्वालला आणि लखनौ सुपर जायंट्स निकोलस पूरनला ट्रेड करू शकतात. पण, हा चर्चांना ठोस असा आधार नाही.CSK & KKR - चेन्नई सुपर किंग्सने सध्यातरी हार्दिकच्या मुद्यावरून माघार घेतली आहे, कोलकाता नाइट रायडर्स कर्णधाराच्या शोधात आहे आणि ते कॅमेरून ग्रीनला सोडतात का, यावर सर्व गणित अवलंबून आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.