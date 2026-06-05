Krunal Pandya: हार्दिक आणि कृणालमध्ये खरंच दुरावा आला आहे? अखेर मोठ्या भावानेच सांगितले संपूर्ण सत्य, म्हणाला आमच्यात वाद...

Why Rumours About the Pandya Brothers Started: हार्दिक पंड्या ( HardikPandya) आणि कृणाल पंड्या(Krunal Pandya) हे क्रिकेट जगतातील प्रसिद्ध बंधू जोड्यांपैकी एक आहेत. आयपीएल फ्रँचायझीसाठी दोन्ही भाऊ वेगवेगळ्या संघांकडून खेळतात. मात्र त्यांच्या नात्यात दुरावा आला आहे का, असा प्रश्न गेल्या काही आठवड्यांपासून उपस्थित केला जात होता..आयपीएल २०२६ दरम्यान हार्दिक पंड्याची विकेट घेतल्यानंतर कृणाल पंड्याने केलेल्या सेलिब्रेशननंतर या अफवांना आणखी जोर आला होता. मात्र त्या घटनेनंतर कृणालने स्पष्ट केले होते की त्याच्या आणि हार्दिकच्या नात्यात सर्व काही व्यवस्थित आहे..IPL चालू असतानाच हार्दिक पांड्या माहिकाची करणार लग्न? चर्चेला उधाण, पण नेमकं सत्य काय?.आता त्याने पुन्हा एकदा त्यांच्या नात्याबाबत उपस्थित होणाऱ्या सर्व प्रश्नांवर पूर्णविराम दिला आहे. कृणालने सांगितले की ते दोघे अनेकदा क्रिकेटबाबत चर्चा करतात आणि एकमेकांना अधिक चांगले होण्यासाठी मदत करतात.."अर्थातच आम्ही सगळे एकत्र खेळलो आहोत. आम्ही क्रिकेटमधील डावपेच, योजना आणि इतर अनेक गोष्टींवर चर्चा करतो, ज्याचा नेहमीच फायदा होतो. जेव्हा तुमचा भाऊही तोच खेळ खेळत असतो किंवा आम्ही दोघेही एकाच व्यवसायात असतो, तेव्हा कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे एकमेकांना मदत होतच असते," असे कृणालने टाइम्स ऑफ इंडियाला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले..पुढे तो म्हणाला, "क्रिकेटमध्ये आम्ही आणखी चांगले कसे होऊ शकतो याबाबत नेहमीच सकारात्मक चर्चा होत असते. आणि हो, मला असे वाटते की पंड्या कुटुंबाकडे १० ट्रॉफी असणे हा काही वाईट आकडा नाही. त्यामुळे देवाची कृपा आमच्यावर आहे.".आयपीएलमध्ये कृणाल पंड्या हा रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूकडून खेळतो. त्याने २०२५ आणि २०२६ मध्ये संघाला ट्रॉफी जिंकून देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. खालच्या फळीत फलंदाजी करताना २०२६ च्या हंगामात कृणालने ३३५ धावा केल्या आहेत, तर गोलंदाजीमध्ये त्याने ३१ विकेट्स घेतल्या आहेत..दुसरीकडे, हार्दिक पंड्यासाठी आयपीएल २०२६ चा हंगाम निराशाजनक ठरला आहे. त्याच्या नेतृत्वाखाली खेळणारा मुंबई इंडियन्स संघ १० संघांमध्ये ९व्या स्थानावर राहिला. वैयक्तिक पातळीवरही हा हंगाम हार्दिकसाठी फारसा चांगला ठरला नाही. मुंबई इंडियन्ससाठी खेळताना हार्दिकने या हंगामात फलंदाजी करताना केवळ २०६ धावा केल्या, तर गोलंदाजीमध्ये फक्त ४ विकेट्स घेण्यात त्याला यश आले..IPL 2026: रोहित शर्माची दुखापत ते बुमराह - बोल्टचं अपयश... Mumbai Indians प्लेऑफमधून बाहेर पडण्याची ५ महत्त्वाची कारणं काय?.हार्दिक हा कृणालपेक्षा अडीच वर्षांनी लहान आहे. या दोन्ही भावांनी २०१० च्या दशकात आणि २०२० च्या दशकाच्या सुरुवातीला मुंबई इंडियन्सकडून अनेक हंगाम एकत्र खेळत अनेक विजेतेपदे जिंकली. त्यानंतर हार्दिकने २०२२ मध्ये गुजरात टायटन्सला त्यांच्या पहिल्याच आयपीएल हंगामात विजेतेपद मिळवून दिले, तर कृणालने आता आरसीबीसोबत सलग दोन विजेतेपदे जिंकली आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.