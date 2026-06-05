Cricket

Krunal Pandya: हार्दिक आणि कृणालमध्ये खरंच दुरावा आला आहे? अखेर मोठ्या भावानेच सांगितले संपूर्ण सत्य, म्हणाला आमच्यात वाद...

Why Rumours About the Pandya Brothers Started: हार्दिक आणि कृणाल पंड्या यांच्या नात्याबाबतच्या अफवांवर कृणालने स्पष्ट भूमिका घेतली. दोघेही क्रिकेटवर चर्चा करून एकमेकांना मदत करत असल्याचे त्याने सांगितले.
Why Rumours About the Pandya Brothers Started

Why Rumours About the Pandya Brothers Started

esakal

Varsha Balhe
Updated on

Why Rumours About the Pandya Brothers Started: हार्दिक पंड्या ( HardikPandya) आणि कृणाल पंड्या(Krunal Pandya) हे क्रिकेट जगतातील प्रसिद्ध बंधू जोड्यांपैकी एक आहेत. आयपीएल फ्रँचायझीसाठी दोन्ही भाऊ वेगवेगळ्या संघांकडून खेळतात. मात्र त्यांच्या नात्यात दुरावा आला आहे का, असा प्रश्न गेल्या काही आठवड्यांपासून उपस्थित केला जात होता.

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