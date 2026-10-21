Cricket

Hardik Pandya : हार्दिक पांड्याचे 'दर्शन' आता थेट IPL 2027 मध्ये होणार! न्यूझीलंडपाठोपाठ श्रीलंका, झिम्बाब्वे मालिकेलाही मुकणार...

Hardik Pandya injury update and recovery timeline: भारतीय संघाचा अष्टपैलू खेळाडू हार्दिक पांड्या दुखापतीमुळे आणखी काही महिने क्रिकेटपासून दूर राहण्याची शक्यता आहे. स्ट्रेस इंजरीमधून सावरण्यासाठी तो सध्या बंगळुरू येथील बीसीसीआयच्या सेंटर ऑफ एक्सलन्समध्ये पुनर्वसन प्रक्रिया पूर्ण करत आहे.
Hardik Pandya

Hardik Pandya

sakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Hardik Pandya likely to return to cricket in IPL 2027: हार्दिक पांड्याची दुखापत, हे एक कोडं बनलं आहे. एखाद्या मालिकेपूर्वी त्याची निवड होते आणि लगेचच दुखापतीमुळे त्याला माघारही घ्यावी लागते. न्यूझीलंडविरुद्ध उद्यापासून सुरू होणाऱ्या ट्वेंटी-२० मालिकेतून त्याचे पुनरागमन अपेक्षित होते. पण, त्याला नवीन दुखापत झाली अन् संघात त्याची निवडच केली गेली नाही. तो सध्या बीसीसीआयच्या क्रिकेट ऑफ एक्सलन्स ( CoE) मध्ये दुखापतीवर उपचार घेतोय आणि सावरण्यासाठी मेहनत घेतोय. पण, आता हार्दिकचे पुनरागमन हे थेट इंडियन प्रीमिअर लीग २०२७ मधूनच होईल, असे वृत्त हाती आले आहे.

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