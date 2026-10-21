Hardik Pandya : हार्दिक पांड्याचे 'दर्शन' आता थेट IPL 2027 मध्ये होणार! न्यूझीलंडपाठोपाठ श्रीलंका, झिम्बाब्वे मालिकेलाही मुकणार...

Hardik Pandya likely to return to cricket in IPL 2027: हार्दिक पांड्याची दुखापत, हे एक कोडं बनलं आहे. एखाद्या मालिकेपूर्वी त्याची निवड होते आणि लगेचच दुखापतीमुळे त्याला माघारही घ्यावी लागते. न्यूझीलंडविरुद्ध उद्यापासून सुरू होणाऱ्या ट्वेंटी-२० मालिकेतून त्याचे पुनरागमन अपेक्षित होते. पण, त्याला नवीन दुखापत झाली अन् संघात त्याची निवडच केली गेली नाही. तो सध्या बीसीसीआयच्या क्रिकेट ऑफ एक्सलन्स ( CoE) मध्ये दुखापतीवर उपचार घेतोय आणि सावरण्यासाठी मेहनत घेतोय. पण, आता हार्दिकचे पुनरागमन हे थेट इंडियन प्रीमिअर लीग २०२७ मधूनच होईल, असे वृत्त हाती आले आहे..हार्दिकच्या पोटरीच्या आतील बाजूस स्ट्रेस इंजरी झाली असून, तो सध्या बंगळुरू येथील COE मध्ये पुनर्वसन प्रक्रियेतून जात आहे. १४ ऑक्टोबर रोजी डॉ. दिनशा पार्डीवाला यांनी हार्दिकचा अहवाल पाहिला होता. त्यानुसार, तो तीन आठवड्यांत जॉगिंग सुरू करू शकेल आणि त्यानंतर पुढील आठ आठवडे त्याचा रनिंग लोड वाढवला जाईल (७ जानेवारीपर्यंत त्याचा रनिंग लोड वाढवला जाईल). तो पूर्णपणे मॅच फिट होण्यासाठी अजून कोणतीही निश्चित अंतिम तारीख ठरवण्यात आलेली नाही..IND vs NZ 1st T20I: वैभव सूर्यवंशी न्यूझीलंड मालिकेतही 'वॉटर बॉय'ची भूमिका बजावणार! श्रेयस अय्यरचं विधान ऐकून तरी असंच वाटतंय\n.पण, तो १३ डिसेंबरपासून श्रीलंका विरुद्ध होणारी वन डे आणि ट्वेंटी-२० मालिका तसेच ३ जानेवारीपासून झिम्बाब्वे विरुद्धची वन डे मालिकेत खेळणे अशक्य असल्याचे दिसत आहे. तोपर्यंत देशांतर्गत क्रिकेटमधील सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी आणि विजय हजारे ट्रॉफी स्पर्धाही संपलेल्या असतील. या परिस्थितीत तो थेट आयपीएल २०२७मध्ये खेळायला मैदानावर उतरेल, असे वृत्त दैनिक जागरणने दिले आहे..भारतीय संघ २१ जानेवारी ते ३ मार्च दरम्यान ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध पाच कसोटी सामन्यांची बॉर्डर-गावस्कर मालिका खेळणार आहे, परंतु हार्दिक कसोटी सामने खेळत नाही. त्यामुळे तो थेट आयपीएलमध्येच मैदानात उतरताना दिसू शकतो. हार्दिक आयपीएल २०२६ च्या शेवटच्या सामन्यांना दुखापतीमुळे मुकला होता आणि त्यानंतर त्याचे मैदानावर पुनरागमन झालेले नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.