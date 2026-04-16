Hardik Pandya Reaction : माझ्याकडे बोलण्यासारखे फार काही नाही! हार्दिक हताश, निराश, हतबल... म्हणतो, आता कठोर निर्णय...

what Hardik Pandya said after Mumbai Indians loss? मुंबई इंडियन्सला इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये सलग चौथ्या पराभवाचा सामना करावा लागला. पंजाब किंग्संने सर्व आघड्यांवर मुंबई इंडियन्सला चीतपट केले. मुंबईला ६ बाद १९५ धावांवर रोखल्यानंतर पंजाबने १६.३ षटकांत ३ बाद १९८ धावा करत विजय मिळवला. क्विंटन डी कॉकची नाबाद ११२ धावांची खेळी व्यर्थ गेली. नमन धीरनेही ५० धावा केल्या. त्याता PBKS कडून प्रभसिमरन सिंग ( नाबाद ८०) व श्रेयस अय्यर ( ६६) यांनी सडेतोड उत्तर दिले. मुंबईच्या या पराभवानंतर कर्णधार हार्दिक पांड्या निराश दिसला..पंजाब किंग्सचा हा मुंबई इंडियन्सवरील सलग तिसरा विजय ठरला. PBSK ने या पर्वात पाच सामन्यांत एकही हार पत्करलेली नाही आणि २०१४ मध्येही त्यांनी सलग पाच सामन्यांत विजय मिळवले होते. २०२५ नंतर लक्ष्याचा पाठलाग करताना पंजाबने ११ पैकी ९ सामने जिंकले आहेत. आयपीएलमध्ये २०२४ नंतर लक्ष्याचा पाठलाग करताना श्रेयस अय्यरची सरासरी १२४.२ ची राहिली आहे. त्याने १४ सामन्यांत १७३.५ च्या स्ट्राईक रेटने ६२१ धावा केल्या आणि त्यात ७ अर्धशतकं आहेत..IPL 2026 : मुंबई इंडियन्सच्या सलग चार पराभवामागची ५ कारणं! हार्दिक पांड्या अजूनही नाही सुधरला, तर....मुंबई इंडियन्सवर सर्वाधिक १८ विजयाच्या चेन्नई सुपर किंग्सच्या विक्रमाशी पंजाबने आज बरोबरी केली. वानखेडे स्टेडियमवरही सर्वाधिक ६ विजय पंजाबच्या नावावर आहेत. त्यानंतर CSK व RCB यांच्या प्रत्येकी ५ विजयाचा क्रमांक येतो. मुंबई इंडियन्सविरुद्ध हा दुसरा यशस्वी लक्ष्याचा पाठलाग ठरला. २०२५ च्या क्वालिफायर २ मध्ये पंजाबने २०४ धावांचा यशस्वी पाठलाग केला होता..Hardik Pandya honest reaction IPL 2026 loss analysisहार्दिक पांड्या म्हणाला,"अगदी प्रामाणिकपणे सांगायचे तर, सध्या माझ्याकडे बोलण्यासारखे फार काही नाही. मला वाटते की, आता पुन्हा एकदा नव्याने विचारमंथन करणे आणि आपल्यात नक्की कुठे उणीव भासत आहे, हे तपासणे अत्यंत गरजेचे आहे. ही उणीव वैयक्तिक कामगिरीत आहे का? एक संघ म्हणून आपल्यात ती कमतरता आहे का? की आपल्या नियोजनात काही त्रुटी आहेत? आपण या गोष्टींचा शोध घेऊ आणि त्यानंतर पुढे काय करता येईल, याचा विचार करायला हवा.".MI vs PBKS Live: आई, शप्पथsss...! श्रेयस अय्यरचा अविश्वसनीय झेल पाहून रोहित शर्मा अवाक्... सूर्याचे डोळे विस्फारले... IPL2026 मधील बेस्ट कॅच."प्रतिस्पर्धी संघालाही त्याचे श्रेय दिले पाहिजे.दुसऱ्या डावात दव पडू लागल्यामुळे खेळपट्टी थोडी सुधारली होती; असे असले तरीही, त्यांनी आमच्यावर पूर्णपणे मात केली. त्यांनी आमच्यापेक्षा सरस गोलंदाजी केली, फलंदाजी केली आणि निश्चितच क्षेत्ररक्षणही अधिक उत्कृष्ट केले; आणि ही बाब पुन्हा एकदा आम्हाला अंतर्मुख करणारी आहे. आम्हाला काही कठीण निर्णय घेण्याची गरज आहे का? की सध्याचीच पद्धत चालू ठेवून, परिस्थिती आपल्या बाजूने वळेल अशी आशा करत राहायचे? या परिस्थितीची जबाबदारी आपण स्वीकारलीच पाहिजे," असेही तो पुढे म्हणाला.