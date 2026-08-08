Cricket

IPL 2027 Trade Update: हार्दिक पांड्याच नव्हे, तर Mumbai Indians 'या' पाच खेळाडूंना करू शकते संघाबाहेर; MI चा मास्टर प्लान

Mumbai Indians players likely to be released after IPL 2026: आयपीएल २०२६ मध्ये अपेक्षेप्रमाणे कामगिरी करता न आल्याने मुंबई इंडियन्सच्या संघरचनेत मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे.
MUMBAI INDIANS IPL 2027 RETENTION AND RELEASE STRATEGY

MUMBAI INDIANS IPL 2027 RETENTION AND RELEASE STRATEGY

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Mumbai Indians IPL 2027 retention and release strategy : इंडियन प्रीमिअर लीगची ट्रॉफी, पाचवेळा उंचावणारा मुंबई इंडियन्सचा संघ पुन्हा कधी जेतेपद पटकावेल? हा प्रश्न सध्या चाहत्यांना सतावतोय.. २०२४ मध्ये हार्दिक पांड्याला गुजरात टायटन्सकडून ट्रेड करून संघात आणले आणि रोहित शर्माला हटवून कर्णधारपदही दिले. पण, मागील तीन पर्वात MI ला लौकिकास साजेशी कामगिरी करता आली नाही. त्यामुळे IPL 2027 पूर्वी संघात काही बदल होण्याचे संकेत मिळत आहेत. कर्णधार हार्दिक पांड्याही ( Hardik Pandya) मुंबईला सोडून दुसऱ्या संघाच्या शोधात आहे. पण, फ्रँचायझीच्या रिलीज करण्यात येणाऱ्या खेळाडूंच्या यादीत हार्दिक, हेच एकमेव नाही नाही. माजी विजेते सध्याच्या संघातील पाच खेळाडूंना करारमुक्त करू शकतात, अशी चर्चा आहे.

Loading content, please wait...
sports
IPL
Cricket News
Mumbai Indians
Cricket News in Marathi
Jasprit Bumrah
indian premier league
hardik pandya
Surya kumar Yadav
cricket news today
Marathi News Esakal
www.esakal.com