IPL 2027 Trade Update: हार्दिक पांड्याच नव्हे, तर Mumbai Indians 'या' पाच खेळाडूंना करू शकते संघाबाहेर; MI चा मास्टर प्लान

Mumbai Indians IPL 2027 retention and release strategy : इंडियन प्रीमिअर लीगची ट्रॉफी, पाचवेळा उंचावणारा मुंबई इंडियन्सचा संघ पुन्हा कधी जेतेपद पटकावेल? हा प्रश्न सध्या चाहत्यांना सतावतोय.. २०२४ मध्ये हार्दिक पांड्याला गुजरात टायटन्सकडून ट्रेड करून संघात आणले आणि रोहित शर्माला हटवून कर्णधारपदही दिले. पण, मागील तीन पर्वात MI ला लौकिकास साजेशी कामगिरी करता आली नाही. त्यामुळे IPL 2027 पूर्वी संघात काही बदल होण्याचे संकेत मिळत आहेत. कर्णधार हार्दिक पांड्याही ( Hardik Pandya) मुंबईला सोडून दुसऱ्या संघाच्या शोधात आहे. पण, फ्रँचायझीच्या रिलीज करण्यात येणाऱ्या खेळाडूंच्या यादीत हार्दिक, हेच एकमेव नाही नाही. माजी विजेते सध्याच्या संघातील पाच खेळाडूंना करारमुक्त करू शकतात, अशी चर्चा आहे..मुंबई इंडियन्सने आयपीएल २०२६ ची दणक्यात सुरुवात करताना सलामीच्या लढतीत कोलकाता नाइट रायडर्सवर दणदणीत विजय मिळवला. पण, त्यानंतर त्यांना सलग पाच पराभवांचा सामना करावा लागला आणि तिथून जी त्यांची गाडी घसरली, ती सावरू शकली नाही. संघात स्टार खेळाडूंचा भरणा असूनही मुंबईची ही अवस्था पाहून चाहतेही संतापले आणि अनेकांनी हार्दिकला कर्णधारपदावरून हटवण्याची मागणी केली. याच दरम्यान फ्रँचायझीनेही हार्दिकला करारमुक्त करण्याचा विचार सुरू केल्याचे वृत्त येऊ लागले. IPL 2027 च्या मिनी ऑक्शनपूर्वी मुंबईच्या संघात काही बदल पाहायला मिळाल्यास आश्चर्य वाटायला नको..Hardik Panyda Trade: २५ कोटीसह कर्णधारपदही मिळणार! हार्दिक पांड्यासाठी नवी फ्रँचायझी मैदानात; Mumbai Indians ला दिलीय अशी ऑफर, जी नाकारता येणार नाही... .हार्दिकला आयपीएल २०२६मध्ये काही खास कामगिरी करता आली नाही... ना फलंदाजीत, ना गोलंदाजीत आणि ना नेतृत्वात... त्याला छाप पाडता आली. आयपीएलमधील यशस्वी संघांपैकी एक असलेल्या संघाचे नेतृत्व करताना येणारे दडपण पेलण्यात हार्दिक अपयशी ठरला आणि त्याने स्वतः फ्रँचायझीकडे रिलीज करण्याची मागणी केल्याची चर्चा आहे. हार्दिकसाठी CSK , KKR या माजी विजेत्या संघांमध्ये चढाओढ सुरू असल्याचे अनेक वृत्त आलेली आहेत. सूर्यकुमार यादवलाही मागील पर्वात १३ सामन्यांत फक्त २७० धावा करता आल्या आणि त्याच्यावर जोरदार टीका झाली. तोही ही फ्रँचायझी सोडून KKR कडे जाईल अशी चर्चा आहे. पण, MI त्याला रिलीज करण्याच्या कोणत्याच मानसिकतेत नाही..मुंबई इंडियन्स कोणाला करणार रिलीज?हार्दिक पांड्या जायच्या तयारीत असताना MI च्या ताफ्यातून चार खेळाडूंची नावं समोर आली आहेत, ज्यांना फ्रँचायझी कदाचित रिलीज करू शकते. यामध्ये पहिलं नाव जलदगती गोलंदाज ट्रेंट बोल्ट याचे आहे. आयपीएल २०२५ च्या लिलावात फ्रँचायझीने त्याला १२.५० कोटींत खरेदी केले. आयपीएल २०२६ मध्ये त्याने पाच सामन्यांत केवळ २ विकेट्स घेतल्या. न्यूझीलंडचाच गोलंदाज मिचेल सँटनर यालाही MI रिलीज करू शकते. त्याने आयपीएल २०२६ मध्ये पाच सामन्यांत पाच विकेट्स घेतल्या. त्याला दुखापतीमुळे माघार घ्यावी लागली. MI कडे सँटनरला पर्याय म्हणून अल्लाह गझनफर व विल जॅक्स असे दोन परदेशी फिरकीपटूंचे पर्याय आहेत..Hardik Pandya Deal: हार्दिकची CSK सोबतची डिल का फिसकटली? ऋतुराज गायकवाडचं नाव आलंय चर्चेत, Mumbai Indians च्या कॅप्टनच्या मागण्या वाचाल तर....वेस्ट इंडिजचा अष्टपैलू फलंदाज शेर्फाने रुथरफोर्ड याला गुजरात टायटन्सकडून ट्रेड करून मुंबईने घेतले, परंतु त्याला काही खास कामगिरी करता आली नाही. दीपक चहरसाठी मोजलेले ९.२५ कोटी पाण्यात गेले. या अनुभवी गोलंदाजाने निराश केले. यासह मयांक मार्कंडेलाही फ्रँचायझी रिलीज करू शकते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.