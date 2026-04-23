Hardik Pandya Reaction: आयपीएल इतिहासातील लाजीरवाणा पराभव; हार्दिक पांड्या काय म्हणतो, वाचा; आता चर्चा करावीच लागेल...

MI captain Hardik Pandya post match interview full: इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मघील चेन्नई सुपर किंग्जचा हा एक दणदणीत विजय ठरला; त्यांनी मुंबई इंडियन्सचा त्यांच्याच घरच्या प्रेक्षकांसमोर पूर्णपणे धुव्वा उडवला. संजू सॅमसनने ( Sanju Samson) झळकावलेल्या आक्रमक शतकाने या विजयाचा पाया रचला, ज्यामुळे CSK ने २०७ धावांपर्यत मजल मारली. तरीही चेन्नईला २०-२५ धावा कमी पडल्या असे वाटत होते. पण CSK च्या गोलंदाजांनी केलेल्या भेदक माऱ्याने या मोठ्या विजयावर शिक्कामोर्तब केले. संजूने ५४ चेंडूंत १० चौकार व ६ षटकारांसह नाबाद १०१ धावा केल्या आणि त्याला सामनावीर पुरस्कार मिळाला. .२०८ धावांचा पाठलाग करताना, मुंबई इंडियन्सने 'पॉवरप्ले'मध्येच अत्यंत निराशाजनक सुरुवात केली. त्यांचे दोन्ही सलामीवीर लवकर बाद झाले आणि त्यांना अवघ्या ६ षटकांत केवळ २९ धावांवर त्यांचे ३ गडी गमवावे लागले. सूर्यकुमार यादव आणि तिलक वर्मा यांनी मिळून एक उपयुक्त भागीदारी रचली; परंतु ही जोडी फुटली आणि ठराविक अंतराने मुंबईचे गडी एकामागून एक बाद होत राहिले आणि अखेर त्यांना १०३ धावांच्या मोठ्या फरकाने पराभवाला सामोरे जावे लागले. अकील हुसेनने ४ बळी घेत या विजयात मोलाची भूमिका बजावली, तर नूर अहमदनेही आपल्या प्रभावी गोलंदाजीने २ बळी मिळवले..MI vs CSK Live: चल, जा आता नाहीतर! Tilak Varma अन् जेमी ओव्हरटन यांच्यात बाचाबाची; वानखेडेवर राडा, प्रेक्षकांचा कल्ला.. Video Viral.हार्दिक पांड्या म्हणाला...मुंबई इंडियन्सच्या कर्णधाराने सामन्यानंतर प्रतिक्रिया दिली. तो म्हणाला,"पॉवरप्लेमध्येच विकेट्स गमावणे हे नेहमीच कठीण असते, असे मला वाटते. त्यानंतर तुम्ही सतत सामन्यात पिछाडीवर पडता आणि आम्हाला त्यातून सावरता आले नाही. खेळपट्टी जशी पहिल्या डावात होती, तशीच होती. त्यात बदल झाला, असे विधान करणे मला आवडणार नाही. त्यांनी फलंदाजी चांगली केली, त्यांनी २०७ धावा उभारल्या. आम्ही चांगली फलंदाजी करायला हवी होती.".IPL 2026 Point Table: संजू सॅमसनचे शतक अन् CSK ची मुंबईत घुसून दादागिरी! आयपीएलमधील सर्वात मोठा विजय, गुणतालिकेत मोठी उलथापालथ."आमच्या फिरकी गोलंदाजांनीही बऱ्यापैकी चांगली गोलंदाजी केली. फक्त फरक एवढाच की, संजूने अत्यंत उत्कृष्ट खेळी साकारली. त्याच वेळी, त्यांचे फलंदाज एकामागून एक बाद होत राहिले. या खेळपट्टीचा विचार करता ती धावसंख्या अधिक होती. आम्हाला पॉवरप्लेमध्ये चांगली कामगिरी करणे गरजेचे होते आणि सामन्याची गती आमच्या बाजूने ठेवणे आवश्यक होते; परंतु तसे होऊ शकले नाही. पुढील सामन्यापूर्वी, हाच तो विषय असेल ज्यावर आम्ही पुन्हा एकदा चर्चा करू; पुढे काय करायचे आहे, याची रणनीती ठरवू. आमच्याकडे त्यासाठी दोन दिवसांचा अवधी आहे. आम्ही सर्वोत्तम काय करू शकतो, हेच आम्हाला आता पाहावे लागेल,"असे हार्दिक म्हणाला.