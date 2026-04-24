Hardik Pandya Reaction : या पर्वात आमच्याकडे जास्त पर्यायच नाही, मी गोलंदाजांना धावत्या बसमधून...! हार्दिक हे काय म्हणाला?

SRH chase 243 vs Mumbai Indians full match analysis: सनरायझर्स हैदराबादने इंडियन प्रीमिअर लीगमधील त्यांचा दुसरा सर्वात मोठ्या लक्ष्याचा यशस्वी पाठलाग केला. मुंबई इंडियन्सने इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ स्पर्धेत बुधवारी झालेल्या सामन्यात २४३ धावांचा डोंगर उभा केला. SRH हे लक्ष्य १८.४ षटकांत ४ बाद २४९ धावा करून दणदणीत विजयाची नोंद केली. हैदराबादने हा विजय मिळवून आयपीएल गुणतालिकेत १२ गुणांसह तिसऱ्या क्रमांकावर झेप घेतली. रायन रिकेल्टनच्या नाबाद १२३ धावांच्या खेळीला हैदराबादच्या चार फलंदाजांनी मिळून उत्तर दिले आणि सामना सहज खेचून नेला..प्रथम फलंदाजी करताना मुंबईने ५ बाद २४३ धावा केल्या. विल जॅक्सने २२ चेंडूंत ४६ धावा करताना रिकल्टनसोबत ९३ धावांची भागीदारी केली. त्यानंतर रिकल्टनने नमन धीर ( २२) व हार्दिक पांड्या ( ३१) यांना सोबत घेतले आणि दोघांसह अर्धशतकी भागीदारी केली. पण, शेवटच्या चार षटकांत हैदराबादच्या गोलंदाजांनी चांगले पुनरागमन केले आणि मुंबईला २४३ धावांपर्यंत रोखले. रिकल्टन ५५ चेंडूंत १० चौकार व ८ षटकारांसह १२३ धावांवर नाबाद राहिला. प्रफुल हिंगेने दोन विकेट्स घेतल्या..Mumbai Indians Playoff Scenario: ८ सामने, ६ पराभव! मुंबई इंडियन्स प्ले ऑफमध्ये कसे पोहोचणार? हैदराबादने केले चारीमुंड्या चीत.लक्ष्याचा पाठलाग करताना अभिषेक शर्मा व ट्रॅव्हिस हेड यांनी ८.४ षटकांत १२९ धावांची वादळी भागीदारी केली. हेडची बॅट आतापर्यंत स्पर्धेत शांत होती, परंतु त्याने मुंबईविरुद्ध अन् त्याच्या आवडत्या वानखेडे स्टेडियमवर फॉर्म मिळवला. अभिषेक २४ चेंडूंत ४ चौकार व ३ षटकारांसह ४५ धावांवर बाद झाला. इशान किशनला शून्यावर बाद करून अल्लाह गजनफरने सलग दोन विकेट्स घेतल्या. पण, हेनरिच क्लासन उभा राहिला, त्याने नितीश कुमार रेड्डीसह ( २१) ४० चेडूंत ८० धावांची महत्त्वाची भागीदारी केली. त्यानंतर त्याला सलिल अरोराची साथ मिळाली आणि दोघांनी १४ चेंडूंत ३६ धावांची भागीदारी केली..क्लासन ३० चेंडूंत ७ चौकार व ४ षटकारांसह ६५ धावा केल्या, तर सलिलही १० चेंडूंत २ चौकार व ३ षटकारांसह ३० धावांवर नाबाद राहिला. नमन धीरने सोडलेले झेल आज मुंबईला महागात पडले. त्यात तिसऱ्या षटकात बॅटला चेंडू लागूनही यष्टिरक्षक व गोलंदाज ट्रेंट बोल्टने अपील न केल्याचाही हेडला फायदा झाला आणि हा सामना हैदराबादने सहज जिंकला..MI vs SRH Live: मुंबई इंडियन्सकडून भली मोठी चूक; अंबानी झाले 'शॉक'! ट्रॅव्हिस हेडने त्यानंतर जे केलं, ते पाहून अख्खं स्टेडियम शांत.हार्दिक पांड्या काय म्हणाला?"दवबिंदूंनी आजच्या सामन्यात फारशी भूमिका बजावली, असे मला वाटत नाही; त्यांनी काही चांगले फटके मारले आणि आम्ही काही खराब चेंडू टाकले. आज मैदानात मला खूप आनंद मिळाला आणि मजा आली. २४४ धावांचा बचाव करण्यासाठी मी माझ्या गोलंदाजांवर नक्कीच विश्वास ठेवला असता. पण आम्ही आमची रणनीती प्रत्यक्षात आणू शकलो नाही. शेवटचे तीन चेंडू वगळता मला गोलंदाजी करताना खूप आनंद झाला; एकूणच मी खूप रमलो," असे हार्दिकने मान्य केले..आजच्या सामन्यात झेल सुटण्यावर तो पुढे म्हणाला," हा हंगाम काहीसा असाच राहिला आहे. तुम्हाला संधी मिळतात, तेव्हा तुम्ही त्या दोन्ही हातांनी स्वीकारल्या पाहिजेत. जर तुम्ही तसे केले नाही, तर त्याचे परिणाम तुम्हाला भोगावे लागतात. या हंगामात, आमच्याकडे फारसे पर्याय उपलब्ध नाहीत. मी माझ्या गोलंदाजांना धावत्या बसमधून बाहेर फेकणार नाही. गोलंदाजांवर दोषारोप करणार नाही. एक संघ म्हणून 'MI' ज्या गोष्टींसाठी ओळखले जाते, तशी कामगिरी करण्यात आम्ही अपयशी ठरलो आहोत. आमचे मालक आणि सपोर्ट स्टाफ अत्यंत उत्साही व समर्पित आहेत; आशा आहे की आम्ही यावर काहीतरी तोडगा नक्कीच काढू."