IND vs SA T20I: हार्दिक पांड्याचे पुनरागमन निश्चित, शुभमन गिलबाबत अनिश्चितता; कधी जाहीर होणार भारताचा ट्वेंटी-२० संघ?

भारत-दक्षिण आफ्रिका यांच्यातल्या ट्वेंटी-२० मालिकेसाठी भारतीय संघात हार्दिक पांड्याचे ( Hardik Pandya) पुनरागमन निश्चित मानले जात आहे. पाच सामन्यांच्या या मालिकेसाठी बुधवारी भारतीय संघ जाहीर करण्यात येणार आहे. पण, या मालिकेत भारताच्या ट्वेंटी-२० संघाचा उप कर्णधार शुभमन गिल ( Shubman Gill) याच्या निवडीबाबत साशंकता कायम आहे. अजित आगरकरच्या नेतृत्वाखाली निवड समिती उद्या रायपूर येथे भेटणार आहे आणि यावेळी भारताच्या ट्वेंटी-२० संघाच्या जर्सीचेही अनावरण करण्यात येणार आहे. भारत-आफ्रिका यांच्यात दुसरा वन डे सामना इथेच खेळवला जाणार आहे..शुभमन गिलच्या गैरहजेरीत संजू सॅमसन किंवा यशस्वी जैस्वाल यांच्यापैकी एक अभिषेक शर्मासह सलामीला खेळण्याची शक्यता आहे. ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर ट्वेंटी-२० मालिकेत संजू पाचपैकी दोनच सामने खेळला होता आणि त्याला एकदाच फलंदाजीची संधी मिळाली होती. तो तिसऱ्या क्रमांकावर आला होता. यशस्वी त्या मालिकेत संघाचा सदस्य नव्हता. .Hardik Pandya: हार्दिक पांड्याने मैदान गाजवले! अशक्य मॅच खेचून आणली, ११ चेंडूंत ५२ धावांचा पाऊस; टीम इंडियासाठी शुभ संकेत.शुभमनला कोलकाता कसोटीत दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध मानेला दुखापत झाली होती आणि तो रिटायर्ड हर्ट होऊन माघारी परतला होता. त्यानंतर त्याला गुवाहाटी कसोटीतून माघार घ्यावी लागली होती. ही मालिका भारताने २-० अशी गमावली होती. सध्या सुरू असलेल्या तीन सामन्यांच्या वन डे मालिकेत भारताने १-० अशी आघाडी घेतली आहे. BCCI ची वैद्यकिय टीम गिलला पाच आठवड्यांच्या विश्रांतीचा सल्ला देऊ शकते. .निवड समिती या मालिकेसाठी रियान परागचा १५ सदस्यीय संघात विचार करू शकते. पराग २०२४ मध्ये भारतासाठी शेवटचा ट्वेंटी-२० सामना बांगलादेशविरुद्ध खेळला होता. तो सध्या मुश्ताक अली ट्रॉफीत आसामचे नेतृत्व करतोय. हार्दिक पांड्या तंदुरुस्त झाल्याने भारतीय निवड समितीची मोठी दोकेदुखी नाहीशी झाली आहे. त्याने पंजाबविरुद्धच्या SMAT मधील लढतीत ५२ धावा देत १ विकेट घेतली,तर फलंदाजीत ७७ धावांची नाबाद वादळी खेळी केली. तो ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या ट्वेंटी-२० मालिकेला मुकला होता. .Vaibhav Suryavanshi : १४ वर्षीय वैभवचा वर्ल्ड रेकॉर्ड! जगात असा पराक्रम करणारा एकमेव फलंदाज; महाराष्ट्राच्या गोलंदाजांची धुलाई.भारत-दक्षिण आफ्रिका यांच्यातली ट्वेंटी-२० मालिका ९ डिसेंबरपासून ( कटक) सुरू होणार आहे. त्यानंतर चंडिगढ ( ११ डिसेंबर), धर्मशाला ( १४ डिसेंबर), लखनौ ( १७ डिसेंबर) व अहमदाबाद ( १९ डिसेंबर) अशा लढती होतील. भारतीय संघ सध्या ट्वेंटी-२० क्रमवारीत अव्वल स्थानावर आहे, तर आफ्रिका पाचव्या क्रमांकावर आहे.