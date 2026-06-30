Hardik Pandya News : हार्दिकने 'Mumbai' सोडली! क्रिकेट करियर वाचवण्यासाठी उचलले मोठे पाऊल; नेमकं काय घडलं?

Hardik Pandya Bengaluru Centre of Excellence news: भारतीय संघाचा स्टार अष्टपैलू हार्दिक पांड्याने मोठा निर्णय घेतला आहे. आपल्या क्रिकेट कारकिर्दीच्या दृष्टीने त्याने मुंबईतील प्रशिक्षण केंद्र सोडून आता कायमस्वरूपी BCCI च्या बंगळुरू येथील सेंटर ऑफ एक्सलन्स येथे प्रशिक्षण घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. अत्याधुनिक सुविधा, वैज्ञानिक फिटनेस व्यवस्थापन आणि कौशल्य विकासासाठी उपलब्ध असलेल्या तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाचा लाभ घेण्याचा त्याचा उद्देश आहे. भारताचे प्रमुख खेळाडू प्रामुख्याने दुखापत झाल्यानंतर CoE येथे पुनर्वसनासाठी दाखल होता. पण, पांड्याने तिथेच शिफ्ट होण्याचा निर्णय घेतला आहे..देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये बडोदा संघाकडून खेळतो आणि तो त्याचा बराच काळ मुंबईत घालवतो. तो मुंबई इंडियन्सच्या घनसोली येथील सराव सेंटरमध्ये सराव करतो. पण, तो बराच काळ दुखापतीशी संघर्ष करतोय आणि त्याला त्यामुळे भारतीय संघातून बराच काळ बाहेर रहावे लागले होते. तो इंग्लंडविरुद्धच्या वन डे मालिकेसाठी तंदुरुस्त होईल की नाही, याबाबतही शंका आहे. .IND vs ENG : तो परतला... भारतीय संघाची ताकद वाढली, इंग्लंडची भलतीच कोंडी झाली! पहिल्याच सराव सत्रात नेमकं काय घडलं?.बीसीसीआयच्या एका सूत्राच्या माहितीनुसार, लोअर परेलमधील त्याच्या घरापासून सरावासाठीचा रोजचा लांबचा प्रवास एक आव्हान बनत होता. दुसरीकडे, बंगळूरुमधील सीओई (COE) त्याला एकाच छताखाली जागतिक दर्जाच्या वैद्यकीय, पुनर्वसन, फिटनेस आणि कौशल्य प्रशिक्षणाच्या सुविधा पुरवते. त्यामुळेच त्याने बंगळूरुच्या बाहेरील सीओई जवळ एक घर भाड्याने घेतले आहे आणि ते आपले कायमस्वरूपी प्रशिक्षण केंद्र बनवले आहे..सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हार्दिकला पुढील पाच ते सहा वर्षे भारतासाठी व्हाईट-बॉल क्रिकेट खेळायचे आहे आणि तेच ध्येय डोळ्यासमोर ठेवून त्याने हा निर्णय घेतला आहे. सीओईच्या सुविधांव्यतिरिक्त, हार्दिक त्याच्या वैयक्तिक फिजिओथेरपिस्ट आणि वैयक्तिक स्ट्रेंथ अँड कंडिशनिंग प्रशिक्षकासोबतही काम करेल.सध्या क्वाड्रिसेप्सच्या दुखापतीतून सावरत असलेल्या आणि यूकेच्या चालू असलेल्या व्हाईट-बॉल दौऱ्यातून बाहेर पडलेल्या या ३२ वर्षीय खेळाडूने, गेल्या सहा महिन्यांत सीओईमध्ये बराच वेळ घालवला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.