IPL 2026: हार्दिक पांड्या CSK कडून खेळणार? '०७:०७' पोस्ट अन् Mumbai Indians चा कॅप्टनची चर्चा... नेमकी भानगड काय?

Why is Hardik Pandya linked with Chennai Super Kings in IPL 2026? गुजरात टायटन्सविरुद्धचा साखळी फेरीतील शेवटचा सामना गमावल्यामुळे चेन्नई सुपर किंग्स प्लेऑफच्या शर्यतीतून बाहेर पडला. पायचवेळा आयपीएल ट्रॉफी जिंकणाऱ्या CSK ला सलग तिसऱ्या हंगामात साखळी फेरीच्या पुढे मजल मारता आलेली नाही. तेच दुसरीकडे मुंबई इंडियन्सलाही मागील तीन हंगामात चांगली कामगिरी करता आलेली नाही. राजस्थान रॉयल्सकडून शेवटच्या साखळी सामन्यात हार पत्करल्यानंतर कर्णधार हार्दिकने एक इन्स्टाग्राम स्टोरी शेअर केली. ज्यामुळे तो पुढील वर्षी या फ्रँचायझीसोबत राहणार नाही, अशी चर्चा सुरू झाली आहे..हार्दिकने त्याच्या इंस्टास्टोरीत फोनवरील "०७:०७" या टाइमस्टॅम्पमुळे अनेक चाहत्यांनी असा अंदाज लावला की, तो CSKमध्ये जाण्याची शक्यता दर्शवत आहे, तर काहींच्या मते गुलाबी रंगाची थीम असल्यामुळे तो राजस्थान रॉयल्सकडे जाण्याचे संकेत देत आहे. एका दिवसानंतर, भारताचा माजी फिरकीपटू आर अश्विनने X वर "०७:०७" चा संदर्भ देऊन या चर्चेला आणखी हवा दिली..RCB vs GT, Qualifier 1 सामन्यावर पडणार पावसाचं पाणी? सामना रद्द झाला, तर कोण गाठणार फायनल? वाचा नियम.सुरुवातीला त्या ट्वीटचा हार्दिकशी काहीही संबंध नव्हता. एका चाहत्याने अश्विनला विचारले होते की, दुखापतींनी ग्रासलेल्या आयपीएल २०२६ च्या हंगामानंतर कोलकाता नाइट रायडर्सने मथिशा पाथिरानाला करारमुक्त केल्यास, CSK ने पुढच्या हंगामासाठी त्याला लक्ष्य करावे का. या हंगामात या श्रीलंकन वेगवान गोलंदाजाला पुन्हा दुखापत होण्यापूर्वी केवळ एकच सामना खेळता आला होता..अश्विन या मताशी सहमत झाला आणि मग CSK चा संघ अधिक मजबूत करण्यासाठी काय करता येईल याबद्दल त्याने सविस्तर सांगितले. हार्दिकचे थेट नाव घेण्याऐवजी, त्याने गूढपणे "०७:०७" चा उल्लेख केला आणि सुचवले की हा खेळाडू शिवम दुबेसोबत मधल्या फळीला अधिक धार आणू शकेल. त्याने बेन स्टोक्सलाही या चर्चेत ओढले आणि म्हणाला की, इंग्लंडचा कसोटी कर्णधार त्याचा सहकारी जेमी ओव्हरटनसोबत संघात संतुलन आणू शकेल. .त्या पोस्टमुळे सोशल मीडियावर लगेचच ट्रान्सफरच्या चर्चांना पुन्हा सुरुवात झाली आणि चाहते हार्दिक आयपीएल २०२७ च्या आधी CSK मध्ये सामील होण्याबद्दल अश्विन अप्रत्यक्षपणे संकेत देत आहे का, याचा उलगडा करण्याचा प्रयत्न करू लागले. ही संपूर्ण चर्चा निव्वळ अटकळच आहे. दरम्यान, कर्णधार आणि अष्टपैलू म्हणून हार्दिकसाठी आयपीएल २०२६ चा हंगाम निराशाजनक ठरला. त्याने १० सामन्यांमध्ये २२.८९ च्या सरासरीने आणि १३८.२५ च्या स्ट्राइक रेटने केवळ २०६ धावा केल्या, तर फक्त चार बळी घेतले..Rohit Sharma खरंच पद्म पुरस्कार सोहळ्याला अनुपस्थित राहिला? त्याचा नेमका कधी होणार गौरव, जाणून घ्या.