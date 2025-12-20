Cricket

India T20 World Cup 2026 Squad: हार्दिक पांड्याकडे पुन्हा उप कर्णधारपद? शुभमन गिलच्या निवडीवरून माजी खेळाडूचं मोठं विधान, बरोबर १ तासानंतर 'गेम' होणार?

Hardik Pandya vs Shubman Gill: भारताच्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप २०२६ संघाची घोषणा अवघ्या काही वेळात होणार असून, त्याआधीच उप कर्णधारपदावरून चर्चांना उधाण आले आहे. सध्या शुभमन गिल हा संघाचा उपकर्णधार असला, तरी हार्दिक पांड्याचे नाव पुन्हा एकदा या भूमिकेसाठी चर्चेत आले आहे.
Who Will Be India’s Vice-Captain for T20 World Cup 2026? भारतीय संघाने पाचव्या ट्वेंटी-२०त दक्षिण आफ्रिकेवर ३० धावांनी विजय मिळवून मालिका ३-१ अशी जिंकली. या मालिकेनंतर आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे, ते ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठी टीम इंडियाच्या निवडकडे... निवड समिती प्रमुख अजित आगरकर ( Ajit Agarkar) आणि कर्णधार सूर्यकुमार यादव दुपारी पत्रकार परिषद घेऊन ही घोषणा करणार आहे. या निवडीपूर्वी भारतीय संघाचा उप कर्णधार कोण असेल, यावरून चर्चा रंगली आहे. त्यामागे कारणही तसेच आहे.

