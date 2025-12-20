India T20 World Cup 2026 Squad: हार्दिक पांड्याकडे पुन्हा उप कर्णधारपद? शुभमन गिलच्या निवडीवरून माजी खेळाडूचं मोठं विधान, बरोबर १ तासानंतर 'गेम' होणार?

Who Will Be India’s Vice-Captain for T20 World Cup 2026? भारतीय संघाने पाचव्या ट्वेंटी-२०त दक्षिण आफ्रिकेवर ३० धावांनी विजय मिळवून मालिका ३-१ अशी जिंकली. या मालिकेनंतर आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे, ते ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठी टीम इंडियाच्या निवडकडे... निवड समिती प्रमुख अजित आगरकर ( Ajit Agarkar) आणि कर्णधार सूर्यकुमार यादव दुपारी पत्रकार परिषद घेऊन ही घोषणा करणार आहे. या निवडीपूर्वी भारतीय संघाचा उप कर्णधार कोण असेल, यावरून चर्चा रंगली आहे. त्यामागे कारणही तसेच आहे..रोहित शर्माने आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२० क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली. कर्णधारपदाची माळ हार्दिक पांड्याच्या ( Hardik Pandya) गळ्यात जाईल अशी शक्यता होती. पण, निवड समितीने सूर्यकुमार यादवला कर्णधार म्हणून नेमले. त्याचवेळी हार्दिककडे उप कर्णधारपद कायम राहिल, हा अंदाजही खोडून टाकला. शुभमन गिलची ( Shubman Gill) उप कर्णधार म्हणून निवड केली. पण, गिलचा ट्वेंटी-२० चा फॉर्म खराब राहिला आहे. शुभमनला २०२५ मध्ये १५ सामन्यांत २४.२५ च्या सरासरीने २९१ धावा करता आल्या आहेत..India T20 World Cup Squad Announcement: शुभमन गिलच्या स्थानाला 'या' खेळाडूकडून धोका; SMAT मध्ये १० सामन्यांत चोपल्यात ५१७ धावा, ५१ चौकार अन् ३३ षटकारांचा पाऊस .आफ्रिकेविरुद्धच्या मालिकेत शेवटच्या दोन सामन्यांत दुखापतीमुळे तो मुकला होता. फॉर्म व फिटनेस या दोन्ही गोष्टी विरोधात असताना गिलकडून उप कर्णधारपद काढून हार्दिककडे सोपवले जाण्याची चर्चा सुरू झाली आहे. भारतीय संघाचा माजी खेळाडू आकाश चोप्रा ( Aakash Chopra) याने तसे विधान केले आहे. हार्दिक हा २०२४ च्या वर्ल्ड कप विजेत्या संघाचा उप कर्णधार होता. सध्याचा त्याचा फॉर्मही दमदार राहिला आहे..आफ्रिकेविरुद्धच्या पाचव्या सामन्यात त्याने २५ चेंडूंत ५ चौकार व ५ षटकारासह ६३ धावांची खेळी केली. त्याने २५२ च्या स्ट्राईक रेटने या धावा कुटल्या. शिवाय गोलंदाजीत डेव्हॉल्ड ब्रेव्हिसची महत्त्वाची विकेट मिळवून दिली. त्यामुळे हार्दिकला उप कर्णधार करून गिलच्या जागी एक चांगला खेळाडू संघात निवडला जाऊ शकतो, असा अंदाज आहे..Vijay Hazare Trophy: रोहित शर्मा दोन सामन्यांसाठी संघात, वाचा कोणाच्या नेतृत्वाखाली खेळणार; विराट कोहलीचेही टीममध्ये नाव.आकाश चोप्रा काय म्हणाला?'जर तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की शुभमन गिलची निवड का झाली आहे, जर तुम्ही एखाद्याला उपकर्णधार म्हणून नियुक्त केले असेल, तर तुम्ही इतक्या लवकर तो निर्णय बदलणार नाही. मी माझा जीव धोक्यात घालून असे म्हणणार नाही की शुभमनच निश्चितपणे उपकर्णधार असेल. संघ उपकर्णधारपदाची जागा रिक्त ठेवू शकतो किंवा आपले पर्याय खुले ठेवण्यासाठी ते हार्दिक पांड्याला नियुक्त करू शकतात,' असे आकाश चोप्रा म्हणाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.