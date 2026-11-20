Hardik Pandya's Arrival Strengthens Punjab Kings: आयपीएल २०२७ च्या तयारीला सुरुवात झाली असून, संघबांधणीसाठी फ्रँचायझींकडून खेळाडूंची अदलाबदल केली जात आहे. याचदरम्यान हार्दिक पांड्याचा पंजाब किंग्समध्ये समावेश करण्यात आला आहे. हार्दिकच्या येण्याने संघातील अनेक कमतरता दूर झाल्या असून, पंजाब किंग्स आता अधिक संतुलित संघ बनला आहे, असं संघाचे मुख्य प्रशिक्षक रिकी पॉन्टिंग यांनी म्हटलं आहे. हार्दिकच्या समावेशामुळे संघात अष्टपैलू खेळाडूंचे पर्याय वाढले असून, आगामी हंगामात त्याचा फायदा होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला..हार्दिक पांड्याला मुंबई इंडियन्सकडून ट्रेडच्या माध्यमातून पंजाब किंग्समध्ये घेण्यात आलं आहे. त्याच्या बदल्यात वेगवान गोलंदाज अर्शदीप सिंह मुंबई इंडियन्समध्ये गेला आहे. हार्दिकला पंजाबने १८ कोटी रुपयांमध्ये संघात घेतलं आहे. याआधीच्या पगारापेक्षा त्याला १.६५ कोटी रुपये अधिक मिळणार आहेत..IND vs NZ 2nd T20I: भारत-न्यूझीलंड दुसरा सामना किती वाजता सुरू होणार? वैभव सूर्यवंशी Playing XI मध्ये दिसणार... Live कुठे दिसणार?.जिओस्टारशी बोलताना रिकी पॉन्टिंग यांनी संघबांधणीबाबत भूमिका स्पष्ट केली. आगामी मेगा लिलावापूर्वी संघातील बहुतांश खेळाडूंना कायम ठेवण्याचा त्यांचा प्रयत्न असल्याचं त्यांनी सांगितलं. आयपीएल २०२७ च्या आधी पंजाब किंग्सने सहा खेळाडूंना रिलीज केलं असून, १९ खेळाडूंना संघात कायम ठेवलं आहे..हार्दिक पांड्याच्या समावेशामुळे संघात अष्टपैलू खेळाडूंचे पर्याय वाढल्याचं पॉन्टिंग यांनी सांगितलं. ते म्हणाले, "आम्ही हार्दिक पांड्याला ट्रेडच्या माध्यमातून संघात घेतलं आणि अर्शदीप सिंहला दुसऱ्या संघात पाठवलं. आता आमच्याकडे संतुलित संघ आहे. संघात किती अष्टपैलू खेळाडू आहेत, याची चर्चा सुरू आहे.".पंजाब किंग्समध्ये हार्दिक पांड्यासह मार्को यानसन, मार्कस स्टोइनिस, अजमतुल्लाह उमरझाई, सूर्यांश शेडगे, शशांक सिंह आणि कूपर कोनोली यांसारखे अष्टपैलू खेळाडू आहेत. त्यामुळे फलंदाजी आणि गोलंदाजी या दोन्ही विभागांत संघाला पर्याय उपलब्ध झाले आहेत. वेगवान गोलंदाजी करणारे अष्टपैलू खेळाडू असोत किंवा फिरकी गोलंदाजी करणारे, संघाने जवळपास सर्व विभागांत पर्याय तयार केले आहेत, असं पॉन्टिंग यांनी सांगितलं..Vaibhav Sooryavanshi Match : वैभव सूर्यवंशी कल्ला करणार, तिलक वर्माच्या नेतृत्वाखाली वन डे खेळणार; जाणून घ्या सामना कधी, कुठे, किती वाजता Live पाहता येणार.दरम्यान, राजस्थान रॉयल्सचे मुख्य प्रशिक्षक कुमार संगकारा यांनी शिमरोन हेटमायरला संघातून रिलीज करण्यामागचं कारण सांगितलं. हेटमायरला फलंदाजी क्रमात वेगळ्या स्थानावर खेळण्याची इच्छा होती. गेल्या दीड वर्षापासून त्याची ही इच्छा असल्याचं संगकारा यांनी सांगितलं.ते म्हणाले, "हेटमायर हा अजूनही चांगला खेळाडू आहे. मात्र, त्याला फलंदाजी क्रमात वेगळ्या स्थानावर खेळायचं होतं. लिलावात आपल्या गरजेनुसार खेळाडू घेण्यासाठी पुरेसा पैसा उपलब्ध असणं आणि संघात बदल करण्याची मोकळीक असणंही महत्त्वाचं होतं. त्यामुळे त्याला रिलीज करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. हा निर्णय घेणं आमच्यासाठी कठीण होतं आणि आम्हाला असं करायचं नव्हतं.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.