IPL 2026: Umpire चा दुजाभाव? मुंबई अन् दिल्लीला वेगवेगळा नियम? हार्दिकच्या ग्लव्ह्ज बदलीमुळे होतायेत आरोप

आयपीएल २०२६ स्पर्धेत रविवारी (१२ एप्रिल) मुंबई इंडियन्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू यांच्यात रोमांचक सामना झाला. संपूर्ण २०-२० षटकांचा झालेल्या या सामन्यात बंगळुरूने १८ धावांनी विजय मिळवला. या सामन्यात ४०० हून अधिक धावा झाल्या. मात्र या सामन्यात एक अशी घटना घडली, ज्यामुळे चाहते आता अंपायर्सवर दुजाभाव (Umpire Controversy) करण्याचा आरोप करत आहेत..IPL 2026: विराट कोहली बॅटिंगला जात होता, मागे रोहित शर्माला पाहून मागे फिरला अन् मग... Video Viral.झाले असे की या सामन्यात बंगळुरूने दिलेल्या २४१ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना १२ व्या षटकात हार्दिक पांड्या आणि सूर्यकुमार यादव फलंदाजी करत होते. हे दोघेही खेळपट्टीवर स्थरावले होते आणि बंगळुरूसाठी धोकायदायक ठरू शकत होते. याचदरम्यान, १२ व्या षटकातील पहिल्या सामन्यानंतर हार्दिकला (Hardik Pandya) ग्लव्ह्ज बदलायचे होते. कारण पहिल्या चेंडूवर त्याच्या हातून जवळपास बॅट निसटली होती. त्यानंतर दुसऱ्या चेंडूनंतर त्याने पुन्हा ग्लव्ह्जसाठी विनंती केली. त्यानंतर अंपायर्सनी त्याला परवानगी दिली आणि राखीव खेळाडू त्याला ग्लव्ह्ज द्यायला आला. अंपायर्सनी राखीव खेळाडूला फार काळ थांबण्यास मनाई केली होती..मात्र या घटनेनंतर अंपायरच्या निर्णयावर आश्चर्य व्यक्त होत आहे. कारण शनिवारी चेन्नई सुपर किंग्स आणि दिल्ली कॅपिटल्स सामन्यादरम्यान ट्रिस्टन स्टब्सला (Tristan Stubbs) ग्लव्ह्ज ओले झाल्याने बदलायचे होते. पण त्याला षटकादरम्यान ग्लव्ह्ज बदलण्यास परवानगी देण्यात आली नाही आणि त्याच षटकात त्याने विकेट्स गमावली. त्यावेळी दिल्लीचा खेळाडू नितीश राणा आणि काही सदस्य फोर्थ अंपायर्सची यावरून हुज्जत घालतानाही दिसले. स्टब्सने विकेट गेल्यानंतर ड्रेसिंग रुममध्ये बॅट फेकत राग व्यक्त केला होता. तसेच या सामन्यानंतर नितीश राणावर २५ टक्के दंड आणि एक डिमिरिट पाँइंट्सची कारवाई झाली..तथापि, २४ तासांच्या आत दोन सामन्यात सारख्या घटना झाल्या, पण अंपायर्सचे दोन वेगवेगळे निर्णय पाहायला मिळाल्याने चाहत्यांमध्ये चर्चा होत आहे. याबाबत अनेक युझर्सने सोशल मीडियावर प्रश्नही उपस्थित केले आहेत. दरम्यान, असाही कयास लावला जात आहे की हार्दिकच्या हातून बॅट जवळपास निसटली होती, त्यामुळे जोखमीचा विचार करून अंपायर्सने त्याला षटकादरम्यान ग्लव्ह्ज बदलण्याची परवानगी दिली असावी..IPL 2026: राजस्थान एक्स्प्रेसला अधिक संधी सातत्याचा अभाव असलेल्या सनरायझर्स हैदराबादविरुद्ध आज सामना, कशी असेल प्लेइंग-११.आयपीएलच्या नियमानुसार फलंदाजांना साधारणत: षटकांच्या दरम्यान किंवा ड्रिंक्स ब्रेक दरम्यान ग्लव्ह्ज बदलण्याची परवानगी दिली जाते. किंवा जर एखाद्या परिस्थितीत अंपायर्सने परवानगी दिली, तर षटकांदरम्यान ग्लव्ह्ज बदलता येतात. पण आता दोन सामन्यांमध्ये हा नियम वेगवेगळ्या पद्धतीने वापरला गेल्याने चर्चेला उधाण आले आहे.