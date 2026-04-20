हार्दिक, तू शेवटची मॅच विनिंग खेळी केव्हा केली होतीस? Mumbai Indians च्या कर्णधारावर शब्दांचा मारा; MI vs GT सामन्यापूर्वी सल्ला

Hardik Pandya Criticised Over Poor IPL 2026 Form: इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये हार्दिक पांड्याला साजेशी कामगिरी करता आलेली नाही आणि त्याच्या नेतृ्त्वाखाली खेळणारा मुंबई इंडियन्सचा संघही गुणतालिकेत तळाशी आहे. जगातील सर्वोत्तम अष्टपैलू खेळाडूंमध्ये गणला जाणारा हार्दिक, आयपीएलच्या या पर्वात फलंदाजी आणि गोलंदाजीत काहीच कमाल दाखवू शकलेला नाही. नेतृत्व कौशल्यही सुमार दिसतेय. जसप्रीत बुमराहसारखा मॅचविनर गोलंदाज असूनही त्याचा योग्य उपयोग हार्दिकला करून घेता येत नाहीए. त्यावरूनच कोलकाता नाइट रायडर्सचा माजी खेळाडू आकाश चोप्रा ( Aakash Chopra) याने हार्दिकवर बोचरी टीका केली आहे. .मुंबई इंडियन्सचा संघ IPL 2026 मध्ये सोमवारी गुजरात टायटन्सविरुद्ध खेळणार आहे. हार्दिक या हंगामात संघर्ष करत आहे. त्याने मुंबईसाठी या हंगामात ४ सामन्यांमध्ये केवळ ८१ धावा केल्या आहेत. चोप्राने आपल्या यूट्यूब चॅनलवरील एका व्हिडिओमध्ये MI च्या कर्णधाराला काही कठीण प्रश्न विचारले आहेत.."तू आता फलंदाजीचा क्रम सुधारला आहे. मी सूर्याबद्दल बोलणार नाही कारण त्याने मागच्या वेळी अनेक सामना जिंकून देणाऱ्या खेळी केल्या होत्या. पण, हार्दिक तू शेवटची सामना जिंकून देणारी खेळी कधी केली होतीस हे मला आठवत नाही. आम्ही अनेक चांगल्या छोटेखानी खेळी पाहिल्या आहेत. पण ती सामना जिंकून देणारी ७० किंवा ८० धावांची खेळी, जी एकट्याने सामना जिंकून देते, ती हार्दिक करू शकतो," असे चोप्रा म्हणाला..मुंबईला आपली मोहीम पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी काही नवीन कल्पनांची गरज आहे, असे भारताच्या माजी सलामीवीराला वाटते. चोप्राने मुंबई इंडियन्सला सध्याच्या मधल्या फळीतील संकटातून बाहेर पडण्यास मदत करण्यासाठी शेर्फेन रदरफोर्डला बढती देण्याचे समर्थन केले.."हार्दिक त्याचे कौशल्य दाखवू शकतो, कारण तो ते करण्यास सक्षम आहे. मुंबई इंडियन्सना नवीन कल्पना आणि ताजेपणाची गरज आहे. थोडा निर्भय दृष्टिकोन हवा आहे आणि शेर्फेन रदरफोर्डने फलंदाजीच्या क्रमात थोडे वर यायला हवे. या सर्वांची आवश्यकता आहे, कारण पाचवेळा ट्रॉफी जिंकणारा मुंबई इंडियन्सचा संघ सध्या दहाव्या क्रमांकावर आहेत," असे तो पुढे म्हणाला.