चेहऱ्यावर पराभवाचा लवलेशही नाही, हार्दिक पांड्या गर्लफ्रेंडच्या खांद्यावर हात ठेवून मस्त फिरतोय, चेन्नई विमानतळावरील Video Viral

भारतीय संघाला टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत सुपर-८ मधील पहिल्याच सामन्यात रविवारी दक्षिण आफ्रिकेकडून दारुण पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. त्यामुळे आता भारतासमोरची वाट खडतर झाली आहे. अशाच परिस्थितीत भारतीय संघ सोमवारी चेन्नईमध्ये दाखल झाला. मात्र यावेळी हार्दिक पांड्याला (Hardik Pandya) पाहून अनेकांना आश्चर्य वाटले आहे. भारताला सुपर-८मधील दुसरा सामना चेन्नईमध्ये झिम्बाब्वेविरुद्ध खेळायचा आहे..T20 World Cup: संजू सॅमसनला संधी मिळणार? पण, त्यासाठी अभिषेकसह तीन खेळाडू रडारवर; कोणाची विकेट पडणार?.एकिकडे दोन वर्षांपूर्वीच भारतीय संघात (Team India) कुटुंबियांची खेळाडूंसोबतची दौऱ्यादरम्यानची साथ मर्यादीत करण्याच आली होती. त्यामुळे आता भारतीय संघासोबत कुटुंबिय फार काळ दिसत नाहीत. मात्र सध्या सुरू असलेल्या टी२० वर्ल्ड कपदरम्यान (T20 World Cup), हार्दिक पांड्याची गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा सातत्याने त्याच्यासोबत दिसली आहे. ती रविवारी अहमदाबादच्या स्टेडियमवरही दिसली होती. यानंतर आता ती हार्दिकसह सोमवारी चेन्नई विमानतळावरही स्पॉट झाली आहे..महत्त्वाचे म्हणजे एक दिवस आधीच भारतीय संघाला मोठा पराभव स्वीकारावा लागल्यानंतरही हार्दिक माहिकाच्या गळ्यात हात टाकून संघच्या बसच्या दिशेने जाताना दिसला. यावेळी इतर संघातील कोणत्याही सदस्यासोबत कुटुंबिय दिसले नाही, याला अपवाद कर्णधार सूर्यकुमार यादवचा होता. सूर्यकुमारची पत्नी देविशा त्याच्या सोबत होती. तथापि, देविका आणि माहिका यांच्यासाठी चेन्नई विमानतळापासून हॉटलपर्यंत प्रवासाची वेगळी व्यवस्था करण्यात आली होती.तथापि, भारताचा मोठा पराभव झाल्यानंतरही हार्दिक पांड्याच्या चेहऱ्यावर निराशेचा लवलेशही दिसत नसून गर्लफ्रेंडसोबत फिरत असल्याचे म्हणत आता चाहत्यांनी त्याला ट्रोल केले आहे..हार्दिक दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध अपयशीदक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध हार्दिक पांड्याची कामगिरी फारशी चांगली राहिलेली नाही. तो १७ चेंडूत १८ धावांवरच बाद झाला. तसेच गोलंदाजी करतानाही तो भारतासाठी महागडा गोलंदाज ठरला. त्याने ४ षटकात ४५ धावा खर्च केल्या आणि एकही विकेट घेतली नाही..IND vs SA: भारतीय संघाचा पराभव, पण बुमराह-अर्शदीपचे मोठे विक्रम; T20 World Cup इतिहासात ठरले सरस भारतीय गोलंदाज.भारतासाठी आता करो वा मरोची स्थितीभारताने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध मोठा पराभव स्वीकारला असल्याने नेट रन रेटही ढासळला आहे. त्यामुळे २६ फेब्रुवारी रोजी झिम्बाब्वे आणि १ मार्च रोजी वेस्ट इंडिजविरुद्ध होणारा समना जिंकणे महत्त्वाचे आहे. यातील एकजरी सामना भारताने हरला, तर भारताचे आव्हान सुपर-८ मध्येच संपू शकते.