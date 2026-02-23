Cricket

चेहऱ्यावर पराभवाचा लवलेशही नाही, हार्दिक पांड्या गर्लफ्रेंडच्या खांद्यावर हात ठेवून मस्त फिरतोय, चेन्नई विमानतळावरील Video Viral

Hardik Pandya Spotted with Girlfriend Mahieka Sharma : भारतीय संघाला दक्षिण आफ्रिकेकडून मोठा पराभव पत्करावा लागला असतानाही हार्दिक पांड्या चेन्नई विमानतळावर गर्लफ्रेंड माहिका शर्मासोबत फिरताना दिसला. त्यानंतर चाहत्यांनी त्याला ट्रोल केले.
Sakal

Pranali Kodre
Updated on

भारतीय संघाला टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत सुपर-८ मधील पहिल्याच सामन्यात रविवारी दक्षिण आफ्रिकेकडून दारुण पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. त्यामुळे आता भारतासमोरची वाट खडतर झाली आहे.

अशाच परिस्थितीत भारतीय संघ सोमवारी चेन्नईमध्ये दाखल झाला. मात्र यावेळी हार्दिक पांड्याला (Hardik Pandya) पाहून अनेकांना आश्चर्य वाटले आहे. भारताला सुपर-८मधील दुसरा सामना चेन्नईमध्ये झिम्बाब्वेविरुद्ध खेळायचा आहे.

T20 World Cup: संजू सॅमसनला संधी मिळणार? पण, त्यासाठी अभिषेकसह तीन खेळाडू रडारवर; कोणाची विकेट पडणार?
