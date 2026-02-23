T20 World Cup: संजू सॅमसनला संधी मिळणार? पण, त्यासाठी अभिषेकसह तीन खेळाडू रडारवर; कोणाची विकेट पडणार?

भारतीय संघाला टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत रविवारी (२२ फेब्रुवारी) दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध ७६ धावांनी मोठा पराभव स्वीकारावा लागला. हा सुपर - ८ मधील सामना असल्याने भारताला हा पराभव महागात पडू शकतो. आता सुपर-८ मधील उर्वरित दोन्ही सामने भारतासाठी 'करो वा मरो' असेच आहेत. त्यातच भारतीय संघाला (Team India) स्पर्धेच्या सुरुवातीपासूनच अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा यांच्या फॉर्मचीही चिंता सतावत आहे. याशिवाय रिंकू सिंगही फार काही खास करू शकलेला नाही. .IND vs SA: कधीकधी अतिशहाणपणा नडतो...! अजिंक्य रहाणे प्रचंड संतापला; भारतीय संघाच्या पराभवावर म्हणाला, तुम्ही वॉशिंग्टन सुंदरला... .अभिषेक (Abhishek Sharma) पहिल्या ४ डावात फक्त १५ धावा करू शकला आहे, तर तिलक वर्माला (Tilak Varma) तिसऱ्या क्रमांकावर ५ डावात १०७ धावाच करता आल्या आहेत. रिंकू सिंगही (Rinku Singh) खालच्या फळीत खेळताना केवळ एकदाच दुहेरी धावसंख्या पार करता आल्या आहेत. मात्र असे असताना संजू सॅमसन (Sanju Samson) मात्र बाहेर बसला आहे. सॅमसन टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेपूर्वी संघातील नियमित खेळाडू होता. पण त्याचा फॉर्म खराब असल्याने त्याला प्लेइंग इलेव्हनमधून वगळण्यात आले होते. पण आता अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा आणि रिंकू सिंग यांचा फॉर्म पाहाता पुन्हा सॅमसनचा विचार केला जाऊ शकतो. त्याचे संकेत मिळाले आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे भारतीय संघात अनेक डावखुरे फलंदाज असताना सॅमसनला हा उजव्या हाताचा फलंदाज संघात महत्त्वाचा ठरू शकतो..रविवारी भारताचे फलंदाजी प्रशिक्षक सितांशू कोटक म्हणाले, 'जर मुख्य प्रशिक्षक आणि संघ व्यवस्थापनाला वाटत असेल की आपण काही तरी वेगळं करायला हवं, तर आम्ही वेगळा विचार करू. नक्कीच विचार येतात की जर बदल करावा लागला, तर काय बदल करायचा आणि कसा करायचा? आता आम्ही त्या पाँइंटला पोहोचलो आहे की आम्हाला काही विचार करण्याची गरज आहे की आम्ही काही बदल करावा की त्याच कॉम्बिनेशनवर कायम राहावे?'.याशिवाय सहाय्यक प्रशिक्षक रायन टेन डाईशेट यांनी संकेत दिले की रणनीती बदलू एखाद्या उजव्या हाताच्या फलंदाजाला वरच्या फळीत खेळवण्याने काही तोटा होणार नाही. ते म्हणाले, 'गेल्या १८ महिन्यात ज्यांनी चांगली कामगिरी केली आहे आणि कदाचित आत्ता त्यांच्या धावा होत नाहीत, त्यांच्यावरच विश्वास कायम ठेवायचा की बदल करून संजूला संघात आणायचे? हा प्रश्न आहे.''संजू देखील चांगला खेळाडू आहे आणि वरच्या फळीत उजव्या हाताचा फलंदाज म्हणून मदत करू शकतो. मला विश्वास आहे की संजूचा समावेश हा पुढील काही दिवस तरी चर्चेचा विषय असेल, कारण पुढे झिम्बाब्वे आणि वेस्ट इंडिज विरुद्ध महत्त्वाचे सामने खेळायचे आहेत. '.IND vs SA : 'गौतम, सूर्या यांच्या दोन चुकांमुळे भारतीय संघ हरला'; द. आफ्रिकेविरुद्धच्या पराभवानंतर R Ashwin चांगलाच संतापला.मात्र, रिंकू सिंग कठीण क्रमांकावर फलंदाजी करत असल्याचे ते म्हणाले. 'मला वाटतं ७ किंवा ८ व्या क्रमांकावर रिंकू फलंदाजी करतो, जे स्थान टी२० क्रिकेटमध्ये कठीण आहे. नामिबियाविरुद्धचा सामना पाहा, तो जेव्हा फलंदाजीला आता तेव्हा त्याला तीन ते चार वेळा एकेरी धाव करण्यास नकार द्यावा लागला. त्यामुळे असं दिसत होतं की ८ चेंडूत त्याने २ धावाच केल्या. त्यानंतर दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध तो आशा जवळपास संपल्या होत्या, तेव्हा फलंदाजीला गेला.''तो आक्रमक खेळण्याचा प्रयत्न करून आम्हाला लक्ष्यापर्यंत पोहचवण्याचा प्रयत्न करत होता. पण आशा खेळपट्टीवर असं होऊ शकतं, त्याला चांगल्या संधी मिळालेल्या नाहीत, पण फलंदाजाच्या त्या क्रमांकाचं हेच वैशिष्ट्य आहे. आम्ही आत्ता त्या टप्प्यावर आहोत, जिथे केवळ कामगिरी बोलते. नेट्समधील लयाबाबत आणि खेळाडूंना काय वाटतंय, याबाबत बोलण्यात आता काही अर्थ नाही.भारताला आता २६ फेब्रुवारीला झिम्बाब्वे आणि १ मार्च रोजी वेस्ट इंडिजविरुद्ध सुपर - ८ मधील सामने खेळायचे आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.