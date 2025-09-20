Cricket

हार्दिक पांड्याच्या माजी सहकाऱ्यासह दोघांना फसवणुकीच्या गुन्ह्याखाली अटक; ३२ लाखांचा घोटाळा, जाणून घ्या संपूर्ण प्रकरण

32 lakh cheating case Hyderabad cricket connection: हैदराबादमध्ये झालेल्या मोठ्या फसवणूक प्रकरणात भारतीय क्रिकेटपटू हार्दिक पांड्याचा माजी सहकारी अडचणीत सापडला आहे. पोलिसांनी त्याच्यासह आणखी एका व्यक्तीला ३२ लाख रुपयांच्या घोटाळ्याच्या आरोपाखाली अटक केली.
Hyderabad Police arrest Hardik Pandya’s former teammate in a ₹32 lakh scam case.

Swadesh Ghanekar
Updated on

हार्दिक व कृणाल पांड्या यांच्यासोबत खेळणाऱ्या बडोदा संघाचा माजी मध्यमगती गोलंदाज ऋषी आरोठे याला हैदराबादमध्ये अटक करण्यात आली आहे. आरोठेसह आणखी दोघांना ३२ लाखांच्या घोटाळ्याप्रकरणी अटक झालेली आहे. आरोठेला दुसऱ्यांदा अशा गुन्ह्याखाली अटक झाली आहे. स्टॉक मार्केटमध्ये गुंतवणूकीच्या संदर्भातील हा घोटाळा आहे.

