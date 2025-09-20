हार्दिक पांड्याच्या माजी सहकाऱ्यासह दोघांना फसवणुकीच्या गुन्ह्याखाली अटक; ३२ लाखांचा घोटाळा, जाणून घ्या संपूर्ण प्रकरण

हार्दिक व कृणाल पांड्या यांच्यासोबत खेळणाऱ्या बडोदा संघाचा माजी मध्यमगती गोलंदाज ऋषी आरोठे याला हैदराबादमध्ये अटक करण्यात आली आहे. आरोठेसह आणखी दोघांना ३२ लाखांच्या घोटाळ्याप्रकरणी अटक झालेली आहे. आरोठेला दुसऱ्यांदा अशा गुन्ह्याखाली अटक झाली आहे. स्टॉक मार्केटमध्ये गुंतवणूकीच्या संदर्भातील हा घोटाळा आहे. .TOI ने दिलेल्या वृत्तानुसार आरोठेसह सायबर क्राईम पोलिसांनी वोडोदराच्या इनामदार विनायक राजेंदर आणि अका निखिल यांना अटक केली आहे. ऋषी हा बडोद्याचे माजी क्रिकेटपटू तुषार आरोठे यांचा मुलगा आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार ऋषी आणि निखिल यांना गुरुवारी वडोदरा येथून अट केली गेली आणि त्यानंतर त्यांना हैदराबाद येथे नेण्यात आले. शुक्रवारी त्यांना कोर्टासमोर हजर केले गेले आणि त्यांना न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्यात आले. .मी मर्द त्यालाच मानतो जो...! Shahid Afridi चे वादग्रस्त विधान; इरफान पठाणनेही दिलं उत्तर, म्हणाला, हे पाकिस्तानी....ऋषी आणि निखिल यांनी त्यांच्या साथीदारांच्या मदतीने गुंतवणूकदारांना फसवण्यासाठी सोशल मीडियावर नामांकित शेअर दलाली कंपन्यांच्या नावाने खोट्या जाहिराती दिल्या होत्या. या जाहिरातींवर क्लिक करणाऱ्या लोकांना Aditya Birla Stock Elite 678 सारख्या व्हॉट्सअॅप ग्रुपमध्ये सहभागी करून घेण्यात आले आणि नंतर बनावट ट्रेडिंग अॅप डाउनलोड करण्याचे निर्देश दिले गेले. त्या अॅपच्या डॅशबोर्डवर प्रचंड नफा दाखवला जात होता. मात्र, प्रत्यक्षात ऋषी आणि निखिल यांनी गुंतवणूकदारांकडून जमा झालेली रक्कम विविध बँक खात्यांमधून वळवून स्वतःकडे घेतली. .जानेवारी महिन्यात हैदराबादमधील एका व्यक्तीला या फसवणूक रॅकेटमध्ये ३२ लाख रुपये गमवावे लागले. चौकशीत या प्रकरणाचा धागा गुजरातपर्यंत पोहोचला. येथे निखिलने सायबर गुन्हेगारांना सहा बँक खाती कमिशनच्या बदल्यात उपलब्ध करून दिली, तर ऋषीने जमा झालेली रक्कम Binance वर USDT मध्ये रूपांतरित करून ती परदेशातील गुन्हेगारांकडे पाठवली..IND vs OMN Live: हार्दिक पांड्याची मॅच विनिंग कॅच! अर्शदीप सिंगने रचला इतिहास, ओमानच्या कलीमने मोडला ख्रिस गेलचा रेकॉर्ड.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.