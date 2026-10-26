Mumbai Indians ने रोहित शर्माला कर्णधारपदी नियुक्त करावे! IPL 2027 पूर्वी भारताच्या महान खेळाडूची मागणी, हार्दिक पांड्याचं भविष्य...

Hardik Pandya captaincy future at Mumbai Indians ahead of IPL 2027: मुंबई इंडियन्स इंडियन प्रीमिअर लीग २०२७ मध्ये नव्या कर्णधारासह उतरतील, हे जवळपास निश्चित आहे. हार्दिक पांड्याला कर्णधार बनवण्याचा MI चा डाव फसला आणि मागील तीन हंगामात संघाला काही खास कामगिरी करता आलेली नाही. त्यामुळेच हार्दिक आणि मुंबई इंडियन्स यांच्यात सुरळीत काहीच नसल्याची चर्चा रंगली आहे. हार्दिकला रिलीज करण्याच्या बातम्याही समोर येताना दिसत आहेत. अशा परिस्थितीत Mumbai Indians चा कर्णधार कोण, याची सर्वांना उत्सुकता आहे. तिलक वर्मा, जसप्रीत बुमराह अशी नावं चर्चेत असताना रोहित शर्मा ( Rohit Sharma) पुन्हा नेतृत्व करताना दिसू शकतो. .भारताचा माजी अष्टपैलू खेळाडू आर अश्विन ( R Ashwin) यानेही MI फ्रँचायझीला सल्ला दिला आहे. मुंबई संघाने क्षणाचाही विलंब न करता रोहितची कर्णधारपदी नियुक्ती जाहीर करावी, असे तो म्हणाला. आहे. मुंबई इंडियन्ससाठी हे फायद्याचे ठरेल, असेही अश्विनचे म्हणणे आहे. "MI गेल्या हंगामातही अपयशी ठरला याचे आश्चर्य वाटतेय, त्यांच्याकडे तगड्या खेळाडूंची फौज होती. MI ने रोहित शर्माला कर्णधार म्हणून घोषित केले पाहिजे. कारण तो कर्णधार झाल्यास MI साठी ते चांगले होईल," असे अश्विनने त्याच्या यूट्यूब चॅनलवर म्हटले.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.Kieron Pollard : मुंबई इंडियन्सचा प्रशिक्षक होताच पोलार्डचा मोठा निर्णय! CSK फ्रँचायझीच्या संघाला धक्का...; नेमकं काय केलं?.रोहितच्या नेतृत्वाखाली MI ने आयपीएलची पाच जेतेपदं नावावर केली आहेत. २०१३ च्या मध्यंतरात रिकी पाँटिंगकडून नेतृत्वाची जबाबदारी रोहितच्या खांद्यावर दिली गेली होती आणि त्याच वर्षी मुंबईने पहिले आयपीएल जेतेपद जिंकले होते. त्याचवर्षी संघाने चॅम्पियन्स लीगही जिंकली होती. रोहितच्या नेतृत्वात मुंबईने त्यानंतर २०१५, २०१७, २०१९ व २०२० अशी आणखी चार आयपीएल जेतेपदं जिंकली. रोहितच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघाने २०२४ चा ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप आणि २०२५ ची चॅम्पियन्स ट्रॉफी उंचावली. २०२३ च्या वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेत भारताला त्याने फायनलपर्यंत पोहोचवले होते..हार्दिक पांड्या २०२४ मध्ये पुन्हा मुंबई इंडियन्सच्या ताफ्यात आला आणि त्याला कर्णधार बनवले गेले. त्याने २०२२ मध्ये गुजरात टायटन्सला पहिल्याच प्रयत्नात जेतेपद जिंकून दिले होते आणि २०२३ मध्ये हा संघ फायनलपर्यंत पोहोचला होता. पण, MI कडून त्याला काही खास करता आलेले नाही आणि त्यामुळे फ्रँचायझी व त्याच्यात दूरावा निर्माण झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.