IND vs ZIM, T20 WC: हार्दिक पांड्याचे सलाम-ए-इश्क! दोन षटकार.. शेवटच्या चेंडूवर फिफ्टी.. माहिका शर्माला फ्लाइंग Kisssss Video Viral

Hardik Pandya emotional celebration Chennai match: भारतीय फलंदाजांनी दक्षिण आफ्रिकेकडून झालेल्या पराभवाचा सर्व राग आज बिचाऱ्या झिम्बाब्वे संघावर काढला. अभिषेक शर्मापाठोपाठ हार्दिक पांड्याने या सामन्यात अर्धशतक झळकावले. या दोघांच्या अर्धशतकाच्या जोरावर भारताने ४ बाद २५६ धावांचा डोंगर उभ्या केल्या. हार्दिकने शेवटच्या दोन चेंडूंत दोन षटकार खेचून २३ चेंडूंत अर्धशतक पूर्ण केले आणि त्यानंतर ड्रेसिंगच्या सहकाऱ्यांनी टाळ्यांचा कडकडाट केला. हार्दिकची गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा ( Mahieka Sharma) हा सामना पाहण्यासाठी स्टेडियमवर उपस्थित होती आणि तिलाही हार्दिकच्या अर्धशतकाचा खूप आनंद झाला. हार्दिकनेही तिच्याकडे पाहून फ्लाइंग किस दिले.. सध्या हा व्हिडिओ सोशल मीडिया गाजवतोय. .वर्ल्ड कपच पहिलाच सामना खेळणाऱ्या टिनोटेंडा मपोसाच्या दोन षटकांत ४० धावा कुटून भारताने त्याच्या आत्मविश्वासाच्या चिंधड्या उडवल्या. पण, त्याने अभिषेक शर्माची महत्त्वाची विकेट मिळवून भारताला मोठा धक्काही दिला. संजू सॅमसन ( २४) व अभिषेक यांनी ४६ धावांची भागीदारी केली, जी या वर्ल्ड कपमधील भारताच्या सलामीवीरांची सर्वोत्तम भागीदारी ठरली. इशान किशन व अभिषेकने ४२ चेंडूंत ७२ धावा चोपल्या..इशान २४ चेंडूंत ४ चौकार व १ षटकारासह ३८ धावांवर बाद झाला. त्यानंतर सूर्यकुमार यादवनेही १३ चेंडूंत ३ चौकार व २ षटकार लगावत ३३ धावांची खेळी केली. अभिषेक ३० चेंडूंत ५५ धावांवर माघारी परतला आणि त्याच्या या खेळीत ४ चौकार व ४ षटकार होते. तिलक वर्मा व हार्दिक पांड्या यांनी चौकार-षटकारांचा पाऊस पाडताना ३१ चेंडूंत ८१ धावांची नाबाद भागीदारी केली. हार्दिकने डावाच्या शेवटच्या दोन चेंडूंवर षटकार खेचून अर्धशतक पूर्ण केले. त्याने २३ चेंडूंत २ चौकार व ४ षटकारांसह नाबाद ५० धावा केल्या, तर तिलकही १६ चेंडूंत ४४ धावांवर नाबाद राहिला. त्यात ३ चौकार व ४ षटकार होते. .भारताने ४ बाद २५६ धावा उभ्या केल्या, ज्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप इतिहासातील त्यांच्या सर्वोच्च धावसंख्या ठऱल्या. २००७ मध्ये इंग्लंडविरुद्ध त्यांनी ४ बाद २१८ धावा केल्या होत्या आणि तो विक्रम आज मोडला गेला. ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप इतिहासातील ही दुसरी सर्वोत्तम धावसंख्या ठरली. २००७ मध्ये श्रीलंकेने जोहान्सबर्ग येथे केनियाविरुद्ध ६ बाद २६० धावा केल्या होत्या. भारताने आज याच वर्ल्ड कपमधील वेस्ट इंडिजचा ६ बाज २५४ ( वि. झिम्बाब्वे) धावांचा विक्रम मोडला..ट्वेंटी-२०त दोनवेळा २५०+ धावा पत्करणारा झिम्बाब्वे हा पहिला संघ ठरला. भारतीय संघाकडून आज १७ षटकार लगावले गेले आणि ही त्यांची संयुक्तपणे दुसरी सर्वाधिक षटकारांची संख्या आहे. आतापर्यंत भारताने ६३ षटकार खेचले आहेत, जे ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपमधील लगावलेले सर्वाधिक षटकार आहेत. २०२४ मध्ये भारताने ६४ षटकार खेचले होते, या विक्रमात वेस्ट इंडिज ( ६६) अव्वल आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.