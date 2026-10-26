हारिस रौफचा पारा चढला, विल जॅक्ससोबत मैदानात जोरदार बाचाबाची! मैदानात जोरदार वाद, पंचांसह जो रूटलाही करावी लागली मध्यस्थी नेमकं काय झालं?

Haris Rauf vs Will Jacks: पाकिस्तान, इंग्लंड आणि श्रीलंका या तीन संघांमध्ये तिरंगी वनडे मालिका खेळवली जात आहे. या मालिकेतील पाकिस्तान आणि इंग्लंड यांच्यातील लाहोरमध्ये झालेल्या सामन्यात मैदानावर मोठा वाद पाहायला मिळाला. पाकिस्तानचा गोलंदाज हारिस रऊफ आणि इंग्लंडचा विल जॅक्स यांच्यात शाब्दिक चकमक झाली. दोघांमधील वाद वाढत असल्याचं पाहून इंग्लंडचा जो रूट आणि मैदानावरील पंचांना मध्यस्थी करावी लागली. दरम्यान, या सामन्यात पाकिस्तानने इंग्लंडवर एका विकेटने थरारक विजय मिळवला..ही घटना पाकिस्तानच्या डावातील ४६व्या षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर घडली. इंग्लंडचा गोलंदाज सॅम करनने शादाब खानला बाऊन्सर टाकला. त्यावेळी शादाब ९० चेंडूंत ९९ धावांवर खेळत होता. चेंडू उंच गेल्याने त्याने पंचांकडे वाइडसाठी विचारणा केली. मात्र, पंचांनी वाइड दिला नाही.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.याचदरम्यान, नॉन-स्ट्रायकर एंडला उभा असलेला हारिस रऊफ जवळ क्षेत्ररक्षण करत असलेल्या विल जॅक्सशी वाद घालताना दिसला. दोघांमध्ये नेमकं काय बोलणं झालं, हे स्पष्ट झालं नाही. मात्र, शाब्दिक चकमक वाढल्यानंतर हारिस आक्रमक झालेला दिसला..वाद वाढल्यानंतर हारिस रऊफ हातात बॅट घेऊन विल जॅक्सच्या दिशेने आक्रमकपणे जाताना दिसला. परिस्थिती चिघळू नये म्हणून पंचांनी हस्तक्षेप केला. त्याचवेळी जो रूटही धावत आला आणि त्याने हारिसला बाजूला नेलं. सामना संपल्यानंतरही दोघांमधील तणावाची चर्चा सुरू राहिली. पाकिस्तानने विजय मिळवल्यानंतर हारिस रऊफ आणि विल जॅक्स यांच्यात पुन्हा संवाद झाल्याचं वृत्त आहे..India vs Pakistan Cricket : भारत-पाकिस्तान यांच्यात नोव्हेंबर महिन्यात दोन मॅच; जाणून घ्या कुठे, कधी भिडणार, Live Streaming कुठे?.या सामन्यात इंग्लंडने प्रथम फलंदाजी करत २४१ धावा केल्या. बेन डकेटने १०५ धावांची खेळी केली. पाकिस्तानकडून शाहीन शाह आफ्रिदीने चार विकेट्स घेतल्या. लक्ष्याचा पाठलाग करताना पाकिस्तानची अवस्था १५४ धावांवर ९ बाद अशी झाली होती. मात्र, शादाब खानने नाबाद ११३ धावांची खेळी करत सामना फिरवला. हारिस रऊफनेही त्याला मोलाची साथ दिली. दोघांनी शेवटच्या विकेटसाठी नाबाद ८९ धावांची भागीदारी केली. हारिसने विजयी चौकार मारत पाकिस्तानला एका विकेटने विजय मिळवून दिला. या विजयामुळे पाकिस्तानने त्रिकोणी मालिकेच्या अंतिम फेरीत प्रवेश केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.