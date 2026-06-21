IND W vs SA W T20 World Cup: भारतीय महिलांची आज दक्षिण आफ्रिकेशी लढत; कधी, कुठे आणि कशी पाहाल लाईव्ह मॅच?, कशी असेल प्लेइंग-११?

Live Streaming And Match Timing: महिला टी-२० विश्वचषकाची धूम सध्या रंगात आली आहे. आज भारतीय महिला संघाचा सामना दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध होणार असून, या सामन्याकडे सर्व क्रिकेट चाहत्यांचे लक्ष लागले आहे. भारतीय संघाने विश्वचषकातील पहिले दोन सामने जिंकत आपली दावेदारी मजबूत केली आहे आणि आता हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखालील संघ दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध सज्ज झाला आहे. भारतीय संघ सध्या जबरदस्त फॉर्ममध्ये असून आजचा सामना जिंकण्यात यश मिळाल्यास भारताचे उपांत्य फेरीतील स्थान जवळपास निश्चित होऊ शकते..हरमनप्रीत कौरसाठी खास दिवसआजचा दिवस भारतीय कर्णधार हरमनप्रीत कौरसाठी अत्यंत खास असणार आहे. कारण हा तिच्या कारकिर्दीतील २०० वा आंतरराष्ट्रीय टी-२० सामना असणार आहे. हा ऐतिहासिक टप्पा गाठणारी ती जगातील पहिली क्रिकेटपटू ठरणार आहे. त्यामुळे हा सामना तिच्यासाठी आणखी खास ठरणार आहे..Cricket Matches: १६ तास सलग क्रिकेट.... टीम इंडियाच्याच तीन मॅच; जाणून घ्या आजच्या ७ हायव्हाल्टेज सामन्यांचे वेळापत्रक....मात्र, या महत्त्वाच्या सामन्यापूर्वी भारताला मोठा धक्का बसला आहे. संघातील प्रमुख फिरकीपटू श्रेयंका पाटील दुखापतीमुळे संपूर्ण विश्वचषकातून बाहेर पडली आहे. त्यामुळे भारतीय संघाच्या गोलंदाजीवर अतिरिक्त जबाबदारी येणार आहे..कधी आणि कुठे पाहाल सामना?भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील हा सामना भारतीय वेळेनुसार सायंकाळी ७ वाजता सुरू होईल. या सामन्याचे थेट प्रक्षेपण स्टार स्पोर्ट्स वाहिनीवर पाहता येणार असून, जिओ हॉटस्टार ॲपवर सामन्याचे थेट प्रक्षेपण (लाईव्ह स्ट्रीमिंग) उपलब्ध असेल..INDW vs PAKW: T20 World Cup आज रंगणार सर्वात मोठा थरार! भारत-पाकिस्तान मॅच कधी, कुठे आणि कशी पाहायची? वाचा सविस्तर.दोन्ही संघांची संभाव्य प्लेइंग-११भारत: स्मृती मंधाना, शफाली वर्मा, जेमिमा रॉड्रिग्ज, हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), रिचा घोष (यष्टिरक्षक), दीप्ती शर्मा, अरुंधती रेड्डी, राधा यादव, पूजा वस्त्रकार, रेणुका सिंग, आशा शोभना.दक्षिण आफ्रिका:लॉरा वॉल्वार्ड (कर्णधार), ताझमीन ब्रिट्स, मारीझान कॅप, सुने लुस, क्लो ट्रायॉन, नादिन डी क्लर्क, अॅनेरी डर्कसेन, सिनालो जाफ्ता (यष्टिरक्षक), अयाबोंगा खाका, नॉनकुलुलेको म्लाबा, शबनिम इस्माईल.आजच्या या महत्त्वाच्या सामन्यात विजय मिळवत भारतीय महिला संघ उपांत्य फेरीच्या आणखी जवळ जाणार का, याकडे आता सर्व क्रिकेट चाहत्यांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.