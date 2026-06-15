T20 World Cup मध्ये हरमनप्रीत कौर बनली भारताची अव्वल फलंदाज, पाकिस्तानविरुद्ध खेळताना मोडला मिताली राजचा विक्रम

India vs Pakistan Women's T20 World Cup 2026: रविवारी (१४ जून) भारत आणि पाकिस्तान या महिला क्रिकेट संघांमध्ये टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेतील सामना बर्मिंगहॅमला पार पडला. या सामन्यात भारतीय महिला संघाने ६४ धावांनी दणदणीत विजय मिळवला. भारताचा हा टी२० वर्ल्ड कपमधील पाकिस्तानविरुद्धचा सर्वात मोठा विजय होता. या सामन्यात काही महत्त्वाचे विक्रम झाले, त्यातीलच एक हरमनप्रीत कौरने केला. .IND W vs PAK W: ५ विकेट्स अन् अफलातून डायरेक्ट थ्रो... Deepti Sharma नं पाकिस्तानला फक्त रडवलंच नाही, तर विश्वविक्रमही केला.या सामन्यात भारताची कर्णधार हरमप्रीत कौरने (Harmanpreet Kaur) नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र भारतीय संघाने शफाली वर्मा (६) आणि जेमिमाह रोड्रिग्स (१) यांच्या विकेट्स लवकर गमावल्या होत्या. त्यामुळे भारतीय संघ अडचणीत सापडला होता. मात्र त्यावेळी हरमनप्रीत कौर आणि स्मृती मानधान यांनी डाव सावरला. या दोघांनी संघाचा डाव पुढे नेताना तिसऱ्या विकेटसाठी तब्बल ९१ धावांची भागीदारी केली आणि संघाला १०० धावांचा टप्पाही पार करून दिला. या भागीदारीदरम्यान स्मृतीने तिचे टी२० वर्ल्ड कपमधील पाचवे अर्धशतक पू्र्ण केले. पण अर्धशतकानंतर ती ६८ धावांवर बाद झाली. तिच्यापाठोपाठ भारती फुलमालीही १ धावेवरच बाद झाली..तरी हरमनप्रीत कौर खेळत होती. पण अखेर तिला पाकिस्तानची कर्णधार फातिमा सनाने बाद केले. हरमनप्रीतने ३५ चेंडूत ४ चौकारांसह ३६ धावांची खेळी केली. पण ती बाद झाली असली तरी तिने मोठा विक्रम नावावर केला. हरमनप्रीत आता भारतासाठी महिला टी२० वर्ल़्ड कपमध्ये सर्वाधिक धावा करणारी फलंदाज ठरली आहे. तिने मिताली राजचा (Mithali Raj) विक्रम मोडला आहे. हरमनप्रीतच्या आता टी२० वर्ल्ड कपमध्ये ३४ डावात ७६२ धावा झाल्या आहेत, ज्यात १ शतक आणि ४ अर्धशतकांचा समावेश आहे. मिताली राजने टी२० वर्ल्ड कपमध्ये २३ डावात ७२६ धावा केलेल्या आहेत. महिला टी२० वर्ल्ड कपमध्ये या दोघींनीच भारतासाठी ७०० धावांचा टप्पा पार केला आहे..महिला टी२० वर्ल्ड कपमध्ये सर्वाधिक धावा करणाऱ्या भारतीय खेळाडू (१४ जून २०२६ पर्यंत)(Most runs for India Women in T20 World Cups)७६२ धावा - हरमनप्रीत कौर (३४ डाव)७२६ धावा - मिताली राज (२३ डाव)५९२ धावा - स्मृती मानधना (२६ डाव)४०८ धावा - जेमिमाह रोड्रिग्स (२० डाव)३७५ धावा - पुनम राऊत (१५ डाव)सर्व टी२० वर्ल्ड कप खेळणारी खेळाडूविशेष म्हणजे हरमनप्रीत भारताची अशी एकमेव खेळाडू आहे, जिने २००९ पासून सुरू झालेल्या सर्व महिला टी२० वर्ल्ड कप स्पर्धा खेळल्या आहेत. ती टी२० वर्ल्ड कप स्पर्धेचा भाग राहिलेल्या सर्वा भारतीय महिला संघांचा भाग राहिली आहे..T20 WC, IND W vs PAK W : भारताचा पाकिस्तानला धुळ चारत सर्वात मोठा विजय! दिप्ती शर्माचा विकेट्सचा पंजा, तर श्री चरणीही चमकली.दरम्यान, हरमनप्रीत बाद झाल्यानंतर रिचा घोषने शेवटच्या तीन षटकांमध्ये आक्रमक खेळताना १७ चेंडूत ३४ धावा केल्या. ज्यामुळे भारतीय संघ २० षटकात ६ बाद १७० धावा केल्या.त्यानंतर १७१ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना पाकिस्तानचा संघ १७ षटकातच १०६ धावांवर सर्वबाद झाला. भारतासाठी दीप्ती शर्माने अफलातून गोलंदाजी करताना १० धावांतच ५ विकेट्स घेतल्या. तसेच श्री चरणीने ३ विकेट्स घेतल्या, तर शफाली वर्माने १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.