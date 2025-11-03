World Cup 2025: हाच तो क्षण! हरमनप्रीतने टीम इंडियासह उंचावली ट्रॉफी; सेलिब्रेशन अन् स्वप्नपूर्तीचे क्षण, पाहा Video अन् Photo

भारतीय महिला क्रिकेट संघाने नवी मुंबईत इतिहास रचला, हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्त्वात महिला वर्ल्ड कप २०२५ जिंकला. भारताने २९९ धावांचे लक्ष्य दिले, ज्याचा पाठलाग करताना दक्षिण आफ्रिका २४६ धावांवर सर्वबाद झाला. विजयानंतर भारतीय खेळाडूंच्या डोळ्यात आनंदाश्रू होते, आणि त्यांनी ट्रॉफी उंचावत अनोखे सेलिब्रेशन केले..भारतीय महिला क्रिकेट संघाने रविवारी (२ नोव्हेंबर) नवी मुंबईच्या डीवाय पाटील स्टेडियमवर इतिहास घडवला. हरमनप्रीत कौरच्या नेतृ्त्वात भारतीय संघाने महिला वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेच्या ट्रॉफीवर नाव कोरले. महिला वर्ल्ड कप जिंकणारा भारत चौथा संघ ठरला, तसेच भारताच्या रुपात महिला वनडे वर्ल्ड कपचा नवा विजेता मिळाला. या विजयानंतर भारतीय खेळाडू भावूक झाल्या होत्या. कर्णधार हरमनप्रीत कौर, स्मृती मानधना, जेमिमा रोड्रिग्ससह जवळपास संपूर्ण भारतीय संघाच्या डोळ्यात आनंदाश्रू होते. .India won Women’s World Cup: दीप्ती शर्माचा वर्ल्ड रेकॉर्ड! भारतीय महिलांनी इतिहास रचला, रोहित शर्मा रडला; Video Viral .या सामन्यात भारताने दिलेल्या २९९ धावांच्या लक्ष्याचा दक्षिण आफ्रिका पाठलाग करताना ४६ व्या षटकात दीप्ती शर्माने शेवटची विकेट घेतली आणि एकच जल्लोष भारतीय संघाने केला. भारतीय महिला संघ पहिल्यांदाच विश्वविजेता ठरला. भारताच्या या विजयानंतर भारतीय खेळाडूंचे कुटुंबिय देखील स्टेडियममध्ये उपस्थित होते. खेळाडूंनी विजयानंतर एकमेकांना मिठी मारत अभिनंदन केले. यावेळी स्टेडियममध्ये रोहित शर्मा, सचिन तेंडुलकर, व्हीव्हीएस लक्ष्मण, सुनील गावसकर असे अनेक मोठे स्टार देखील उपस्थित होते. रोहित शर्माच्याही डोळ्यात पाणी तरळले होते..दरम्यान, विजेत्या आणि उपविजेत्या संघाला पदके प्रदान केल्यानंतर हरमनप्रीत कौरला आयसीसीचे अध्यक्ष जय शाह यांच्या हातून वर्ल्ड कप विजयाची ट्रॉफी देण्यात आली. त्यानंतर हरमनप्रीत कौर आणि भारतीय संघाने ती ट्रॉफी उंचावताना अनोखे सेलिब्रेशन केले. ट्रॉफी मिळाल्यानंतरही खेळाडूंनी फोटो काढले, डान्स केला. या सेलिब्रेशनचे फोटो आणि व्हिडिओ सध्या व्हायरल होत आहेत..अंतिम सामन्याबद्दल सांगायचे झाले, तर भारतकडून शफाली वर्माने ८७ धावांची, तर दीप्ती शर्माने ५८ धावांची अर्धशतकी खेळी केली. त्यामुळे भारताने ५० षटकात ७ बाद २९८ धावा केल्या. दक्षिण आफ्रिकेकडून आयाबोंगा खाकाने ३ विकेट्स घेतल्या..Amol Muzumdar: भारतासाठी खेळण्याची संधी मिळाली नाही, पण आता World Cup विजेता कोच; महिला संघाच्या यशामागचा हिरो.त्यानंतर भारतीय संघाने दक्षिण आफ्रिकेला ४५.३ षटकात २४६ धावांवर सर्वबाद केले. दक्षिण आफ्रिकेकडून कर्णधार लॉरा वुल्फार्टने १०१ धावांची शतकी खेळी केली. पण तिला दुसऱ्या बाजूने भक्कम साथ मिळाली नाही. भारताकडून दीप्ती शर्माने ५ विकेट्स घेतल्या, तर शफाली वर्माने २ विकेट्स घेतल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.