World Cup 2025: शाब्बास मुलींनो! विराट कोहली, सचिन तेंडुलकरपासून नीरज चोप्रापर्यंत विश्वविजेत्या भारतीय संघावर शुभेच्छांचा वर्षाव

भारतीय महिला क्रिकेट संघाने नवी मुंबईत दक्षिण आफ्रिकेला ५२ धावांनी पराभूत करत पहिल्यांदाच वनडे वर्ल्ड कप जिंकला. हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघाने तिसऱ्या प्रयत्नात जगज्जेतेपद मिळवले. या ऐतिहासिक विजयामुळे भारतीय महिला क्रिकेट संघावर शुभेच्छांचा वर्षाव होत आहे..भारतीय महिला क्रिकेट संघाने रविवारी दक्षिण आफ्रिकेला पराभूत करत वनडे वर्ल्ड कपवर पहिल्यांदाच नाव कोरलं. नवी मुंबईच्या डीवाय पाटील स्टेडियमवर झालेल्या अंतिम सामन्यात भारताने दक्षिण आफ्रिकेला ५२ धावांनी पराभूत केले आणि विश्वविजेतेपद पटकावले. भारतीय संघ महिला वनडे वर्ल्ड कपचा नवा विजेता ठरला. ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड आणि न्यूझीलंड यांच्यानंतर महिला वनडे वर्ल्ड कपचे विजेतेपद मिळणारा भारतीय संघ चौथा संघ ठरला. .World Cup 2025: हाच तो क्षण! हरमनप्रीतने टीम इंडियासह उंचावली ट्रॉफी; सेलिब्रेशन अन् स्वप्नपूर्तीचे क्षण, पाहा Video अन् Photo.हरमनप्रीत कौरने भारतीय महिला संघाची पहिली वर्ल्ड कप विजेती कर्णधार ठरण्याचाही मान मिळवला. भारतीय संघाने तिसऱ्यांदा अंतिम सामना गाठला होता, याआधी दोनदा विजयाच्या जवळ जाऊनही भारतीय संघाला वर्ल्ड कप जिंकता आला नव्हता. पण अखेर तिसऱ्या प्रयत्नात भारताच्या रागिणीनींनी अखेर जगज्जेतेपद मिळवले. त्यामुळे सध्या भारतीय महिला संघावर शुभेच्छांचा वर्षाव होत आहे. विविध क्षेत्रातील अनेक मोठ्या सेलिब्रेटी आणि मान्यवरांनी भारतीय महिला संघाचे अभिनंदन केले आहे..भारतीय पुरुष संघाचा टी२० वर्ल्ड कप आणि चॅम्पिटन्स ट्रॉफी विजेता कर्णधार रोहित शर्मा तर स्टेडियममध्ये उपस्थित होता. त्याच्यासह सचिन तेंडुलकर, सुनील गावसकर, व्हीव्हीएस लक्ष्मण असे अनेक स्टार स्टेडियममध्ये होते. दरम्यान, भारतीय संघाने विजेतेपद मिळवल्यानंतर भारताचा स्टार फलंदाज विराट कोहलीने एक मोठी पोस्ट लिहित अभिनंदन केले. त्याने लिहिले, 'मुलींनी इतिहास घडवला आणि मला भारतीय म्हणून प्रचंड अभिमान वाटत आहे. अनेक वर्षांची मेहनत फळाला आली. हे ऐतिहासिक यश मिळाल्याबद्दल हरमन आणि संपूर्ण संघ अभिनंदनासाठी आणि मोठ्या कौतुकासाठी पात्र आहेत. संपूर्ण संघाचे आणि पडद्यामागे काम करणाऱ्या व्यवस्थापनाचे अभिनंदन. वेल डन इंडिया. या क्षणांचा आनंद घ्या. पुढच्या पिढीच्या अनेक मुलींना हा क्षण प्रेरणा देणार आहे. जय हिंद.'.मास्टर - ब्लास्टर सचिन तेंडुलकरने लिहिले, '१९८३ च्या विजयां एका संपूर्ण पिढीला मोठी स्वप्न पाहाण्याची आणि पूर्ण करण्याची प्रेरणा दिली होती. आज आपल्या महिला क्रिकेट संघाने असंच काहीतरी खास करून दाखवलं आहे. त्यांनी देशातील असंख्य मुलींना बॅट आणि बॉल हातात घेण्यासाठी आणि त्यासुद्धा एकदिवस ट्रॉफी जिंकू शकतात यावर विश्वास ठेवण्यासाठी प्रेरणा दिली आहे. भारतीय महिला क्रिकेटच्या प्रवासातील हा एक निर्णायक क्षण ठरला. वेल डन टीम इंडिया, तुमचा संपूर्ण देशाला अभिमान आहे.'भारताचा ऑलिम्पिक विजेता नीरज चोप्राने पोस्ट करत लिहिले, 'वर्ल्ड चॅम्पियन! भारतीय महिला क्रिकेट संघाला त्यांच्या पहिल्या वनडे वर्ल्ड कप विजयाबद्दल अभिनंतन. अफलातून कामगिरी.'.भारताच्या राष्ट्रपती दौपदी मुर्मू यांनींही अभिनंदनाची पोस्ट केली असून त्यात त्यांनी लिहिले की 'भारतीय क्रिकेट संघातील प्रत्येक सदस्याचे वर्ल्ड कप जिंकल्याबद्दल मनापासून अभिनंदन. त्यांनी पहिल्यांदा ही ट्रॉफी जिंकून इतिहास घडवला आहे. त्यांना आज त्यांच्या प्रतिभेला आणि कामगिरीला साजेसा निकाल मिळाला. हा क्षण महिला क्रिकेटला आणखी उंचीवर घेऊन जाईल. भारतीय मुलींनी जी अभिमानास्पद कामगिरी केली, त्याचे मी कौतुक करते.'.याशिवाय भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पोस्टमध्ये म्हटले, 'महिला क्रिकेट वर्ल्ड कपच्या अंतिम सामन्यात भारतीय संघाने अफलातून विजय मिळवला. अंतिम सामन्यातील त्यांच्या कामगिरी कौशल्यपूर्ण आणि आत्मविश्वासाने भरलेली होती. संपूर्ण स्पर्धेत संघाने सांघिक कामगिरी केली आणि चिकाटी दाखवली. आपल्या खेळाडूंचे अभिनंदन. हा ऐतिहासिक विजय भविष्यातील चॅम्पियन्सला प्रेरणा देईल.'याशिवाय देखील भारतीय संघाचे अनेकांनी कौतुक केले आहे..अंतिम सामन्यात भारतीय संघाने प्रथम फलंदाजी करताना ५० षटकात ७ बाद २९८ धावा केल्या होत्या. त्यानंतर दक्षिण आफ्रिकेला ४५.३ षटकात सर्वबाद २४६ धावा करता आल्या..