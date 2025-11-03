Cricket

World Cup 2025: शाब्बास मुलींनो! विराट कोहली, सचिन तेंडुलकरपासून नीरज चोप्रापर्यंत विश्वविजेत्या भारतीय संघावर शुभेच्छांचा वर्षाव

Cricket fraternity lauds India's Women's World Cup 2025 Triumph: हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखाली भारतीय महिला क्रिकेट संघाने वनडे वर्ल्ड कप जिंकून इतिहास रचला. सचिन तेंडुलकर, विराट कोहली आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह अनेकांनी भारतीय महिला संघाचे अभिनंदन केले.
India vs South Africa | Women's World Cup 2025 Final

Pranali Kodre
Summary

  • भारतीय महिला क्रिकेट संघाने नवी मुंबईत दक्षिण आफ्रिकेला ५२ धावांनी पराभूत करत पहिल्यांदाच वनडे वर्ल्ड कप जिंकला.

  • हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघाने तिसऱ्या प्रयत्नात जगज्जेतेपद मिळवले.

  • या ऐतिहासिक विजयामुळे भारतीय महिला क्रिकेट संघावर शुभेच्छांचा वर्षाव होत आहे.

