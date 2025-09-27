Cricket

Harmanpreet Kaur: दडपणापेक्षा खेळाचा आनंद महत्त्वाचा; महिला विश्वकरंडक स्पर्धेबाबत कर्णधार हरमनप्रीतचे मत

Womens World Cup 2025: भारतीय महिला कर्णधार हरमनप्रीत कौर म्हणाल्या की विजेतेपदाच्या दडपणापेक्षा खेळाचा आनंद घेणे महत्त्वाचे आहे. भारताची मोहीम ३० सप्टेंबरपासून गुवाहाटीत सुरू होणार आहे.
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

बंगळूर : चार दिवसांनंतर सुरू होत असलेली महिला विश्वकरंडक स्पर्धा भारतात होत असल्यामुळे चाहत्यांच्या अपेक्षांचा डोंगर मोठा आहे; पण विजेतेपदाचे दडपण घेण्यापेक्षा खेळाचा आनंद घेणे महत्त्वाचे आहे, अशी भावना भारतीय महिला कर्णधार हरमनप्रीत कौर हिने व्यक्त केली.

