Harmanpreet Kaur: दडपणापेक्षा खेळाचा आनंद महत्त्वाचा; महिला विश्वकरंडक स्पर्धेबाबत कर्णधार हरमनप्रीतचे मत

बंगळूर : चार दिवसांनंतर सुरू होत असलेली महिला विश्वकरंडक स्पर्धा भारतात होत असल्यामुळे चाहत्यांच्या अपेक्षांचा डोंगर मोठा आहे; पण विजेतेपदाचे दडपण घेण्यापेक्षा खेळाचा आनंद घेणे महत्त्वाचे आहे, अशी भावना भारतीय महिला कर्णधार हरमनप्रीत कौर हिने व्यक्त केली..स्पर्धेतील भारताची मोहीम ३० सप्टेंबरपासून गुवाहाटीत सुरू होत असून सलामीला श्रीलंकेशी सामना होणार आहे. स्पर्धेत आठ संघ असून प्रत्येक संघ प्रत्येकाशी एक साखळी सामना खेळणार आहे. यातील भारत-पाक सामना कोलंबोत होणार आहे..IND vs SL Live: टीम इंडियाचा 'Super' विजय; श्रीलंकेची कडवी झुंज! IND vs PAK लढतीपूर्वी सूर्याच्या संघाला चिमटा काढणारा सामना.आपल्या देशाचे नेतृत्व करणे हा कोणत्याही खेळाडूसाठी विशेष क्षण असतो; पण एकदिवसीय विश्वकरंडक स्पर्धेत नेतृत्व करणे हे आणखी खास आहे आणि त्यातही घरच्या मैदानावर होणाऱ्या विश्वकरंडक स्पर्धेत कर्णधारपद भूषवणे तर अतिशय अविश्वसनीय आहे, असे हरमनप्रीतने आयसीसी आयोजित कर्णधारांच्या पत्रकार परिषदेत सांगितले..क्रिकेट खेळायला सुरुवात केली तेव्हा देशाचे नेतृत्व करण्याची संधी मिळेल, असे मी स्वप्नातसुद्धा विचार केला नव्हता. १२ वर्षांनी एकदिवसीय विश्वकरंडक घरच्या मैदानावर होत आहे आणि आमच्यासाठी हा खूपच मोठा अनुभव असेल. हा क्षण दडपण न घेता आनंददायी करणे अधिक चांगले आहे, असे हरमनप्रीत म्हणाली..भारताचा पुढील सामना ५ ऑक्टोबरला कोलंबो येथे पाकिस्तानशी होणार आहे; पण हरमनप्रीतने राजकीय संदर्भांकडे दुर्लक्ष करून फक्त क्रिकेटवर लक्ष केंद्रित करण्याचा संदेश दिला. मैदानात आम्ही फक्त क्रिकेट नियंत्रित करू शकतो. बाकीच्या गोष्टींचा मी विचार करत नाही. आम्ही ड्रेसिंग रूममध्येही अशा गोष्टींची चर्चा करत नाही. आमचे एकमेव ध्येय क्रिकेट आहे, असेही ती म्हणाली..भारताला हरवणं कठीण असेल : हिलीभारताला त्यांच्या घरच्या मैदानावर हरवणे कठीण आहे, असे ऑस्ट्रेलियाची कर्णधार अलिसा हिलीने सांगितले. आमच्या संस्कृतीत कधीही जास्त आत्मसंतुष्ट होण्याची प्रवृत्ती नाही. भारत त्यांच्या घरच्या परिस्थितीत खूप कठीण संघ ठरेल. ही विश्वकरंडक स्पर्धा आतापर्यंतच्या स्पर्धांतील अधिक आव्हानात्मक असेल, असे ती म्हणाली..Why Dasun Shanaka Not Given Run Out? दासून शनाका Run Out असूनही नाबाद राहिला; अम्पायरच्या त्या निर्णयाने गोंधळ उडाला, नियम काय सांगतो?.वेगळेपण शिकले : ब्रंटकर्णधारपद आणि प्रमुख फलंदाज या दुहेरी जबाबदीसाठी आपण तयार आहोत, असे इंग्लंडची कर्णधार नॅट-स्किव्हर ब्रंट हिने सांगितले. फलंदाज म्हणून मैदानात उतरल्यानंतर मी फक्त येणाऱ्या चेंडूवर लक्ष केंद्रित करते. उरलेले विचार डोक्यात आणत नाही; पण मैदानाबाहेर आले की मग रणनीतीवर लक्ष देते. प्रत्येक सामन्यातून काहीतरी नवे शिकण्याचा हा प्रवास आहे, असे तिने स्पष्ट केले..