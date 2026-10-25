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HARMANPREET KAUR: शतक ठोकत हरमनप्रीत कौरने मिताली राजला टाकलं मागे; पण स्मृती मानधनाच्या विक्रमापासून अजूनही दूर

Harmanpreet Kaur Record: हरमनप्रीत कौरने झिम्बाब्वेविरुद्ध शतक झळकावत मिताली राजला मागे टाकलं. भारतासाठी सर्वाधिक वनडे शतकांच्या यादीत स्मृती मंधाना १४ शतकांसह अव्वल, तर हरमनप्रीत ८ शतकांसह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.
HARMANPREET KAUR

HARMANPREET KAUR

esakal

Varsha Balhe
Updated on

Harmanpreet Kaur Record: भारत आणि झिम्बाब्वे यांच्यातील तीन एकदिवसीय सामन्यांच्या मालिकेतील दुसरा सामना आज वडोदरा येथे खेळवला जात आहे. या सामन्यात भारतीय संघाने चांगली फलंदाजी करत झिम्बाब्वेसमोर मोठं लक्ष्य ठेवलं आहे. भारतीय महिला संघाच्या माजी कर्णधार हरमनप्रीत कौर आणि दीप्ती शर्मा यांनी या सामन्यात शतके झळकावली आहेत.

कर्णधारपद सोडल्यानंतर हरमनप्रीत कौरचं हे पहिलं वनडे शतक आहे. भारतीय संघाने सुरुवातीला लवकर विकेट्स गमावल्या असताना हरमनप्रीत आणि दीप्ती या दोघींनीही महत्त्वाची भूमिका बजावत संघाचा डाव सावरला.

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