HARMANPREET KAUR: शतक ठोकत हरमनप्रीत कौरने मिताली राजला टाकलं मागे; पण स्मृती मानधनाच्या विक्रमापासून अजूनही दूर

Harmanpreet Kaur Record: भारत आणि झिम्बाब्वे यांच्यातील तीन एकदिवसीय सामन्यांच्या मालिकेतील दुसरा सामना आज वडोदरा येथे खेळवला जात आहे. या सामन्यात भारतीय संघाने चांगली फलंदाजी करत झिम्बाब्वेसमोर मोठं लक्ष्य ठेवलं आहे. भारतीय महिला संघाच्या माजी कर्णधार हरमनप्रीत कौर आणि दीप्ती शर्मा यांनी या सामन्यात शतके झळकावली आहेत.कर्णधारपद सोडल्यानंतर हरमनप्रीत कौरचं हे पहिलं वनडे शतक आहे. भारतीय संघाने सुरुवातीला लवकर विकेट्स गमावल्या असताना हरमनप्रीत आणि दीप्ती या दोघींनीही महत्त्वाची भूमिका बजावत संघाचा डाव सावरला..शतक झळकावल्यानंतर हरमनप्रीत कौरने माजी भारतीय क्रिकेटपटू मिताली राजला मागे टाकलं आहे. महिला वनडे क्रिकेटमध्ये भारतासाठी सर्वाधिक शतके करणाऱ्या फलंदाजांच्या यादीत हरमनप्रीत आता एकटी दुसऱ्या क्रमांकावर पोहोचली आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.हरमनप्रीतने आपल्या वनडे कारकिर्दीत आतापर्यंत ८ शतके पूर्ण केली आहेत. मिताली राजने आपल्या कारकिर्दीत ७ शतके झळकावली आहेत. त्यामुळे या सामन्यापूर्वी हरमनप्रीत आणि मिताली ७-७ शतकांसह संयुक्तपणे दुसऱ्या क्रमांकावर होत्या. मात्र, आज शतक झळकावत हरमनप्रीतने मितालीला मागे टाकलं..IPL 2026 Points Table चा क्लायमॅक्स;पाहा कोण कुठल्या स्थानावर?.महिला वनडे क्रिकेटमध्ये भारतासाठी सर्वाधिक शतके करणाऱ्या फलंदाजांच्या यादीत सध्याची भारतीय कर्णधार स्मृती मंधाना अव्वल स्थानावर आहे. स्मृतीने वनडे क्रिकेटमध्ये भारतासाठी आतापर्यंत १४ शतके झळकावली आहेत. स्मृती मंधानाच्या तुलनेत हरमनप्रीत कौरच्या शतकांची संख्या ६ ने कमी आहे. त्यामुळे शतकांच्या बाबतीत स्मृती मंधाना सध्या इतर भारतीय फलंदाजांपेक्षा खूप पुढे आहे..भारतासाठी सर्वाधिक वनडे शतके करणाऱ्या महिला फलंदाज१४ - स्मृती मंधाना८ - हरमनप्रीत कौर७ - मिताली राज३ - पूनम राऊत३ - जेमिमा रॉड्रिग्स३ - प्रतिका रावल.IND W vs ZIM W: हरमनप्रीत-दीप्तीने रचला शतकांचा डाव! भारताने झिम्बाब्वेसमोर ठेवलं मोठं लक्ष्य, दुसऱ्या डावात थरार सुरू.प्रतिका रावललाही या सामन्यात जेमिमा रॉड्रिग्स आणि पूनम राऊत यांना मागे टाकण्याची संधी होती. मात्र, ती अर्धशतक करून बाद झाली आणि शतकात रूपांतर करू शकली नाही. हरमनप्रीतने या शतकाच्या जोरावर मिताली राजला नक्कीच मागे टाकलं आहे. मात्र, स्मृती मंधानापासून ती अजूनही ६ शतके दूर आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.