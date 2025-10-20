INDW vs ENGW: इंग्लंडविरुद्ध सामना कुठे फिरला, ज्यामुळे भारताचा झाला ४ धावांनी पराभव, हरमनप्रीत कौरने बोलून दाखवली मनातलं दु:ख

महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ मध्ये भारताचा इंग्लंडविरुद्ध ४ धावांनी पराभव झाला. स्मृती मानधना आणि हरमनप्रीत कौर यांच्या भागीदारीनंतरही भारताला विजय मिळवता आला नाही. हरमनप्रीतने पराभवाबद्दल दु:ख व्यक्त केले आणि पुढील सामन्यात विजयाची आशा व्यक्त केली..महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेत भारतीय संघाला रविवारी इंग्लंडविरुद्ध अवघ्या ४ धावांनी पराभवाचा सामना करावा लागला. भारताचा हा या स्पर्धेतील तिसरा पराभव होता. विजयाच्या इतक्या जवळ येऊनही पराभवाचा सामना करावा लागल्याने भारतीय संघाची मात्र निराशा झाली आहे. या पराभवामु्ळे भारतासाठी पुढील मार्गही कठीण झाला आहे. पाच सामन्यांपैकी भारताला पहिल्या दोन सामन्यात विजय मिळाला होता. मात्र नंतर दक्षिण आफ्रिका, ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड या संघांनी भारताला पराभवाचा धक्का दिला. आता भारतासाठी पुढील दोन्ही सामने निर्णायक असणार आहेत..Women's World Cup: इंग्लंडविरुद्धच्या पराभवाने भारताची चिंता वाढली! सेमीफायनलमधील शेवटच्या जागेसाठी न्यूझीलंडशी शर्यत; पाहा समीकरण.रविवारी झालेल्या सामन्यात इंग्लंडने भारतासमोर २८९ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना भारताला ५० षटकात ६ बाद २८४ धावाच करता आल्या. भारताने पहिल्या दोन विकेट्स लवकर गमावल्यानंतरही स्मृती मानधना आणि हरमनप्रीत कौर यांनी १२५ धावांची भागीदारी करत भारताचा डाव सावरला होता आणि विजयाच्या आशा उंचावल्या होत्या. पण हरमनप्रीत ७० धावांवर बाद झाली. तरी नंतर हरमनप्रीत कौर आणि दीप्ती शर्मा यांनी ६७ धावांची भागीदारी केली. मात्र ४२ व्या षटकात स्मृती ८८ धावांवर बाद झाली. त्यानंतरही दीप्तीने अर्धशतक करत आशा जिवंत ठेवल्या होत्या. पण दीप्तीही ४७ व्या षटकात ५० धावांवर बाद झाली. इंग्लंडने शेवटची ४ षटके अत्यंत किफायतशीर टाकली, ज्यामुळे भारताला शेवटच्या षटकात पराभवाचा धक्का बसला..या पराभवानंतर भारताची कर्णधार हरमनप्रीत कौर म्हणाली, 'मला वाटतं स्मृतीची विकेट आमच्यासाठी सामन्याला वळण देणारी होती. तरी मला वाटतं आमच्याकडे बऱ्यापैकी फलंदाज होते. मला खरंच माहित नाही की गोष्टी हातातून कशा गेल्या. पण श्रेय इंग्लंडला द्यायला हवे, त्यांनी हार मानली नाही. त्या गोलंदाजी करत राहिल्या आणि विकेट्स घेतल्या.''नक्कीच वाईट वाटत आहे, कारण तुम्ही खूप मेहनत घेतलेली असते आणि शेवटपर्यंत सर्व योग्य गोष्टी केलेल्या असता, पण शेवटची ५-६ षटके तुमच्या योजनेनुसार जात नाहीत. हे वाईट नक्कीच आहे, पण हृदय तोडणारेही आहे. ''आम्ही चांगले क्रिकेट खेळलो, आम्ही हार मानली नव्हती. पण विजय मिळवू शकलो नाही. शेवटच्या तीन सामन्यात आम्ही चांगले क्रिकेट खेळलो, पण दुर्दैवाने आम्ही पराभूत झालो. आशा आहे की पुढच्या महत्त्वाच्या सामन्यात आम्ही विजय मिळवू.'.हरमनप्रीतने गोलंदाजांचे कौतुक करताना पुढे म्हणाली, 'आमच्या गोलंदाजांनी खरंच चांगली कामगिरी केली. कारण नतालिया सायव्हर-ब्रंट आणि हिदर नाईट चांगली फलंदाजी करत होत्या. त्यामुळे आम्ही विचार केला होता की जर त्यांना ३०० धावांच्या आत रोखले, तर चांगली गोष्ट असेल. कारण खेळपट्टीवर वेग होता आणि आम्ही लक्ष्य पार करू शकत होतो. त्यामुळे आम्हाला पहिल्यांदा गोलंदाजीच करायची होती. आम्ही खूप गोष्टी बरोबर केल्या. पण परत शेवटची पाच षटकांबद्दल आम्हाला पुन्हा एकत्र बसून विचार करावा लागणार आहे.'.हरमनप्रीत कौर पुढे म्हणाली, 'स्मृती आणि मी फलंदाजी करत असताना गोष्टी नियंत्रणात होत्या. स्मृतीची विकेट गेल्यानंतरही मला वाटतं आमच्याकडे ऋचा, अमनजोत आणि दीप्ती होत्या, ज्यांनी आम्हाला यापूर्वी सामने जिंकून दिले आहेत. पण आज दुर्दैवाने आम्ही जिंकू शकलो नाही. हा आमच्यासाठी खूप महत्त्वाचा सामना होता.''आम्हाला चांगले क्रिकेट खेळायचे होते. पण शेवटी आम्ही करू शकलो नाही. जरी आम्ही पराभूत झालो असतो, तरी आम्ही चांगले क्रिकेट खेळलो आम्ही कोणतीही गोष्ट सहज सोडून दिली नाही. पण पुढचा सामना खूप महत्त्वाचा आहे आणि आशा आहे आम्ही तो जिंकू.'.World Cup 2025, INDW vs ENGW: दीप्ती शर्माने घडवला इतिहास! 'असा' पराक्रम करणारी भारताची पहिलीच महिला क्रिकेटपटू.या सामन्यात इंग्लंडने प्रथम फलंदाजी करताना ५० षटकात ८ बाद २८८ धावा केल्या. इंग्लंडकडून हिदर नाईटने ९१ चेंडूत १०९ धावांची खेळी केली. तसेच एमी जोन्सने ५६ धावा केल्या. याशिवाय टॅमी ब्युमाँटने २२ धावा केल्या, तर नतालिया सायव्हर-ब्रंटने ३८ धावांची खेळी केली. या चौघींनी चांगला खेळ केला, पण नंतर भारतीय गोलंदाजांनी पुनरागमन करत इंग्लंडला शेवटी मोठ्या धावा करण्यापासून रोखले. यात दीप्ती शर्माने मोलाचा वाटा उतचलला. तिला श्री चरणीचीही साथ मिळाली होती. दीप्तीने ४ विकेट्स घेतल्या, तर श्री चरणीने २ विकेट्स घेतल्या.आता भारताला पुढचा सामना २३ ऑक्टोबर रोजी न्यूझीलंडविरुद्ध खेळायचा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.