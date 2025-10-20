Cricket

INDW vs ENGW: इंग्लंडविरुद्ध सामना कुठे फिरला, ज्यामुळे भारताचा झाला ४ धावांनी पराभव, हरमनप्रीत कौरने बोलून दाखवली मनातलं दु:ख

Harmanpreet Kaur on India’s 4-Run Loss to England: महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ मध्ये भारताला इंग्लंडविरुद्ध केवळ ४ धावांनी पराभवाचा सामना करावा लागला. या पराभवानंतर भारतीय संघाची कर्णधार हरमनप्रीत कौरने प्रतिक्रिया देताना निराशा व्यक्त केली.
Harmanpreet Kaur - Smriti Mandhana | INDW vs ENGW | Women's World Cup 2025

Summary

  • महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ मध्ये भारताचा इंग्लंडविरुद्ध ४ धावांनी पराभव झाला.

  • स्मृती मानधना आणि हरमनप्रीत कौर यांच्या भागीदारीनंतरही भारताला विजय मिळवता आला नाही.

  • हरमनप्रीतने पराभवाबद्दल दु:ख व्यक्त केले आणि पुढील सामन्यात विजयाची आशा व्यक्त केली.

