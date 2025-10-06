Cricket

INDW vs PAKW: पाकिस्तानला पराभूत केल्यानंतरही हरमनप्रीत कौर नाराज! म्हणाली, आता मायदेशात गेल्यानंतर...

Harmanpreet Kaur On India win over Pakistan: भारतीय महिला क्रिकेट संघाने पाकिस्तानविरुद्ध वनडे वर्ल्ड कप २०२५ मध्ये ८८ धावांनी विजय मिळवला. या विजयानंतर भारतीय कर्णधार हरमनप्रीत कौर काय म्हणाली, जाणून घ्या.
Harmanpreet Kaur | India vs Pakistan | ICC Women's World Cup 2025

  • भारतीय महिला क्रिकेट संघाने वनडे वर्ल्ड कप २०२५ मध्ये पाकिस्तानला ८८ धावांनी पराभूत केले.

  • या विजयाने भारतीय संघाने स्पर्धेत सलग दुसरा विजय मिळवला.

  • या विजयानंतर हरमनप्रीत कौरने प्रतिक्रिया दिली आहे.

