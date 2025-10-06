INDW vs PAKW: पाकिस्तानला पराभूत केल्यानंतरही हरमनप्रीत कौर नाराज! म्हणाली, आता मायदेशात गेल्यानंतर...

भारतीय महिला क्रिकेट संघाने वनडे वर्ल्ड कप २०२५ मध्ये पाकिस्तानला ८८ धावांनी पराभूत केले. या विजयाने भारतीय संघाने स्पर्धेत सलग दुसरा विजय मिळवला. या विजयानंतर हरमनप्रीत कौरने प्रतिक्रिया दिली आहे. .भारतीय महिला क्रिकेट संघाने रविवारी पाकिस्तानी महिला संघाला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेतील सामन्यात ८८ धावांनी पराभूत केले. भारतीय महिलांनी या विजयासह स्पर्धेतील सलग दुसरा विजय नोंदवला. दरम्यान, दोन देशांमधील राजकीय तणावाच्या पार्श्वभूमीवर झालेला हा सामना महत्त्वाचा होता. सध्या दोन देशात सुरू असलेल्या तणावादरम्यान भारतीय संघाने मिळवलेल्या विजयाने भारतीयांना मात्र आनंद साजरा करण्याची संधी दिली आहे. भारतीय संघाची कर्णधार हरमनप्रीत कौरनेही वादाचा कुठलाही स्पष्ट उल्लेख न करता या विजयाने देशातील सर्वांना आनंद झाला असल्याचे सामन्यानंतर म्हटले. याबरोबरच काही सुधारणा संघाला कराव्या लागलीत असंही ती म्हणाली..World Cup 2025: भारताने पाकिस्तानवर विजय मिळवल्यानंतर हस्तांदोलन केलं की नाही? सामन्यानंतर काय घडलं जाणून घ्या.दरम्यान, भारतीय महिला संघाचा पाकिस्तानवर वनडेतील हा सलग १२ वा विजय होता. आत्तापर्यंत पाकिस्तानी महिला संघाने भारताविरुद्ध वनडेत एकही विजय मिळवला नाही. भारताच्या या विजयात क्रांती गौड, दीप्ती शर्मा आणि ऋचा घोष यांनी मोलाची कामगिरी बजावली.सामन्यानंतर बोलताना हरमनप्रीत कौर म्हणाली, 'आम्ही खूप आनंदी आहोत. आमच्यासाठी हा महत्त्वाचा सामना होता आणि मला खात्री आहे मायदेशातही सर्वजण खूश असतील.'.ती पुढे म्हणाली, 'आपली गोलंदाजी उत्तम झाली. क्रांती गौडने खूप चांगली गोलंदाजी केली. ती अफलातून होती आणि ब्रेकथ्रू मिळवून देण्यात तिला रणूकानेही चांगली साथ दिली. आम्ही काही चांगल्या संधीही निर्माण केल्या होत्या, पण आम्ही काही झेल सोडले. पण शेवटी विजय मिळवल्याने आम्ही आनंदी आहोत.''फलंदाजीसाठी ही खेळपट्टी सोपी नव्हती. आम्हाला दीर्घकाळ फलंदाजी करून पाहायचे होते की आम्ही किती धावा करू शकतो. इथे पाऊस झाला होता आणि त्याचा परिणाम खेळपट्टीवर झालेला होता. आम्हाला विकेट्स हातात ठेवून फलंदाजी करायची होती. ऋचाने खूप चांगली फलंदाजी केली आणि आमच्यासाठी महत्त्वाच्या ३० दावा केल्या.'.याशिवाय काही विभागात सुधारणा करण्याची गरत असल्याचेही तिने सांगितले. ती म्हणाली, 'बऱ्याच गोष्टींमध्ये सुधारणा कराव्या लागणार आहेत; पण आम्ही जिंकलो याचा आनंद आहे. आम्हाला ही लय कायम ठेवायची आहे. आता आम्ही भारतात परत जाणार आहोत, आम्हाला माहित आहे तिथे खेळपट्ट्या कशा आहेत, आम्ही त्यानुसार संघाचे संमिश्रण ठेवू आणि संघाला जशी गरज असेल, तसा खेळ करू.'.ODI World Cup 2025: भारतीय संघाची विजयाने दणक्यात सुरुवात! दीप्ती शर्मा - स्नेह राणाची फलंदाजीपाठोपाठ गोलंदाजीतही कमाल.या सामन्यात वरच्या आणि मधल्या फळीतील भारतीय फलंदाजांना मोठी खेळी करता आली नव्हती, पण संघाने २०० धावांचा टप्पा ओलांडला होता. त्यानंतर ऋचा घोषने शेवटच्या षटकांमध्ये २० चेंडूत ३ चौकार आणि २ षटकारांसह नाबाद ३५ धावा करत भारतीय संघाला ५० षटकात २४७ धावांपर्यंत पोहचवले. त्यानंतर भारतीय गोलंदाजांनी पाकिस्तानला ४३ षटकातच १५९ धावांवर रोखले. पाकिस्तानकडून केवळ सिद्रा अमिनने ८१ धावांची एकाकी झुंज दिली. भारताकडून गोलंदाजी करताना क्रांती गौडने १० षटकात केवळ २० धावाच देत ३ महत्त्वाच्या विकेट्स घेतल्या. दीप्ती शर्माने फलंदाजी करताना २५ धावा केल्यानंतर गोलंदाजी करतानाही ३ विकेट्स घेतल्या. याशिवाय स्नेह राणानेही २ विकेट्स घेतल्या. रेणुका सिंग ठाकूरला विकेट मिळाली नसली, तरी तिने धावांवर अंकुश ठेवण्याची महत्त्वाची जबाबदारी पार पाडली. तिने १० षटकात २९ धावाच फक्त खर्च केल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.