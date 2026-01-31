WPL 2026 : मुंबई इंडियन्सचं नशीब यूपीच्या हाती! हरमनप्रीत कौरची खेळी व्यर्थ, गुजरात जायंट्सने Eliminator मध्ये मारली एन्ट्री

Mumbai Indians qualification scenario WPL 2026 : गुजरात जायंट्सने वडोदरा येथे शुक्रवारी झालेल्या लढतीत मुंबई इंडियन्सवर ११ धावांनी संघर्षपूर्ण विजय मिळवत महिला प्रीमिअर लीग २०२६ च्या प्ले ऑफमध्ये आपले स्थान निश्चित केले. अॅश्ले गार्डनरच्या नेतृत्वाखालील संघाने साखळी फेरी १० गुणांसह संपवली आणि WPL 2026 पॉइंट्स टेबलमध्ये दुसरे स्थान निश्चित आहे. मुंबई इंडियन्सने यापूर्वी जायंट्सविरुद्ध सर्व ८ लढती जिंकल्या होत्या, परंतु यावेळी जायंट्सने कमाल केली. जायंट्सविरुद्धचा मुंबई इंडियन्सचा पराभव झाला असला तरी, अजूनही WPL 2026 प्लेऑफच्या शर्यतीत ते आहेत. पण, त्यांचे भवितव्य आता त्यांच्या हातात नाही. .मुंबई इंडियन्स यूपीच्या भरवशावर...टॉप तीनमध्ये स्थान मिळवण्यासाठी मुंबई इंडियन्सला शेवटच्या साखळी सामन्याच्या निकालावर अवलंबून राहावे लागेल. हा सामना रविवारी वडोदरा येथे दिल्ली कॅपिटल्स आणि यूपी वॉरियर्स यांच्यात खेळला जाईल. जर रविवारी यूपी वॉरियर्सने दिल्ली कॅपिटल्सचा १५६ धावांपेक्षा जास्त फरकाने पराभव केला, तर मुंबई इंडियन्स डब्ल्यूपीएल २०२६ पॉइंट्स टेबलमध्ये तिसऱ्या स्थानावर राहील. अशा परिस्थितीत यूपी, मुंबई व दिल्ली यांचे प्रत्येकी ६ गुण होतील आणि सरस नेट रन रेटच्या जोरावर मुंबई प्ले ऑफसाठी पात्र ठरेल..IND vs NZ 5th T20I : टीम इंडिया पाचव्या सामन्यातही प्रयोग करणार? वर्ल्ड कपपूर्वीच्या शेवटच्या लढतीत Playing XI मध्ये बदल दिसणार.दिल्ली कॅपिटल्ससाठी गणित...दिल्ली कॅपिटल्ससाठी प्ले ऑफची परिस्थिती खूपच सोपी आहे. त्यांना रविवारी यूपी वॉरियर्सला हरवावे लागेल आणि त्यात ते यशस्वी ठरले, तर ८ गुणांसह ते पॉइंट टेबलमध्ये तिसऱ्या स्थानावर राहतील आणि मंगळवारी (३ फेब्रुवारी) गुजरात जायंट्सविरुद्ध होणाऱ्या एलिमिनेटर सामन्यासाठी पात्र ठरतील. जर जेमिमा रॉड्रिग्जच्या नेतृत्वाखालील हा संघ पराभूत झाला तर ते स्पर्धेबाहेर होतील..यूपी वॉरियर्स आतापर्यंत खेळलेल्या ७ सामन्यांत ४ गुणांसह पॉइंट टेबलमध्ये ५ व्या स्थानावर आहे आणि त्यांचा एनआरआर -१.१४६ आहे. मुंबई इंडियन्स आणि दिल्ली कॅपिटल्सप्रमाणे, यूपीडब्ल्यू देखील प्लेऑफच्या शर्यतीत जिवंत आहे, परंतु MI आणि DC ला मागे टाकून पॉइंट टेबलमध्ये तिसऱ्या स्थानावर येण्यासाठी त्यांना चमत्कार हवा आहे..U19 World Cup Scenario: अफगाणिस्तान, इंग्लंड हेही उपांत्य फेरीत पोहोचले; आता India vs Pakistan लढतीत चौथा संघ निश्चित होणार.गुजरात जायंट्सचा रोमहर्षक विजयगुजरात जायंट्सने डब्लूपीएलमध्ये प्रथमच मुंबई इंडियन्सला पराभूत केले. याआधीच्या ८ सामन्यांत त्यांना हार पत्करावी लागली होती. शुक्रवारी झालेल्या लढतीत गुजरातच्या ४ बाद १६७ धावांचा पाठलाग करताना मुंबईला ७ बाद १५६ धावा करता आल्या. कर्णधार अॅश गार्डनरने ४६ आणि जॉर्जिया वारेहॅमने ४४ धावांची खेळी करून गुजरातला सन्माजनक धावसंख्या उभारून दिल्या. प्रत्युत्तरात मुंबईकडून हरमनप्रीत कौरने ४८ चेंडूंत ८ चौकार व ४ षटकारांसह नाबाद ८२ धावांची खेळी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.