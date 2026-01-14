WPL 2026 : हरमनप्रीत कौरची ऐतिहासिक कामगिरी; Mumbai Indians ने स्पर्धेतील दुसऱ्या मोठ्या लक्ष्याचा केला यशस्वी पाठलाग

MI vs Gujarat Giants WPL full match analysis: कर्णधार हरमनप्रीत कौरच्या ४३ चेंडूंत ७१ धावांच्या खेळीने मुंबई इंडियन्सला महिला प्रीमिअर लीगमध्ये गुजरात जायंट्सवर ७ विकेट्सने दणदणीत विजय मिळवून दिला. मुंबई इंडियन्सने १९३ धावांच्या लक्ष्याचा यशस्वी पाठलाग केला. WPL इतिहासातील हा दुसरा सर्वोत्तम लक्ष्याचा यशस्वी पाठलाग ठरला. तिला अमनजोत कौरच्या २६ चेंडूंत ४० धावांच्या खेळीची साथ मिळाली. हरमनप्रीतने या सामन्यात अर्धशतक झळकावून मोठा विक्रमही नावावर केला..१९३ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना गुनालन कमालिनी (१३) आणि हेली मॅथ्यूज ( २२) या MI च्या दोन्ही सलामीच्या फलंदाजांना मोठी खेळी साकारता आली नाही. पण, अमनजोत व हरमनप्रीत यांनी तिसऱ्या विकेटसाठी ७२ धावांची भागीदारी केली. अमनजोतने २६ चेंडूंत ७ चौकारांच्या मदतीने ४० धावा केल्या. त्यानंतर हरमनप्रीत व निकोला केरी या जोडीने संघाला विजय मिळवून दिला. हरमप्रीतने ७१ धावांच्या खेळीत ७ चौकार व २ षटकार खेचले. निकोलाने २३ चेंडूंत ६ चौकारांसह ३८ धावांची नाबाद खेळी केली आणि मुंबईला १९.२ षटकांत ३ बाद १९३ धावांपर्यंत पोहोचवून विजय मिळवून दिला..Vijay Hazare Trophy: विदर्भाची सेमीफायनलमध्ये धडक, इशांत शर्माच्या दिल्लीला हरवलं; उपांत्य फेरीत पोहचले 'हे' ४ संघ.तत्पूर्वी, गुजरात जायंट्सकडून सलामीवीर बेथ मूनीने २६ चेंडूंत ३३ धावा केल्या. कनिका अहुजाने १८ चेंडूंत ४ चौकार व २ षटकारांसह ३५ धावांची खेळी केली. कर्णधार अॅश गार्डनर ( २०) काल अपयशी ठरली, जॉर्जिया वारेहॅमने ४३ धावा केल्या. भारती फुलमलीने पुन्हा एकदा आक्रमक खेळ करताना संघाला ५ बाद १९२ धावांपर्यंत पोहोचवले. भारतीने १५ चेंडूत ३ चौकार व ३ षटकारांसह नाबाद ३६ धावा कुटल्या..हरमनप्रीतचा विक्रम...हरमनप्रीतने ४३ चेंडूंत ७१ धावा करून एक विक्रम नावावर केला. महिला प्रीमिअर लीगमधील हे तिचे १० वे अर्धशतक ठरले आणि यासह WPL मध्ये सर्वाधिक अर्धशतकांचा विक्रम तिने नावावर केला. तिने WPL च्या ३० सामन्यांत १०१६ धावा करताना १० अर्धशतकं झळकावली आहेत. दिल्ली कॅपिटल्स व यूपी वॉरियर्सचे प्रतिनिधित्व करताना मेग लॅनिंगने २९ सामन्यांत ९९६ धावांसह ९ अर्धशतकं करून नॅट शिव्हर ब्रंटसह ( मुंबई इंडियन्स) संयुक्तपणे दुसरे स्थान पटकावले आहे. तिने ३१ सामन्यांत ११०१ धावा केल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.