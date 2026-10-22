HARRY BROOK DOUBLE CENTURY: हॅरी ब्रूकचा वनडेत ऐतिहासिक धमाका! ११४ चेंडूंत द्विशतक ठोकत शुभमन गिलचा विक्रम मोडला, इंग्लंडसाठीही रचला इतिहास

HARRY BROOK BREAKS SHUBMAN GILL'S FASTEST ODI DOUBLE CENTURY RECORD: इंग्लंड संघाचा कर्णधार हॅरी ब्रूक याने गुरुवारी श्रीलंकेविरुद्धच्या वनडे सामन्यात मोठा विक्रम आपल्या नावावर केला आहे. त्याने वनडे क्रिकेटमध्ये सर्वात वेगवान द्विशतक झळकावत भारताचा कर्णधार शुभमन गिलचा विक्रम मोडला आहे. हॅरी ब्रूकने रावळपिंडी क्रिकेट स्टेडियमवर खेळताना अवघ्या ११४ चेंडूंत २०० धावा पूर्ण केल्या. इंग्लंडकडून वनडे क्रिकेटमध्ये द्विशतक झळकावणारा तो पहिला फलंदाज ठरला आहे..हॅरी ब्रूकचं वादळी द्विशतकहॅरी ब्रूकने श्रीलंकेविरुद्धच्या सामन्यात आक्रमक फलंदाजी करत २१ चौकार आणि १० षटकारांच्या मदतीने द्विशतक पूर्ण केलं. याआधी भारताचा कर्णधार शुभमन गिल याने वेस्ट इंडिजविरुद्ध ११७ चेंडूंत द्विशतक झळकावलं होतं. सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक आता एकाच ॲपमध्ये!सकाळ ॲप डाउनलोड करा .IND vs NZ : २२६ धावांचं लक्ष्य, शेवटच्या षटकात थरार; संजू सॅमसनच्या फटकेबाजीनंतर नमन धीरचा धमाका, न्यूझीलंडवर भारताचा दणदणीत विजय .मात्र, ब्रूकने त्याच्यापेक्षा तीन चेंडू कमी खेळत हा विक्रम आपल्या नावावर केला. ब्रूकच्या या वादळी खेळीच्या जोरावर इंग्लंडने श्रीलंकेविरुद्ध ५० षटकांत ४ विकेट्स गमावत ४२९ धावांचा मोठा डोंगर उभा केला. ब्रूक डावाच्या शेवटच्या चेंडूवर बाद झाला..हॅरी ब्रूक याने या द्विशतकीय खेळीनंतर भारतीय संघाचा कर्णधार शुभमन गिलचा विक्रम मोडला आहे. शुभमन गिलने याआधी वेस्ट इंडिजविरुद्ध खेळताना ११७ चेंडूंमध्ये द्विशतक झळकावलं होतं. मात्र, आता ब्रूकने केवळ ११४ चेंडूंमध्ये द्विशतक पूर्ण करत शुभमनचा हा विक्रम मोडला आहे..एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये सर्वात कमी चेंडूंमध्ये द्विशतक झळकावणाऱ्या फलंदाजांच्या यादीत ब्रूक पहिल्या स्थानावर पोहोचला आहे. या यादीत शुभमन गिल दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. तर तिसऱ्या क्रमांकावर इशान किशन असून, त्याने २०२२ मध्ये १२६ चेंडूंमध्ये द्विशतक झळकावलं होतं. यानंतर ग्लेन मॅक्सवेलचा क्रमांक लागतो. त्याने २०२३ मध्ये बांगलादेशविरुद्ध द्विशतकीय खेळी केली होती. तर पथुम निसांका पाचव्या क्रमांकावर असून, त्याने २०२४ मध्ये अफगाणिस्तानविरुद्ध १३६ चेंडूंमध्ये द्विशतक पूर्ण केलं होतं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.