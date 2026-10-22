Cricket

HARRY BROOK DOUBLE CENTURY: हॅरी ब्रूकचा वनडेत ऐतिहासिक धमाका! ११४ चेंडूंत द्विशतक ठोकत शुभमन गिलचा विक्रम मोडला, इंग्लंडसाठीही रचला इतिहास

HARRY BROOK BREAKS SHUBMAN GILL'S FASTEST ODI DOUBLE CENTURY RECORD: हॅरी ब्रूकने श्रीलंकेविरुद्ध ११४ चेंडूंत द्विशतक झळकावत शुभमन गिलचा विक्रम मोडला. इंग्लंडकडून वनडेत द्विशतक करणारा तो पहिला फलंदाज ठरला.
HARRY BROOK DOUBLE CENTURY

HARRY BROOK DOUBLE CENTURY

esakal

Varsha Balhe
Updated on

HARRY BROOK BREAKS SHUBMAN GILL'S FASTEST ODI DOUBLE CENTURY RECORD: इंग्लंड संघाचा कर्णधार हॅरी ब्रूक याने गुरुवारी श्रीलंकेविरुद्धच्या वनडे सामन्यात मोठा विक्रम आपल्या नावावर केला आहे. त्याने वनडे क्रिकेटमध्ये सर्वात वेगवान द्विशतक झळकावत भारताचा कर्णधार शुभमन गिलचा विक्रम मोडला आहे.

हॅरी ब्रूकने रावळपिंडी क्रिकेट स्टेडियमवर खेळताना अवघ्या ११४ चेंडूंत २०० धावा पूर्ण केल्या. इंग्लंडकडून वनडे क्रिकेटमध्ये द्विशतक झळकावणारा तो पहिला फलंदाज ठरला आहे.

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