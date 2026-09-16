Harry Brook Record: इंग्लंडच्या कर्णधार हॅरी ब्रूकने रचला इतिहास, T20 वर्ल्ड कप विजेत्या कर्णधार रोहित शर्मालाही हे जमलं नाही

Harry Brook achieves record Rohit Sharma could not achieve: इंग्लंडचा कर्णधार हॅरी ब्रूक याने आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये मोठ्या विक्रमाला गवसणी घातली. आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२०त कॅरेंडर वर्षात एकापेक्षा जास्त शतक करणारा तो आयसीसीच्या पूर्ण सदस्य असलेल्या संघांमधील पहिला कर्णधार बनला. त्याने श्रीलंकेविरुद्धच्या सामन्यात शतक झळकावून या विक्रमाला गवसणी घातली. त्याने २४ फेब्रुवारी २०२६ मध्ये आयसीसी वर्ल्ड कप स्पर्धेत पाकिस्तानविरुद्ध शतक झळकावले होते. त्यानंतर काल साऊदहॅम्प्टन येथे श्रीलंकेविरुद्ध ११४ धावांची खेळी केली..Captains With Multiple T20I Centuries In A Yearआदील बट ( इस्वातिनी ) - ३ शतकं, २०२६ मध्ये ( वि. मोझाम्बिक, लेसोथो, लेसोथो)फहिम नझीर ( स्वित्झर्लंड ) - २ शतकं, २०२२ मध्ये ( वि. इस्टोनिया, झेक प्रजासत्ताक)हॅरी ब्रूक ( इंग्लंड ) - २ शतकं, २०२६ ( वि. पाकिस्तान, श्रीलंका)आदील बट व फहिम नझीर हे आयसीसीच्या संलग्न संघाचे कर्णधार आहेत, ते पूर्ण सदस्य नाहीत. फेब्रुवारी २०२६ मध्ये ब्रूक हा इंग्लंडकडून ट्वेंटी-२०त शतक झळकावणारा पहिला कर्णधार ठरला होता. काल ब्रूकने ४९ चेंडूंत १० चौकार व ६ षटकार खेचून ११४ धावांची खेळी केली..ICC Rankings : अभिषेक शर्माने पाकिस्तानी फलंदाजाला लोळवले! Ishan Kishan ने त्याचे अव्वल स्थान कायम राखले.Captains To Score Multiple T20I Tonsआदील बट ( इस्वानिती ) - ३ शतकंबाबर आझम ( पाकिस्तान) - ३ शतकंरोहित शर्मा ( भारत) - ३ शतकंहॅरी ब्रूक ( इंग्लंड) - २ शतकंफहिन नझीर ( स्वित्झर्लंड ) - २ शतकंकेंडल कॅडोवाकी-फ्लेमिंग ( जपान ) - २ शतकं.पाकिस्तानचा बाबर आझम आणि भारताचा रोहित शर्मा यांनी हॅरी ब्रूकच्या आधी ट्वेंटी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये एकापेक्षा जास्त शतकं झळकावण्याचा पूर्ण-सदस्य संघांमधील कर्णधारांचा मान पटकावला आहे.ब्रुकने २०२६ या कॅलेंडर वर्षात १७ आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२० सामन्यांत ६३४ धावा केल्या आहेत आणि इंग्लंडचा कर्णधार म्हणून या सर्वाधिक धावा आहेत. बाबर आझमने कर्णधार म्हणून कॅलेंडर वर्षात सर्वाधिक धावांचा विक्रम २०२१ मध्ये नोंदवला होता. त्याने २९ सामन्यांत ९३९ धावा केल्या होत्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.