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Harry Brook Record: इंग्लंडच्या कर्णधार हॅरी ब्रूकने रचला इतिहास, T20 वर्ल्ड कप विजेत्या कर्णधार रोहित शर्मालाही हे जमलं नाही

ENG vs SL Harry Brook T20I record in calendar year : इंग्लंडचा कर्णधार हॅरी ब्रूकने ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये ऐतिहासिक विक्रम आपल्या नावावर केला आहे. १५ सप्टेंबर रोजी ब्रूकने अशी कामगिरी केली, जी यापूर्वी आयसीसीच्या कोणत्याही पूर्ण सदस्य असलेल्या संघाच्या संघाच्या कर्णधाराला करता आलेली नव्हती.
England captain Harry Brook creates history in T20I cricket

England captain Harry Brook creates history in T20I cricket

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Harry Brook achieves record Rohit Sharma could not achieve: इंग्लंडचा कर्णधार हॅरी ब्रूक याने आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये मोठ्या विक्रमाला गवसणी घातली. आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२०त कॅरेंडर वर्षात एकापेक्षा जास्त शतक करणारा तो आयसीसीच्या पूर्ण सदस्य असलेल्या संघांमधील पहिला कर्णधार बनला. त्याने श्रीलंकेविरुद्धच्या सामन्यात शतक झळकावून या विक्रमाला गवसणी घातली. त्याने २४ फेब्रुवारी २०२६ मध्ये आयसीसी वर्ल्ड कप स्पर्धेत पाकिस्तानविरुद्ध शतक झळकावले होते. त्यानंतर काल साऊदहॅम्प्टन येथे श्रीलंकेविरुद्ध ११४ धावांची खेळी केली.

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