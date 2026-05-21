ODI Tri-Series: टीम इंडियात अचानक बदल! विदर्भाच्या खेळाडू संघातून बाहेर, बदली खेळाडूची घोषणा

भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने नुकतेच जाहीर केले आहे की भारतीय अ संघात बदल करण्यात आला आहे. श्रीलंकेमध्ये होणाऱ्या आगामी तिरंगी मालिकेसाठी अष्टपैलू अनुकूल रायचा समावेश भारतीय अ संघात करण्यात आला आहे. त्याला विदर्भाच्या हर्ष दुबेच्या जागेवर खेळवण्यात येणार आहे. हर्ष दुबेला अफगाणिस्ताविरुद्ध जूनमध्ये होणाऱ्या एकमेव कसोटी आणि वनडे सामन्यांसाठी भारताच्या राष्ट्रीय संघात संधी मिळाली आहे. त्यामुळे तो अ संघाच्या तिरंगी मालिकेसाठी उपलब्ध नसेल. ही तिरंगी मालिका दंबुल्लामध्ये ९ ते २१ जून २०२६ दरम्यान खेळवली जाणार आहे. या तिरंगी मालिकेत भारत, श्रीलंका आणि अफगाणिस्तान या तीन देशांचे अ संघ सहभागी होणार आहेत. तिरंगी मालिकेसाठी भारतीय अ संघ - तिलक वर्मा (कर्णधार), प्रियांश आर्य, वैभव सूर्यवंशी, रियान पराग (उपकर्णधार), आयुष बडोनी, निशांत सिंधू, सूर्यांश शेडगे, प्रभसिमरन सिंग (यष्टीरक्षक), कुमार कुशाग्रा (यष्टीरक्षक), विपराज निगम, यश ठाकूर, युधवीर सिंग, अंशुल कंबोज, अर्शद खान, अनुकूल रॉय.