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IND vs ENG: लॉर्ड्स वनडेपूर्वी भारतीय संघात अचानक बदल! विदर्भाच्या खेळाडूची निवड, पण कोण गेलं संघाबाहेर?

India ODI Squad Change for Lord's Match: भारत आणि इंग्लंड संघात तिसरा आणि अखेरचा वनडे सामना लॉर्ड्सवर खेळला जाणार आहे. या सामन्याआधी भारतीय संघात मोठा बदल करावा लागला आहे. या सामन्यासाठी विदर्भाच्या खेळाडूला भारताच्या संघात संधी मिळाली आहे.
Team India

Team India

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

IND vs ENG 3rd ODI news: भारताच्या इंग्लंड दौऱ्याची सांगता रविवारी (१९ जुलै) होणार आहे. रविवारी लॉर्ड्सवर इंग्लंड विरुद्ध भारत असा वनडे मालिकेतील तिसरा आणि अखेरचा सामना होईल. हा सामना मालिकेतील निर्णायक सामना असणार आहे.

कारण पहिल्या सामन्यात भारताने, तर दुसऱ्या सामन्यात इंग्लंडने विजय मिळवला आहे. त्यामुळे मालिकेत १-१ अशी बरोबरी झालेली आहे. पण आता शेवटच्या सामन्यापूर्वी भारतीय संघाला महत्त्वाचा बदल संघात करावा लागला आहे.

Team India
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