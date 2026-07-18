IND vs ENG: लॉर्ड्स वनडेपूर्वी भारतीय संघात अचानक बदल! विदर्भाच्या खेळाडूची निवड, पण कोण गेलं संघाबाहेर?

IND vs ENG 3rd ODI news: भारताच्या इंग्लंड दौऱ्याची सांगता रविवारी (१९ जुलै) होणार आहे. रविवारी लॉर्ड्सवर इंग्लंड विरुद्ध भारत असा वनडे मालिकेतील तिसरा आणि अखेरचा सामना होईल. हा सामना मालिकेतील निर्णायक सामना असणार आहे. कारण पहिल्या सामन्यात भारताने, तर दुसऱ्या सामन्यात इंग्लंडने विजय मिळवला आहे. त्यामुळे मालिकेत १-१ अशी बरोबरी झालेली आहे. पण आता शेवटच्या सामन्यापूर्वी भारतीय संघाला महत्त्वाचा बदल संघात करावा लागला आहे. .IND vs ENG 3rd ODI: वॉशिंग्टन सुंदर OUT, रोहित शर्मावर सस्पेन्स कायम! तिसऱ्या वन डेत कशी असेल टीम इंडियाची Playing XI?.भारताच्या निवड समितीने विदर्भाचा अष्टपैलू खेळाडू हर्ष दुबे याची संघात निवड केली आहे. त्यामुळे तो लॉर्ड्समधील सामन्यासाठी प्लेइंग इलेव्हनमधील निवडीसाठीही उपलब्ध असेल. हर्ष याला वॉशिंग्टन सुंदरच्या जागेवर बदली खेळाडू म्हणून संधी मिळाली आहे. वॉशिंग्टन सुंदर दुखापतग्रस्त झाल्याने लॉर्ड्सच्या वनडे सामन्यातून बाहेर झाला आहे.वॉशिंग्टन सुंदरला कार्डिफमध्ये झालेल्या दुसऱ्या वनडे सामन्यादरम्यान उजव्या हॅमस्ट्रिंगची दुखापत झाली आहे. त्यामुळे त्याचे स्कॅन होणार असून त्याच्या दुखापतीवर तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेतले जाणार आहे. त्यानंतर पुढचा निर्णय घेतला जाईल. .दरम्यान, वॉशिंग्टनच्या जागेवर संधी मिळालेल्या २३ वर्षीय हर्ष दुबेने जून २०२६ मध्येच भारतासाठी पदार्पण केले आहे. तो अफगाणिस्तानविरुद्ध वनडे मालिकेत भारतासाठी खेळला असून त्याने प्रभावित करणारी कामगिरी केली आहे. त्याने २ वनडेत ४ विकेट्स घेतल्या होत्या. तो भारतीय अ संघाचाही भाग आहे. याशिवाय आगामी झिम्बाब्वेविरुद्धच्या टी२० मालिकेसाठीही त्याला भारतीय संघात संधी मिळाली आहे..विदर्भाकडून देशांतर्गत क्रिकेट खेळणाऱ्या हर्षने २८ प्रथम श्रेणी सामन्यात १३६ विकेट्स घेतल्यात, तर १०८५ धावा केल्या आहेत. त्याने ३२ लिस्ट ए सामन्यात ३५ विकेट्स घेतल्यात, तर ३८ टी२० सामन्यात ३४ विकेट्स घेतल्या आहेत..IND vs ENG: लॉर्ड्सवर रोहित-कोहली रचणार इतिहास! सचिन-द्रविडलाही मागे टाकत करणार '400'चा महाविक्रम.इंग्लंडविरुद्धच्या तिसऱ्या वनडेसाठी भारतीय संघ - शुभमन गिल (कर्णधार), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकर्णधार), केएल राहुल (यष्टीरक्षक), इशान किशन (डब्ल्यूके), अक्षर पटेल, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंग, गुरनूर ब्रार, प्रिन्स यादव, हर्ष दुबे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.