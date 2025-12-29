Cricket

'IPL 2026 मध्ये बांगलादेशी क्रिकेटपटूंना खेळवाल तर...', शिवसेनेकडून धमकी

Haryana Shiv Sena Opposes Bangladeshi Players in IPL: हरियाना शिवसेनेने बांगलादेशमध्ये हिंदूंवर अत्याचार होत असल्याचा आरोप करत बांगलादेशी क्रिकेटपटूंच्या आयपीएल २०२६ मधील सहभागावर आक्षेप घेतला आहे.
Pranali Kodre
  • आयपीएल २०२६ च्या हंगामात बांगलादेशी खेळाडूंच्या सहभागावर हरियाना शिवसेनेकडून आक्षेप घेण्यात आला आहे.

  • बांगलादेशमध्ये हिंदूंवर होत असलेल्या अत्याचाराच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेकडून हा निर्णय घेण्यात आला.

  • कोलकाता नाईट रायडर्सने मुस्तफिजूर रेहमानला संघात घेतल्याने वादाची शक्यता आहे.

