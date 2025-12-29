'IPL 2026 मध्ये बांगलादेशी क्रिकेटपटूंना खेळवाल तर...', शिवसेनेकडून धमकी

आयपीएल २०२६ च्या हंगामात बांगलादेशी खेळाडूंच्या सहभागावर हरियाना शिवसेनेकडून आक्षेप घेण्यात आला आहे. बांगलादेशमध्ये हिंदूंवर होत असलेल्या अत्याचाराच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेकडून हा निर्णय घेण्यात आला. कोलकाता नाईट रायडर्सने मुस्तफिजूर रेहमानला संघात घेतल्याने वादाची शक्यता आहे..मार्च ते मे २०२६ दरम्यान इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेचा हंगाम खेळवला जाणार आहे. या हंगामासाठी काही दिवसांपूर्वीच लिलावही झाला, ज्यातून प्रत्येक फ्रँचायझीने आपली संघबांधणी पूर्ण केली आहे. मात्र आता आयपीएलला सुरुवात होण्यापूर्वीच मोठा वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. याचा फटका कोलकाता नाईट रायडर्सला संघाला सर्वाधिक बसणार आहे..IND A vs BAN A: तणाव, थरार अन् शेवटी पराभव... एक ओव्हरनं चित्र बदललं; आशिया कप रायझिंग स्टार्समध्ये 'भारत अ'चं स्वप्न भंगलं.हरियानातील शिवसेनेकडून आयपीएल २०२६ मध्ये बांगलादेशी क्रिकेटपटूंच्या सहभागावर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले असून त्यांना भारतात खेळू देणार नसल्याचे म्हटले आहे. हा निर्णय बांगलादेशमध्ये हिंदू समुदायावर होत असलेल्या कथित अत्याचाराविरुद्ध घेण्यात आलेला असल्याचे म्हटले आहे. हरियाना शिवसेनेचे अध्यक्ष नीरज सेठी आणि इतर नेत्यांकडून सांगण्यात आले आहे की बांगलादेशमध्ये हिंदूंवर होत असलेल्या अत्याचाराच्या बातम्या सातत्याने समोर येत आहेत. पण तिथे सरकारकडून त्यासाठी प्रभावी पावले उचलली जात नाहीत. अशात बांगलादेशच्या खेळाडूंना भारतातील स्पर्धेत सहभागी करून घेण्याने चुकीचा संदेश जाईल..गुरुग्राममध्ये पत्रकारांशी बोलताना शिवसेनेच्या नेत्यांनी म्हटले की आयपीएल ही एक केवळ स्पर्धा नाही, तर यातून जागतिक स्थरावर संदेश जातो. त्यामुळे अशाप्रकारचा मंच अत्याचार करणाऱ्या देशाच्या खेळाडूंना देणे हे अस्वीकार्य आहे. त्यामुळे हरियानातील शिवसेनेने ठरवले आहे की भारतात होणाऱ्या सामन्यांमध्ये बांगलादेशी खेळाडूंना खेळू दिले जाणार नाही..Premium| Politics in Indian cricket: आशिया कप म्हणजे खेळाचा अपमान की राजकारणाचं नवं रणांगण?.नीरज सेठी यांनी सांगितले, 'बांगलादेशमधील हिंदूंवर ज्याप्रकारे अत्याचार होत आहेत, ते पाहाता हरियाना शिवसेनेने ठरवले आहे की बांगलादेशच्या खेळाडूंना हरियानात सामने खेळू द्यायचे नाहीत.'.दरम्यान, आयपीएल २०२६ साठी मुस्तफिजूर रेहमान या बांगलादेशच्या एकमेव खेळाडूला लिलावात बोली लागली होती. त्याला ९.२० कोटींमध्ये कोलकाता नाईट रायडर्सने आपल्या संघात घेतले होते. या प्रकरणावरून आता वाद होण्याची शक्यता आहे. तथापि, या प्रकरणावर अद्याप बीसीसीआयकडून कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.