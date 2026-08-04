IND vs SL, Test: भारताची चिंता वाढली! ७ ऑगस्टच्या सामन्याबाबत समोर आली महत्त्वाची अपडेट

Rain Threatens Team India's 3-Day Practice Game in Colombo : भारतीय संघ आज (४ ऑगस्ट) श्रीलंकेतच पोहचणार आहे. भारताला या दौऱ्यात १५ ऑगस्टपासून दोन सामन्यांची कसोटी मालिका खेळायची आहे. पण त्याआधी भारतीय संघ सराव सामनाही खेळणार आहे. खरंतर काही महिन्यांपूर्वीच सराव सामना महत्त्वाचा असल्याचे भारताचा कसोटी कर्णधार शुभमन गिलने म्हटले होते. त्यानंतर आता भारतीय संघ श्रीलंकेत कसोटी मालिका खेळण्यापूर्वी तीन दिवसांचा सराव सामना खेळणार आहे. मात्र हा सामना होणार की नाही, यावर प्रश्नचिन्ह आहे. .IND vs SL : भारतीय संघ श्रीलंकेसाठी रवाना, विमानतळावर 'एक' फलंदाज नाही दिसला; दौऱ्याला मुकण्याची शक्यता... जसप्रीतनंतर आणखी एक धक्का?.भारतीय संघाला श्रीलंका इलेव्हन संघाविरुद्ध ७ ते ९ ऑगस्टदरम्यान सराव सामना कोलंबोमधील नॉनडिस्क्रिप्ट्स क्रिकेट क्लब (NCC) येथे खेळायचा आहे. खरंतर हा सामना आधी चार दिवसांचा होता, पण एक दिवस कमी करून तीन दिवसांचा करण्यात आला आहे. या सराव सामन्याच्या दोन दिवस आधीच भारतीय संघ श्रीलंकेत येणार असल्याने आधीही नेट्समध्ये सराव होईल..भारताच्या या सराव सामन्यावर पावसाचे सावट आहे. शुक्रवारी (७ ऑगस्ट) कोलंबोमध्ये ९१ टक्के पावसाची शक्यता आहे. त्यानंतर ८ ऑगस्टला ९२ टक्के, तर ९ ऑगस्टलाही ९१ टक्के पावसाची शक्यता आहे. त्यामुळे पावसामुळे भारताला सराव सामना खेळता येणार की नाही, यावर शंका आहे..दरम्यान, NCC येथे भारतीय संघ यापूर्वी कधीही खेळलेला नाही. पण या मैदानात नेहमीच सराव सामने आयोजित केले जातात. दरम्यान, हे आंतरराष्ट्रीय स्टेडियम नसले तरी त्याला इतिहास मोठा आहे. या मैदान ज्या क्लबचे घरचे मैदान आहे, त्या क्लबसाठी कुमार संगकारा, अरविंद डी सिल्वा, रवी रत्ननायके असे श्रीलंकेचे दिग्गज खेळले आहेत..IND vs SL Test Series: भारतीय संघात 'Fantastic Four'! श्रीलंकेच्या फिरकीचा सामना करण्यासाठी संघात ४ नवे हुकूमी एक्के दाखल; BCCI ने शेवटच्या क्षणाला केले बदल....भारत आणि श्रीलंका यांच्यात १५ ते १९ ऑगस्टदरम्यान गॉलमध्ये पहिला कसोटी सामना खेळवण्यात आला होता. तसेच दुसरा कसोटी सामना कोलंबोमध्ये २३ ते २७ ऑगस्ट दरम्यान होणार आहे. ही मालिका वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशीप २०२५-२७ स्पर्धेचा भाग आहे. त्यामुळे दोन्ही संघांसाठी महत्त्वाची आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.