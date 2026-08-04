Cricket

IND vs SL, Test: भारताची चिंता वाढली! ७ ऑगस्टच्या सामन्याबाबत समोर आली महत्त्वाची अपडेट

Heavy Rain Threatens India’s Colombo Practice Match: भारतीय संघ सध्या श्रीलंका दौऱ्यावर जाणार असून दोन सामन्यांची कसोटी मालिका खेळणार आहे. या मालिकेपूर्वी सराव सामना खेळायचा आहे. पण त्याआधीच एक महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे.
India Test Team

India Test Team

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

Rain Threatens Team India's 3-Day Practice Game in Colombo : भारतीय संघ आज (४ ऑगस्ट) श्रीलंकेतच पोहचणार आहे. भारताला या दौऱ्यात १५ ऑगस्टपासून दोन सामन्यांची कसोटी मालिका खेळायची आहे. पण त्याआधी भारतीय संघ सराव सामनाही खेळणार आहे.

खरंतर काही महिन्यांपूर्वीच सराव सामना महत्त्वाचा असल्याचे भारताचा कसोटी कर्णधार शुभमन गिलने म्हटले होते. त्यानंतर आता भारतीय संघ श्रीलंकेत कसोटी मालिका खेळण्यापूर्वी तीन दिवसांचा सराव सामना खेळणार आहे. मात्र हा सामना होणार की नाही, यावर प्रश्नचिन्ह आहे.

India Test Team
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