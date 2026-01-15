INDU19 vs USAU19 World Cup : भारताची वर्ल्ड कपमध्ये विजयी सलामी; हेनिल पटेल चमकला, पण वैभव सूर्यवंशीने किती धावा केल्या?

ICC U19 Men's Cricket World Cup 2026 Live Marathi Update: भारतीय संघाने १९ वर्षांखालील वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेत विजयी सलामी दिली. वैभव सूर्यवंशी दोन धावा करून माघारी परतला असला तरी अन्य फलंदाजांनी चांगली खेळी केली. वेगवान गोलंदाज हेनिल पटेल ( Henil Patel) याच्या पाच विकेट्सने अमेरिकेविरुद्धच्या विजयात सिंहाचा वाटा उचलला. त्याने ७-१-१६-५ अशी अप्रतिम स्पेल टाकली. त्यानंतर भारतीय फलंदाजांनी विजयाची औपचारिकता पार पाडली..अमेरिकेच्या १०८ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करायला उतरलेला वैभव ( २) तिसऱ्या षटकात तंबूत परतला. कर्णधार आयुष म्हात्रेला भोपळ्यावर असताना जीवदान मिळाले आणि त्याचा फायदा त्याला उचलता आला नाही.सामन्यात पावसाने आणि नंतर खराब विद्युतप्रकाशामुळे व्यत्यय आणला. दीड दोन तासांनी सामना पुन्हा सुरू झाला आणि भारतासमोर ३७ षटकांत सुधारित ९६ धावांचे लक्ष्य ठेवले गेले. पण, भारताने तीन चेंडूंच्या फरकाने दोन विकेट्स गमावल्या..ICC Under-19 World Cup 2026 : वैभव सूर्यवंशीचा त्रिफळा उडवला, तोंडातून शिव्याही निघाल्या… कोण आहे Ritvik Appidi?.आयुष १९ धावांवर आणि वेदांत त्रिवेदी २ धावांवर बाद झाला. त्यानंतर आलेल्या अभिग्यान कुंडूने जराही वेळ न दवडता आक्रमक फटकेबाजी सुरू केली. कुंडू आणि विहान मल्होत्रा यांनी ४३ चेंडूंत ४३ धावा जोडून भारताला विजयाच्या जवळ पोहोचवले. विहान १७ चेंडूंत १८ धावा करून माघारी परतला. कुंडूने किल्ला लढवताना भारताला ६ विकेट्सने विजय मिळवून दिला. त्याने ४२ धावांची नाबाद खेळी केली आणि भारताने १७.२ षटकांत ४ बाद ९९ धावा करून विजय निश्चित केला. .तत्पूर्वी, हेनिल पटेल याने पाच विकेट्स घेत अमेरिकेला १०७ धावांत गुंडाळले. भारतीय संघाने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला अन् हेनिलने तो योग्य ठरवला. त्याने ७-१-१६-५ अशी अप्रतिम स्पेल टाकली. दीपेश देवेंद्रन, आरएस अंब्रिश, खिलान पटेल व वैभव सूर्यवंशी यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली. अमेरिकेकडून नितिश सुदीनीने सर्वाधिक ३६ धावा केल्या..वेस्ट इंडिजची विजयी सलामी...वेस्ट इंडिजने १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप स्पर्धेत तंझानियाविरुद्ध ५ विकेट्स राखून विजय मिळवला. डेलन ठकरार ( २६) व दर्पण जोबांपुत्र ( १९) यांच्या खेळीने तंझानियाला १२२ धावांपर्यंत तरी जाता आले. त्यांचा संपूर्ण संघ ३४ षटकांत तंबूत परतला. विंडीजच्या विटेल लॉव्सने ३, तर शक्यून बेल व मिकाह मॅकेंझी यांनी प्रत्येकी दोन विकेट्स घेतल्या. फलंदाजीत सलामीवीर तानेझ फ्रांसिस ( ५२) व जेवेल अँड्य्रू ( ४४) यांनी दमदार खेळ केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.