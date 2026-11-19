Henry Nicholls Record: भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात आजपासून २ कसोटी सामन्यांच्या मालिकेतील पहिला सामना खेळवला जात आहे. वेलिंग्टनच्या बेसिन रिझर्व्ह स्टेडियमवर हा सामना सुरू आहे. या सामन्यात भारतीय कर्णधार शुभमन गिलने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला.भारतीय संघाने प्लेइंग इलेव्हनमध्ये काही मोठे बदल केले असून, जसप्रीत बुमराह, आकाश दीप आणि अंशुल कंबोज यांना संघात संधी दिली आहे. दरम्यान, न्यूझीलंडचा फलंदाज हेन्री निकोल्सने शतक झळकावत मोठा विक्रम केला आहे..झालं असं की, वेलिंग्टनच्या बेसिन रिझर्व्ह मैदानावर हेन्री निकोल्सने कसोटी कारकिर्दीतील पाचवं शतक पूर्ण केलं. या शतकासह त्याने या मैदानावर सर्वाधिक कसोटी शतकं झळकावणाऱ्या फलंदाजांच्या यादीत मार्टिन क्रो आणि केन विल्यमसन यांची बरोबरी केली आहे. भारताविरुद्धच्या पहिल्या डावात निकोल्सने १८८ चेंडूंचा सामना करत शतक पूर्ण केलं. ७०व्या षटकातील दुसऱ्या चेंडूवर एक धाव घेत त्याने हा टप्पा गाठला. विशेष म्हणजे, या मैदानावर कसोटीमध्ये १ हजारपेक्षा जास्त धावा करणाऱ्या जगातील सहा फलंदाजांमध्येही त्याचा समावेश झाला आहे..Who is Ira Aditya Raut? बुलढाण्याच्या लेकीने वर्ल्ड रेकॉर्ड नोंदवला... वय फक्त १० वर्ष, १७ तास अन् ३५ मिनिटे; नेमकं काय केलं?.या मैदानावर न्यूझीलंडकडून सर्वाधिक कसोटी शतकं झळकावण्याचा विक्रम आता तीन खेळाडूंच्या नावावर आहे. मार्टिन क्रो, हेन्री निकोल्स आणि केन विल्यमसन या तिघांनीही प्रत्येकी ५ शतकं केली आहेत. क्रो यांनी १० कसोटी सामन्यांत ११२३ धावा केल्या आहेत. तर विल्यमसनने १८ सामन्यांत १५९१ धावा केल्या आहेत. निकोल्सने ११ सामन्यांत १०२३ धावा करत या दोघांची बरोबरी केली..न्यूझीलंडकडून एका मैदानावर सर्वाधिक कसोटी शतकं करण्याचा विक्रम केन विल्यमसनच्या नावावर आहे. हॅमिल्टनच्या सॅडन पार्क मैदानावर त्याने १२ कसोटी सामन्यांत ७ शतकं झळकावली आहेत. तर रॉस टेलरने याच मैदानावर १३ सामन्यांत ६ शतकं केली आहेत..एका मैदानावर सर्वाधिक कसोटी शतकं करण्याचा जागतिक विक्रम श्रीलंकेचा माजी फलंदाज महेला जयवर्धनेच्या नावावर आहे. त्याने कोलंबोच्या सिन्हालेस स्पोर्ट्स क्लब मैदानावर २७ कसोटी सामन्यांत ११ शतकं झळकावली आहेत. या यादीत ऑस्ट्रेलियाचा डॉन ब्रॅडमन आणि दक्षिण आफ्रिकेचा जॅक कॅलिस दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत. या दोघांनीही एका मैदानावर प्रत्येकी ९ शतकं केली आहेत..कसोटी क्रिकेटच्या १४९ वर्षांच्या इतिहासात असं कधी घडलं नव्हतं! एक खेळाडू, एक सामना अन् अचंबित करणारा वर्ल्ड रेकॉर्ड....दरम्यान, भारताविरुद्धच्या या सामन्यात न्यूझीलंडची सुरुवात चांगली झाली नव्हती. भारतीय गोलंदाज जसप्रीत बुमराहने दोन विकेट्स घेतल्या. त्यामुळे न्यूझीलंडची अवस्था ७० धावांवर ५ बाद अशी झाली होती. त्यानंतर हेन्री निकोल्स आणि ग्लेन फिलिप्स यांनी सहाव्या विकेटसाठी १५० पेक्षा जास्त धावांची भागीदारी केली आणि संघाचा डाव सावरला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.