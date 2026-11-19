New Zealand vs India 1st Test: भारत विरुद्ध न्यूझीलंड संघात वेलिंग्टनला सुरू असलेल्या पहिल्या कसोटीत हेन्री निकोल्सने कमालीचा खेळ करत शतक ठोकले आहे. या सामन्यात भारताने सुरुवात चांगली केली होती, पण निकोल्सने ग्लेन फिलिप्सला साथीला घेत न्यूझीलंडचा डाव सावरला. निकोल्स शतकानंतर झेल सुटल्याने जीवदानही मिळाले.या सामन्यात भारताने नाणेफेक जिंकून न्यूझीलंडला प्रथम फलंदाजीसाठी आमंत्रित केले. न्यूझीलंडकडून कर्णधार टॉम लॅथम आणि डेवॉन कॉनवे सलामीला फलंदाजला उतरले होते. पण लॅथम तिसऱ्याच चेंडूवर बाद झाल्याने हेन्री निकोल्सला (Henry Nicholls) पहिल्याच षटकात फलंदाजीला उतरावे लागले. .IND vs NZ, 1st Test: बुमराहचा वेलिंग्टन कसोटीत धुमाकूळ; भारताच्या टॉप-१० बॉलर्समध्ये एन्ट्री, जवागल श्रीनाथचा विक्रम मोडला.त्यातच चौथ्या षटकातही कॉनवे ४ धावांवर अंशुल कंबोजच्या गोलंदाजीवर बाद झाला. त्यामुळे निकोल्सने रचिन रवींद्रला साथीला घेत डाव पुढे नेला. दोघांनी मिळून संघाला ५० धावांचा टप्पा ओलांडून दिला. पण नंतर २० व्या षटकात रचिनला आकाश दीपने १५ धावांवर बाद केले, तर डॅरिल मिचेलला जसप्रीत बुमराहने १ धावेवर बाद केले. टॉम बंडेलही ५ धावांवर माघारी परतला. त्यालाही बुमराहने बाद केले..सुरुवातीला वेगवान गोलंदाजांना मदत करणाऱ्या खेळपट्टीवर एका बाजूने विकेट्स जात असतानाही निकोल्सने मात्र दुसरी बाजू भक्कमपणे सांभाळली होती. संघाने ७० धावांवर ५ विकेट्स गमावल्यानंतर मात्र निकोल्सला ग्लेन फिलिप्सची साथ मिळाली. या दोघांनी आधी संघाचा डाव सावरला. त्यांनी खेळपट्टीवर स्थिरावल्यानंतर काही मोठे शॉट्सही खेळत शतकी भागीदार केली आणि संघाला २०० धावांचा टप्पाही पार करून दिला. यादरम्यान दोघांनीही अर्धशतकं पूर्ण केली आणि शतकाच्या दिशेने वाटचाल केली होती..भारतीय गोलंदाजांनी नंतर अनेक प्रयत्न केले, पण फिलिप्स आणि निकोल्सच्या जोडीने दुसऱ्या आणि तिसऱ्या सत्रात त्यांना बरंच सतावलं. अखेर ७० व्या षटकात प्रसिद्ध कृष्णाच्या गोलंदाजीवर एक धाव पळून काढत निकोल्सने शतक (Century) पूर्ण केले. कठीण परिस्थितून त्याने न्यूझीलंडला बाहेर काढत हे शतक केले. त्याचे कसोटी कारकिर्दीतील हे १२ वे शतक ठरले. विशेष म्हणजे वेलिंग्टनच्या बेसिन रिझर्व्ह स्टेडियमवरील हे त्याचे ५ वे कसोटी शतक आहे. त्याने या मैदानात ६ अर्धशतकेही केली आहेत..IND vs NZ, 1st Test, Tea Break: बुमराह, आकाशदीप अन् कंबोजच्या धक्क्यांनंतर निकोल्स-फिलिप्सचा पलटवार! न्यूझीलंडचा डाव सावरला.त्यामुळे आता वेलिंग्टनच्या बेसिन रिझर्व्ह स्टेडियमवर सर्वाधिक कसोटी शतके करणाऱ्या फलंदाजांच्या यादीत त्याने केन विलियम्सन आणि मार्टिन क्रो यांची बरोबरी केली आहे. या दोघांनीही या मैदानात ५ कसोटी शतके केली आहेत. तसेच न्यूझीलंडसाठी एकाच मैदानात सर्वाधिक शतके करण्याच्या यादीतही तो आता तिसऱ्या क्रमांकावर आला आहे. विलयम्सनने हेमिल्टन येथे ७ शतके केली आहेत, तर रॉस टेलरनेही हेमिल्टन येथे ६ शतके केली आहेत..हेन्री निकोल्सला जीवदानदरम्यान, शतकानंतर त्याला बाद करण्याची संधी होती. बऱ्याच प्रयत्नानंतर त्याला प्रसिद्ध कृष्णाने जाळ्यात फसवलं होतं. ७४ व्या षटकात त्याने प्रसिद्ध कृष्णाच्या गोलंदाजीवर पुल शॉट मारला, पण त्याच्याकडून चूक झाली आणि चेंडू बॅटच्या वरच्या बाजूला लागून उंच उडाला. त्यावेळी देवदत्त पडिक्कल बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगपासून झेल घेण्यासाठी पुढे धावला होता. पण पंतदेखील धावत आला. त्यावेळी क्षणभर पडिक्कल थांबला, मग पंतही थांबला. या गोंधळात पडिक्कलला उशीर झाला, तरी त्याने झेल घेण्यासाठी हात पुढे करत प्रयत्न केला. त्याचा हात चेंडूला लागलाही पण त्याला झेल घेता आला नाही. त्यावेळी पडिक्कल आणि पंत हे एकमेकांकडे निराशेने पाहात होते, तर प्रसिद्ध कृष्णालाही जे झालं त्यावर विश्वाल बसत नव्हता. कर्णधार शुभमन गिलही यावर संतापलेला दिसला. यावेळी निकोल्स १९९ चेंडूत १०२ धावांवर नाबाद होता. त्याला शतकानंतर जीवदान मिळाले..७५ षटकापर्यंत न्यूझीलंडने ५ बाद २२६ धावा केल्या होत्या. निकोल्स २०२ चेंडूत १०३ धावांवर आणि ग्लेन फिलिप्स १५९ चेंडूत ८७ धावांवर नाबाद होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.