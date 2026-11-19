New Zealand vs India 1st Test: भारत विरुद्ध न्यूझीलंड संघात सुरू असलेल्या पहिल्या कसोटी सामन्यात वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराहमने कमालीचा खेळ केला आहे. गुरुवारपासून (१९ नोव्हेंबर) वेलिंग्टन येथे हा सामना सुरू झाला आहे. या सामन्यात जसप्रीत बुमराहने (Jasprit Bumrah) ३० षटकांच्या आतच तीन विकेट्स घेतल्या. त्यामुळे त्याने माजी गोलंदाज जवागल श्रीनाथ (Javagal Srinath) यांचा मोठा विक्रम मोडला आहे..IND vs NZ, 1st Test: तो OUT होता... DRS मध्ये फिलिप्सला नाबाद दिल्यानं शुभमन गिलचा चढला पारा; अंपायरशीही वाद.या सामन्यात भारताने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर बुमराहने तिसऱ्याच चेंडूवर न्यूझीलंडचा कर्णधार टॉम लॅथमला शून्यावर त्रिफळाचीत केले. त्यानंतर त्याने २१ व्या षटकात डॅरिल मिचेललाही १ धावेवर बाद केले. त्याला यशस्वी जैस्वालच्या क्षेत्ररक्षणाचीही जोड मिळाली. जैस्वालने फॉरवर्ड शॉर्ट लेगला चांगला झेल घेतला. पहिल्या सत्रात या दोन विकेट्स घेतल्यानंतर दुसऱ्या सत्रात बुमराहने २९ व्या षटकात टॉम बंडेलला कर्णधार शुभमन गिलच्या हातून झेलबाद केले..बंडेलची ही विकेट बुमराहसाठी विक्रमी ठरली. ही त्याची ५३ कसोटी सामन्यांमधील २३७ वी विकेट ठरली. त्यामुळे आता कसोटीत सर्वाधिक विकेट्स घेणाऱ्या भारतीय गोलंदाजांच्या (Most Test Wickets by Indian) यादीत बुमराह १० व्या क्रमांकावर आला आहे. तसेच भारतीय वेगवान गोलंदाजांच्या यादीत चौथ्या क्रमांकावर आला आहे. दोन्ही यादीत त्याने जवागल श्रीनाथ यांच्या २३६ विकेट्सला मागे टाकले आहे.सर्वाधिक कसोटी विकेट्स घेणाऱ्या भारतीय वेगवान गोलंदाजांमध्ये त्याच्या पुढे आता केवळ कपिल देव (४३४ विकेट्स), झहीर खान (३११ विकेट्स) आणि इशांत शर्मा (३११ विकेट्स) आहेत..सर्वाधिक कसोटी विकेट्स घेणारे भारतीय गोलंदाज (१९ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत)६१९ विकेट्स - अनिल कुंबळे (१३२ सामने)५३७ विकेट्स - आर अश्विन (१०६ सामने)४३४ विकेट्स - कपिल देव (१३१ सामने)४१७ विकेटस - हरभजन सिंग (१०३ सामने)३५६ विकेट्स - रवींद्र जडेजा (९१ सामने)३११ विकेट्स - इशांत शर्मा (१०५ सामने)३११ विकेट्स - झहीर खान (९२ सामने)२६६ विकेट्स - बिशन सिंह बेदी (६७ सामने)२४२ विकेट्स - भागवत चंद्रचेखर (५८ सामने)२३७ विकेट्स - जसप्रीत बुमराह (५३ सामने)२३६ विकेट्स - जवागल श्रीनाथ (६७ सामने).IND vs NZ, 1st Test, Tea Break: बुमराह, आकाशदीप अन् कंबोजच्या धक्क्यांनंतर निकोल्स-फिलिप्सचा पलटवार! न्यूझीलंडचा डाव सावरला.अंशुल कंबोज आणि आकाश दीपलाही विकेटदरम्यान, वेलिंग्टन कसोटीत अंशुल कंबोजनेही चौथ्याच षटकात डेवॉन कॉनवेला ४ धावांवर बाद केले होते. तसेच आकाश दीपने रचिन रवींद्रला १५ धावांवर २० व्या षटकात बाद केले होते. या दोघांचाही झेल यष्टीरक्षक रिषभ पंतने घेतला. न्यूझीलंडने ५ विकेट्स ७० धावांतच गमावल्या होत्या.मात्र त्यानंतर न्यूझीलंडचा डाव हेन्री निकोल्स आणि ग्लेन फिलिप्सने सावरला. या दोघांनीही अर्धशतकं करताना ६४ षटकापर्यंत नाबाद शतकी भागीदारी करत न्यूझीलंडला १९० धावांपर्यंत पोहचवले होते. दोघांनीही अर्धशतके केली आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.