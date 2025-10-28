Cricket

Shreyas Iyer: आता तर त्याला सोबतच घरी घेऊन जाऊ! सूर्यकुमार यादवने दिले श्रेयसच्या प्रकृतीचे अपडेट्स, मित्राची अवस्था पाहून...

Shreyas Iyer latest health update from hospital: श्रेयस अय्यरच्या प्रकृतीबाबत मोठे अपडेट्स समोर आले आहेत. त्याचा जवळचा मित्र आणि ट्वेंटी-२० संघाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवने श्रेयसच्या प्रकृतीबाबत महत्त्वाची माहिती दिली आहे.
Suryakumar Yadav on Shreyas Iyer recovery progress

Swadesh Ghanekar
Suryakumar Yadav on Shreyas Iyer recovery progress: भारताच्या वन डे संघाचा उप कर्णधार श्रेयस अय्यर याच्या दुखापतीने सर्वांना चिंतीत केले आहे. ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या तिसऱ्या वन डे सामन्यात झेल पकडताना श्रेयस जमिनीवर जोरात आदळला आणि त्याच्या बरगड्यांना दुखापत झाली. तो बराच काळ मैदानावरच वेदनेने कळवळत राहिला आणि डॉक्टरांनी लगेच मैदानावर धाव घेत त्याला ड्रेसिंग रुममध्ये नेले. त्यानंतर त्याला हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले गेले. काल त्याच्यावर आयसीयूमध्ये उपचार सुरू असल्याचे वृत्त आल्याने चिंता आणखी वाढली. त्यात त्याच्या आई वडिलांना तातडीने व्हिसा बनवून ऑस्ट्रेलियात बोलावण्याच्या हालचालीही सुरू होत्या.

