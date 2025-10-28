Shreyas Iyer: आता तर त्याला सोबतच घरी घेऊन जाऊ! सूर्यकुमार यादवने दिले श्रेयसच्या प्रकृतीचे अपडेट्स, मित्राची अवस्था पाहून...

Suryakumar Yadav on Shreyas Iyer recovery progress: भारताच्या वन डे संघाचा उप कर्णधार श्रेयस अय्यर याच्या दुखापतीने सर्वांना चिंतीत केले आहे. ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या तिसऱ्या वन डे सामन्यात झेल पकडताना श्रेयस जमिनीवर जोरात आदळला आणि त्याच्या बरगड्यांना दुखापत झाली. तो बराच काळ मैदानावरच वेदनेने कळवळत राहिला आणि डॉक्टरांनी लगेच मैदानावर धाव घेत त्याला ड्रेसिंग रुममध्ये नेले. त्यानंतर त्याला हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले गेले. काल त्याच्यावर आयसीयूमध्ये उपचार सुरू असल्याचे वृत्त आल्याने चिंता आणखी वाढली. त्यात त्याच्या आई वडिलांना तातडीने व्हिसा बनवून ऑस्ट्रेलियात बोलावण्याच्या हालचालीही सुरू होत्या. .रात्री उशीरा हाती आलेल्या वृत्तानुसार श्रेयस आयसीयूमधून बाहेर आला आहे आणि त्याच्या प्रकृतीत सुधारणा होत आहे. भारताच्या ट्वेंटी-२० संघाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवनेही ( Suryakumar Yadav) मित्राच्या प्रकृतीबाबत महत्त्वाचे अपडेट्स दिले आहेत. जे घडलं ते दुर्दैवी होतं, असे सूर्या म्हणाला..Shreyas Iyer बरा होतोय...! ICU मधून बाहेर, वाचा काय आहेत नवे अपडेट्स.त्याने पुढे सांगितले की, त्याला दुखापत झालीय हे माहीत होताच मी त्याला फोन केला.. पण, त्याच्याजवळ फोन नव्हता. मग मी फिजीओ कमलेश जैन यांना फोन करून श्रेयसची विचारपूस केली. त्यांनी सांगितलं की तो आता बरा आहे. आता दोन दिवसांपासून त्याच्यासोबत बोलणं होतंय. आता तो फोनवर बोलतोय म्हणजे, तो बराच असेल. त्याच्यासोबत डॉक्टरही आहेत. त्याला काही दिवस अजून डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली रहावे लागेल..आम्ही डॉक्टर नाही, जेव्हा कॅच पडताना जेव्हा तो पडला. तेव्हा आम्हाला नॉर्मल वाटलं. पण, ड्रेसिंग रुममध्ये त्याला घेऊन गेल्यावर गंभीर जाणवलं आणि त्याला लगेच हॉस्पिटलमध्ये हलवलं. BCCI च्या वैद्यकिय टीमने वेळीच हालचाल केली. देवाची साथ आहे आणि त्याच्या प्रकृतीत सुधारणा होतेय.. त्याला आता ठणठणीत बरा करून सोबतच घेऊन जाऊ, असे हसत हसत सूर्या म्हणाला. पण, त्याच्या चेहऱ्यावर गंभीर भाव होते..Womens World Cup 2025: प्रतिकाची माघार, तिच्याजागी भारतीय संघात परतली 'धाकड गर्ल'; करते वीरू स्टाईल फटकेबाजी.बीसीसीआयने काल दिलेल्या माहितीनुसार, ‘Spleen Laceration’ म्हणजेच त्याच्या प्लीहाला दुखापत झाली आहे. प्लीहा पोटातील सर्वात असुरक्षित अवयवांपैकी एक आहे. ही दुखापत झाल्याने त्याला अंतर्गत रक्तस्त्राव झाला होता. त्यामुळे त्याला अतिदक्षता विभागात ( ICU) हलवण्यात आले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.