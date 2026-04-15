Viral Video : हे, पाकिस्तानातच घडू शकतं... Run Out साठी खेळाडू चेंडू थ्रो करायचं सोडून घेऊन पळत सुटला... पोरीही हसल्या...

PSL 2026 hilarious run out miss video Quetta vs Peshawar: पाकिस्तान सुपर लीग २०२६ ही पाकिस्तानची 'फजिती' लीग म्हणून ओळखली जात आहे. पीएसएलच्या रोजच्या सामन्यात काहीतरी गमतीदार पाहायला मिळतंय आणि आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे प्रत्येकवेळी बाबर आझम अवतीभवती असतोच. बुधवारीही तेच घडले. क्वेत्ता ग्लॅडिएटर्स विरुद्ध पेशावर झाल्मी सामन्यात हसू होईल, असा प्रसंग घडला. जगाचं सोडा, स्टेडियममध्ये उपस्थित पोरींनाही हसू आवरता येईना....प्रथम फलंदाजी करताना ग्लॅडिएटर्सचा संपूर्ण संघ १५४ धावांत तंबूत परतला. हसन नवाझने त्यांच्यासाठी सर्वाधिक ३७ धावा केल्या. रिली रोसोवू ( २६) व ख्वाजा नफाय ( २०) हे त्यानंतर सर्वाधिक धावा करणारे फलंदाज ठरले. पेशावरच्या गोलंदाजांनी चांगला मारा केला होता आणि डावाच्या शेवटच्या षटकात तो गमतीदार प्रसंग घडला. उस्मान तारीक व अब्रार अहमद हे तेव्हा फलंदाजी करत होते..Vaibhav Sooryavanshi ला भारतीय संघात पदार्पणाची संधी द्यायला हवी का? ऑस्ट्रेलियन दिग्गज म्हणतो, अरे त्या पोराला खेळू द्या... .उस्मानने एक चांगला कट शॉट मारला आणि चेंडू पॉईंटवर उभ्या असलेल्या खेळाडूच्या हाती गेला. तोपर्यंत नॉन स्ट्राईकवरून अब्रारने क्रिज सोडली होती आणि उस्मानही एक धाव घेण्यासाठी पळालेला. आता तो क्षेत्ररक्षक आधी चेंडू यष्टिरक्षकाकडे फेकणारच होता, पंरतु उस्मान माघारी फिरल्याचे पाहून त्याने नॉन स्ट्राईकरच्या दिशेने मोर्चा वळवला. आधी तो चेंडू घेऊन त्या दिशेने पळत सुटला आणि फलंदाज तोपर्यंत पोहोचेल, हे लक्षात येताच त्याने डायरेक्ट हिट मारला. हा सर्व प्रसंग एवढा मजेशीर होता की सोशल मीडियावर व्हिडीओ व्हायरल झाला. .पेशावरच्या मोहम्मद बसीत व सुफियान मुकीम यांनी प्रत्येकी ३ विकेट्स घेतल्या. माफक लक्ष्याचा पाठलाग करताना मोहम्मद हॅरिस व बाबर आझम यांनी ७५ धावांची सलमी दिली. हॅरिस २८ चेंडूंत ३५ धावांवर माघारी परतला. हे वृत्त लिहिले तेव्हा बाबर ३८ चेंडूंत ७ चौकारांसह ५३ धावांवर, तर कुसल मेंडिस १६ धावांवर खेळत होते. पेशावरने १३ षटकांत १ बाद १११ धावा केल्या होत्या.