World Record : भारताने मोडला रिकी पाँटिंगच्या ऑस्ट्रेलियाचा वर्ल्ड रेकॉर्ड! जगात अशी अविश्वसनीय कामगिरी करणारी पहिली टीम

India unbeaten run T20 World Cup 2024- Champions Trophy 2025: भारतीय क्रिकेट संघाने रविवारी पाकिस्तानला पराभूत करून क्रिकेट इतिहासात मोठा वर्ल्ड रेकॉर्ड नावावर केला. भारताने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील अ गटातील सामन्यात पाकिस्तानवर ६१ धावांनी विजय मिळवला आणि ऑस्ट्रेलियाचा महान कर्णधार रिकी पाँटिंग याच्या नेतृत्वाखाली खेळलेल्या ऑस्ट्रेलियाचा वर्ल्ड रेकॉर्ड मोडला. रोहित शर्माने २०२४ चे ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप जिंकल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२० क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली. त्यानंतर ट्वेंटी-२० संघाचे नेतृत्व सूर्यकुमार यादवकडे सोपवण्यात आले आणि त्याने विजयाचा धडाका लावला आहे.

