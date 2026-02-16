World Record : भारताने मोडला रिकी पाँटिंगच्या ऑस्ट्रेलियाचा वर्ल्ड रेकॉर्ड! जगात अशी अविश्वसनीय कामगिरी करणारी पहिली टीम

India unbeaten run T20 World Cup 2024- Champions Trophy 2025: भारतीय क्रिकेट संघाने रविवारी पाकिस्तानला पराभूत करून क्रिकेट इतिहासात मोठा वर्ल्ड रेकॉर्ड नावावर केला. भारताने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील अ गटातील सामन्यात पाकिस्तानवर ६१ धावांनी विजय मिळवला आणि ऑस्ट्रेलियाचा महान कर्णधार रिकी पाँटिंग याच्या नेतृत्वाखाली खेळलेल्या ऑस्ट्रेलियाचा वर्ल्ड रेकॉर्ड मोडला. रोहित शर्माने २०२४ चे ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप जिंकल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२० क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली. त्यानंतर ट्वेंटी-२० संघाचे नेतृत्व सूर्यकुमार यादवकडे सोपवण्यात आले आणि त्याने विजयाचा धडाका लावला आहे..इशान किशनच्या ( ७७) आक्रमक फटकेबाजीच्या जोरावर भारताने १७५ धावांचा डोंगर उभा केला आणि तो सर करताना पाकिस्तानने धापा टाकल्या. त्यांचा संपूर्ण संघ ११४ धावांत तंबूत परतला. या विजयासह भारताने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील IND vs PAK लढतीत जय-पराजयाच्या आकडेवारीत ८-१ अशी मजबूत आघाडी घेतली आहे. त्याचवेळी २००९ च्या वर्ल्ड चॅम्पियन्सशिपनंतर आतापर्यंत भारत १४-३ असा पुढे राहिला आहे..Team India Super 8s Schedule : भारतीय संघाचे 'सुपर ८' मधील वेळापत्रक ठरले; बघा कोणत्या तीन संघांचा सामना करणार अन् कधी....कालचा विजय हा भारताचा आयसीसी स्पर्धांमधील सलग १६ वा विजय ठरला. २०२४ च्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेपासून सुरू झालेली ही विजयी वाटचाल २०२६च्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत आतापर्यंत अखंडित सुरू आहे. भारताने सलग ८ सामने जिंकून २०२४ चा वर्ल्ड कप जिंकला होता. त्यानंतर मागील वर्षी २०२५ च्या चॅम्पियन्स ट्रॉफीतही अपराजित मालिका कायम राखून जेतेपद पटकावले आणि आता २०२६ च्या वर्ल्ड कपमध्ये सलग तीन विजयांची नोंद केली आहे..आयसीसी स्पर्धांमधील ही सर्वात मोठी विजयी मालिका ठरली आहे. ऑस्ट्रेलियाने रिकी पाँटिंगच्या नेतृत्वाखाली २२०६ चॅम्पियन्स ट्रॉफी ते २००७ च्या वर्ल्ड कप स्पर्धेपर्यंत सलग १५ सामने जिंकण्याचा वर्ल्ड रेकॉर्ड केला होता..T20 World Cup : भारत-पाकिस्तान यांच्यात पुन्हा सामना होणार; सूर्यकुमार यादवची टीम बघा कोणत्या तारखेला शेजाऱ्यांना परत हरवणार .या विक्रमात तिसऱ्या व चौथ्या क्रमांकावर ऑस्ट्रेलियाच आहे. त्यांनी २०२३ वर्ल्ड कप ते २०२४ चा ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप या कालावधीत १४ , तर २००३ चा वर्ल्ड कप ते २००४ ची चॅम्पियन्स ट्रॉफी या कालावधीत १३ सामने जिंकले होते. सलग १२ विजयांसह भारत ( २०१२ चा ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप, २०१३ ची चॅम्पियन्स ट्रॉफी आणि २०१४ चा ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप) पाचव्या क्रमांकावर आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.