ENG vs SA : इंग्लंडने टीम इंडियाचा वर्ल्ड रेकॉर्ड मोडला, वन डे क्रिकेटमध्ये इतिहास घडवला! द. आफ्रिकेचा सर्वात लाजीरवाणा पराभव

इंग्लंडने दक्षिण आफ्रिकेवर ३४२ धावांनी विजय मिळवून भारताचा विश्वविक्रम मोडला.इंग्लंडने प्रथम फलंदाजी करत ५ बाद ४१४ धावा केल्या, जो त्यांचा द. आफ्रिकेविरुद्ध सर्वोत्तम स्कोर आहे.जो रूट (१००) आणि जेकब बेथेल (११०) यांनी शतकं ठोकली, तर बटलर व स्मिथने अर्धशतकं झळकावली..India's world record broken as England create ODI history : इंग्लंडने वन डे क्रिकेटमधील सर्वात मोठा विजय मिळवून वर्ल्ड रेकॉर्डची नोंद केली. रविवारी साऊथहॅम्प्टन येथे झालेल्या लढतीत त्यांनी दक्षिण आफ्रिकेवर ३४२ धावांनी विजय मिळवला. यापूर्वी हा विश्वविक्रम टीम इंडियाच्या नावावर होता. भारताने २०२३ मध्ये तिरुअनंतपूरम येथे श्रीलंकेवर ३१७ धावांनी विजय मिळवला होता. प्रथम फलंदाजी करताना इंग्लंडने ५ बाद ४१४ धावा केल्या आणि त्यात जो रूट व जेकब बेथेल यांच्या शतकांचा समावेश होता. प्रत्युत्तरात आफ्रिकेचा संपूर्ण संघ २०.५ षटकांत ७२ धावांत गार झाला..जो रूटने ९६ चेंडूंत ६ चौकारांच्या मदतीने १००, तर बेथेलने ८२ चेंडूंत १३ चौकार व ३ षटकारांच्या मदतीने ११० धावांची खेळी केली. त्यांच्याशिवाय जेमी स्मिथ ( ६२) व जॉस बटलर ( ६२*) यांनी अर्धशतकं झळकावली. आफ्रिकेकडून कॉर्बिन बॉशने सर्वाधिक २० धावा केल्या. जोफ्रा आर्चर व ब्रेडन कार्स यांच्या भेदक माऱ्यासमोर आफ्रिकेने शरणागती पत्करली. आर्चरने ९-३-१८-४ अशी, तर कार्सने ६-१-३३-२ अशी स्पेल टाकली. तेच आदील राशिदनेही १३ धावांत ३ विकेट्स घेतल्या..Asia Cup 2025: संजू सॅमसन नाही, तर हे दोन फलंदाज करणार भारतासाठी ओपनिंग; कुलदीप की दुबे, कोणाला प्लेइंग-११ मध्ये संधी?.३४२इंग्लंडने मिळवलेला हा विजय हा वन डे क्रिकेटमधील सर्वात मोठा ( धावांच्या बाबतीत) विजय ठरला... यापूर्वी भारताने २०२३ मध्ये श्रीलंकेवर ३१७ धावांनी मात केली होती. दक्षिण आफ्रिकेचाही हा सर्वात मोठा पराभय ठरला. दोन आठवड्यांपूर्वी त्यांना ऑस्ट्रेलियाने २७६ धावांनी नमवले होते..७२दक्षिण आफ्रिकेचा संपूर्ण संघ ७२ धावांत तंबूत परतला, ही वन डे क्रिकेटमधील त्यांची दुसरी निचांक धावसंख्या ठरली. १९९३ मध्ये ऑस्ट्रेलियाने त्यांना ६९ धावांवर गुंडालले होते. शिवाय इंग्लंडविरुद्धची ही कोणत्याची संघाची चौथी निचांक धावसंख्या आहे. दक्षिण आफ्रिकेचा डाव २०.५ षटकांत गुंडाळला गेला, जो पुरुष वन डे क्रिकेटमधील दुसरा सर्वात लहान डाव ठरला..Team India: करुण नायरसाठी कसोटी संघाचे दरवाजे होणार बंद? श्रेयस अय्यरबाबत 'तो' निर्णय घेत BCCI ने दिले मोठे संकेत.४१४इंग्लंडने ५ बाद ४१४ धावा केल्या, ज्या वन डे क्रिकेटमधील त्यांची दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धची सर्वोत्तम धावसंख्या आहे, यापूर्वी २०१६ मध्ये त्यांनी ९ बाद ३९९ धावा केल्या होत्या. दक्षिण आफ्रिकेविरूद्ध चौथ्यांदा प्रतिस्पर्धी संघाने ४०० हून अधिक धावा केल्या आहेत. या नकोशा विक्रमात वेस्ट इंडिज ( ५) सध्या आघाडीवर आहे..