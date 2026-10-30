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Hong Kong Sixes : १,६,६,W,४,६! पाकिस्तानचा ६ चेंडूंत यूएईकडून करेक्ट कार्यक्रम; गतविजेत्यांना फाजील विश्वास नडला अन् गेम झाला Video

UAE stun defending champions Pakistan in Hong Kong Sixes: हाँगकाँग सिक्सेस स्पर्धेत क्रिकेट चाहत्यांना दोन जबरदस्त थरारक सामने पाहायला मिळाले.
Hong Kong Sixes UAE vs Pakistan match highlights

Hong Kong Sixes UAE vs Pakistan match highlights

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Scotland beat Bangladesh with last-ball six in Hong Kong Sixes: भारतीय संघाचा सामना करण्यापूर्वी पाकिस्तानला दुबळ्या यूएईने झटका दिला. हाँग काँग सिक्स स्पर्धेत सकाळच्या सत्रात संयुक्त अरब अमिरातीने शेवटच्या सहा चेंडूंत गतविजेत्या पाकिस्तानचा अहंकार मोडला. विजयासाठी २१ धावांची गरज असताना एक विकेट त्यांनी गमावली, परंतु पाच चेंडूत तुफान फटकेबाजी करून मॅच जिंकली. याच स्पर्धेत स्कॉटलंडने शेवटच्या चेंडूवर षटकाराने बांगलादेशला हार मानन्यास भाग पाडून दिवसाचा दुसरा धक्कादायक निकाल नोंदवला.

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