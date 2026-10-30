Scotland beat Bangladesh with last-ball six in Hong Kong Sixes: भारतीय संघाचा सामना करण्यापूर्वी पाकिस्तानला दुबळ्या यूएईने झटका दिला. हाँग काँग सिक्स स्पर्धेत सकाळच्या सत्रात संयुक्त अरब अमिरातीने शेवटच्या सहा चेंडूंत गतविजेत्या पाकिस्तानचा अहंकार मोडला. विजयासाठी २१ धावांची गरज असताना एक विकेट त्यांनी गमावली, परंतु पाच चेंडूत तुफान फटकेबाजी करून मॅच जिंकली. याच स्पर्धेत स्कॉटलंडने शेवटच्या चेंडूवर षटकाराने बांगलादेशला हार मानन्यास भाग पाडून दिवसाचा दुसरा धक्कादायक निकाल नोंदवला..पाकिस्तानने प्रथम फलंदाजी करताना ३ बाद १०६ धावा केल्या. कर्णधार अब्बास आफ्रिदीने १३ चेंडूंत १ चौकार व ८ षटकारांसह ५३ धावांची खेळी केली आणि तो रिटायर्ड आऊट झाला. अब्दुल समदने १५ चेंडूंत ३९ धावांची नाबाद खेळी केली आणि त्यात ५ चौकार व २ षटकारांचा समावेश होता. मुहम्मद फारूक व मरुख मर्चंट यांनी प्रत्येकी १ बळी घेतले. यूएईला अब्बास आफ्रिदीने पहिल्याच षटकात अंश तंडनला बाद करून धक्का दिला. त्यानंतर मुहम्मद जुहैब ( ७), मरूफ मर्चंट ( २) हेही बाद झाले.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.पण, कर्णधार खालिद शाह व झाहीद अली ही जोडी मैदानावर उभी राहिली. खालिदने २० चेंडूंत ३ चौकार व ९ षटकारांसह ७१ धावांची खेळी केली.यूएईला शेवटच्या षटकात विजयासाठी २१ धावांची गरज होती आणि झाहीद मैदानावर उभा होता. झाहीदने पहिल्या चेंडूवर एक धाव घेत खालिदला स्ट्राईक दिली. खालिदने दोन खणखणीत षटकार खेचले, परंतु चौथ्या चेंडूवर तो झेलबाद झाला. त्यानंतर स्ट्राईकवर आलेल्या झाहिदने शेवटच्या दोन चेंडूंवर ४ व ६ धावा कुटल्या आणि पाकिस्तानला पराभूत केले. .स्कॉटलंडचा थरारक विजय...बांगलेदशने ६ षटकांत ९४ धावा केल्या... हबीबूर रहमान सोहनने ६ चेंडूंत २५ धावा केल्या... त्यानंतर कर्णधार अबू हिदर ( २५) व मृत्यूंजय चौधरी ( २१) यांनी आक्रमक खेळी केली. स्कॉटलंडच्या मिचेल लिस्कने ३, तर जास्पर डेव्हिडसनने २ बळी टिपले. लक्ष्याचा पाठलाग करणाऱ्या स्कॉटलंडकडून कर्णधार फिनली मॅकक्रेथने २० चेंडूंत ५३ धावांची खेळी केली. शेवटच्या चेंडूवर स्कॉटलंडने चार धावांची गरज असताना जॅक जार्व्हिसने ( १९) षटकार खेचून थरारक विजय मिळवून दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.