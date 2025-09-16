BCCI ची अब्जावधींची कमाई होते तरी कशी? भारताच्या तुलनेत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किती कमावतो पैसा, जाणून घ्या

भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (BCCI) जगातील सर्वात श्रीमंत क्रिकेट बोर्ड आहे. मिडिया रायईट्स, स्पॉन्सरशिप आणि आयपीएलच्या माध्यमातून BCCI मोठी कमाई करते. भारताच्या तुलनेत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाची कमाई अत्यंत कमी आहे. .भारतात क्रिकेट प्रचंड लोकप्रिय खेळ आहे, अगदी गल्लोगल्लीत क्रिकेट खेळले जाते. भारतातील कोणत्याही भागातील स्थानिक मैदानं पाहिली, तर तिथे जवळपास रोज कोणी ना कोणी क्रिकेट खेळताना दिसणं, फार काही नवीन नाही. त्यामुळे भारतीय क्रिकेटचीही ताकद जगाला नेहमीच दिसत असते. भारतीय क्रिकेट नियमक मंडळ (BCCI) सर्वात श्रीमंत क्रिकेट बोर्ड म्हणूनही ओळखले जाते. खरंतर क्रिकेट आता १०८ पेक्षाही अधिक देशांमध्ये खेळले जाते, पण तरी क्रिकेट खेळणाऱ्या प्रमुख देशांमध्ये १०-१२ देश येतात. यात भारताही समावेश आहे. दरम्यान, आयसीसीच्या कमाईत या सर्व प्रमुख देशांच्या बोर्डांपेक्षा जवळपास ८५ टक्के योगदान बीसीसीआयचे आहे..BCCI कडे किती कोटींचा बँक बॅलन्स? गेल्या ५ वर्षात झाली बंपर कमाई.बीसीसीआयची संपत्ती आणि कमाईचे माध्यम१९२८ मध्ये स्थापना झालेल्या बीसीसीआयची संपत्ती कोट्यवधी रुपयांमध्ये आहे. पीटीआयने दिलेल्या रिपोर्ट्सनुसार २०२४ मध्ये झालेल्या बीसीसीआयच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत जो अहवाल सादर करण्यात आला होता, त्यानुसार २०२४ पर्यंत बीसीसीआयचा बँकबॅलन्स २०,६८६ कोटी रुपये होता. विशेष म्हणजे सर्वप्रकारेचे देय पूर्ण केल्यानंतरची ही रक्कम आहे. बीसीसीआयची कमाई भारतीय क्रिकेट संघ, देशांतर्गत स्पर्धा आणि इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) मार्फत होते..बीसीसीआय मुख्यत: ४ प्रकारे कमाई करतात. यातील महत्त्वाचे माध्यम म्हणजे मिडिया रायईट्स. बीसीसीआय भारतीय संघाचे सामने, देशांतर्गत सामने आणि आयपीएल सामन्यांच्या प्रसारणाचे हक्क विकून मोठी कमाई करते. सध्या २०२३-२०२८ या कालावधीसाठी Viacom18 कंपनीने भारतीय क्रिकेटच्या सामन्यांच्या प्रसारणाचे हक्क तब्बल ५९६३ कोटी रुपयांना खरेदी केले आहेत. याशिवाय बीसीसीआयला विविध कंपन्या स्पॉन्सर आहेत. त्यातूनही मोठी कमाई होती. नुकतेच Apollo Tyres ने भारतीय संघाचे मुख्य प्रायोजकत्व स्वीकारले आहेत. यासाठी त्यांनी २०२७ पर्यंत तब्बल ५८५ कोटी रुपये मोजल्याची चर्चा आहे. याशिवाय आयसीसीच्या महसूलातील मोठा वाटाही बीसीसीआयला मिळतो. तसेच सामन्यांच्या तिकीट विक्रीतूनही बीसीसीआयची मोठी कमाई होते.बीसीसीआयने २०२३-२४ मध्ये ८९०० कोटींपेक्षा अधिक रुपयांची कमाई केली होती. तसेच ७९८८ कोटी रुपये खर्च केले होते. बीसीसीआयला २०३८.५५ कोटींचा टॅक्सही भरावा लागला आहे..पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाची कमाईमीडिया रिपोर्ट्सनुसार पाकिस्तानची एकूण कमाई साधारण ४५८ कोटी रुपये आहे. पाकिस्तान क्रिकेट संघ, पाकिस्तान सुपर लीग आणि देशांतर्गत सामन्यांच्या माध्यमांतूनच त्यांचीही कमाई होते. पाकिस्तानसाठी मुख्य कमाईचा मार्ग प्रसारण हक्क आहेत. पण त्यांना गेल्याचवर्षी प्रसारणाचे हक्क राखीव किंमतीच्या निम्म्या दरात विकावे लागले होते. त्यांनी २०२४ ते २०२६ पर्यंतचे हक्क पाकिस्तानी चलनानुसार १.७२ बिलियन रुपयांना (साधारण भारतीय चलनानुसार ५३ कोटी, ८५ लाख रुपयांना) विकले होते. जे भारतापेक्षा अत्यंत कमी आहेत.IND vs PAK: जय शाह यांचा पाकिस्तानला दणका; आशिया कपवर बहिष्काराची दिलेली धमकी, आता तोंडावर आपटण्याची वेळ.याशिवाय पाकिस्तानला आसीसीच्या महसुलातील वाटाही मिळतो, पण तोही भारतापेक्षा अत्यंत कमी असतो. तसेच पाकिस्तानचे मुख्य प्रायोजक पेप्सी कंपनी आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार पेप्सी आणि पाकिस्तान बोर्डामध्ये ४८ कोटी रुपयांचा करार यासाठी झाला आहे. मात्र, याबाबत कोणती अधिकृत माहिती नाही. दरम्यान, एकिकडे बीसीसीआय मोठ्या प्रमाणात पैसा कमवत आहे, तर दुसरीकडे पाकिस्तानला आर्थिक तंगी अनेकदा जाणवताना दिसते..FAQsप्रश्न १: बीसीसीआय जगातील सर्वात श्रीमंत क्रिकेट बोर्ड का आहे?उत्तर: हो, बीसीसीआयला मीडिया राईट्स, आयपीएल, प्रायोजकत्व आणि आयसीसी महसूलातून सर्वाधिक उत्पन्न मिळते.(Why is BCCI the richest cricket board in the world?)प्रश्न २: बीसीसीआयने २०२३-२४ मध्ये किती कमाई केली?उत्तर: बीसीसीआयने २०२३-२४ मध्ये तब्बल ८९०० कोटींपेक्षा अधिक उत्पन्न कमावले.(How much did BCCI earn in 2023-24?)प्रश्न ३: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाची वार्षिक कमाई किती आहे?उत्तर: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाची वार्षिक कमाई साधारण ४५८ कोटी रुपये आहे.(What is PCB’s annual revenue?)प्रश्न ४: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचा प्रमुख प्रायोजक कोण आहे?उत्तर: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचा प्रमुख प्रायोजक पेप्सी कंपनी आहे.(Who is PCB’s main sponsor?).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.