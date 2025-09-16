Cricket

BCCI ची अब्जावधींची कमाई होते तरी कशी? भारताच्या तुलनेत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किती कमावतो पैसा, जाणून घ्या

BCCI vs PCB Earnings Comparison: बीसीसीआयची कमाई भारतीय क्रिकेट संघ, देशांतर्गत स्पर्धा आणि IPL मार्फत होते. भारताच्या तुलनेत पाकिस्तान क्रिकेटची कमाई अत्यंत कमी आहे.
BCCI vs PCB Earnings Comparison

BCCI vs PCB Earnings Comparison

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (BCCI) जगातील सर्वात श्रीमंत क्रिकेट बोर्ड आहे.

  • मिडिया रायईट्स, स्पॉन्सरशिप आणि आयपीएलच्या माध्यमातून BCCI मोठी कमाई करते.

  • भारताच्या तुलनेत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाची कमाई अत्यंत कमी आहे.

Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News
BCCI
Cricket News in Marathi
Team India
annual income
Pakistan Cricket Board
PCB
cricket news today
IPL earnings
Apollo Tyres Sponsorship Deal

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com